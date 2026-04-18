ETV Bharat / state

સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026: રાજપીપળામાં ભાજપ-AAPએ 'ચાવાળા'ને અને કોંગ્રેસે 'કબર ખોદનાર'ને બનાવ્યા ઉમેદવારો

રાજપીપલા નગરપાલિકામાં આમ આદમી પાર્ટી અને ભાજપે ચાની કીટલી ચલાવનારને ટિકીટ આપી છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 18, 2026 at 6:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નર્મદા : સ્થાનિક સ્વરાજયની ચૂંટણીનો નજીક આવતા રાજકીય માહોસ જામ્યો છે. જિલ્લાની નગરપાલિકામાં આમ આદમી પાર્ટી અને ભાજપે ચાની કીટલી ચલાવનારને ટિકીટ આપી છે. જેમાં ભાજપે ગીતાબેન પાટણવાડિયા કે જે એક વિધવા મહિલા છે તેમને વોર્ડ નં. 7 અને આમ આદમી પાર્ટીએ વોર્ડ નં. 5માં સિકંદર ચાવાળાને મેદાને ઉતાર્યા છે.

ગીતાબેન પાટણવાડિયા: ચાની કીટલી ચલાવનાર

જોકે બન્ને આમને સામને નહીં પણ અલગ અલગ વોર્ડમાં ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. ગીતાબેન પાટણવાડિયા વોર્ડ નં 7માં અને સિકંદર ચાવાળા વોર્ડ નં 5માંથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. ગીતાબેન પાટણવાડિયા જેઓ 35 વર્ષથી ચાની લારી કોલેજ રોડ પર ચલાવી રહ્યા છે. ગીતાબેનના પરિવારમાં તેમનો દીકરો અને એક દીકરી છે. દીકરીના લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે, પતિના મૃત્યુ બાદ ગીતાબેનએ ચાની લારીની શરૂઆત કરી હતી. હાલ ગીતાબેન ચાની લારી સાથે પ્રચાર પણ કરી રહ્યા છે.

"દેશના પ્રધાનમંત્રી પણ પેહલા ચાની લારી પર કામ કરતા હતા અને આજે દેશના પ્રધાનમંત્રી છે. જો કે હું ત્યાં સુધી નહીં પહોંચી શકું પણ રાજપીપળા નગરપાલિકામાં વિજેતા બનીને સમાજ સેવા કરવા માગું છું" - ગીતાબેન, ભાજપ ઉમેદવાર

ગીતાબેનની લારી પર આવતા લોકો તેમને સપોર્ટ કરીને વિજેતા બનાવવાની માંગી રહ્યા છે. ગીતાબેનનો પરિવાર વર્ષોથી આ લારી પર કામ કરે છે અને લોક સેવા પણ કરી રહ્યો છે.

સિકંદરભાઈ: ચાની કીટલી ચલાવનાર

રાજપીપળા ડેપો ખાતે ચા ની લારી ચલાવનાર સામાન્ય વ્યક્તિ સિકંદર ગોરી કે જેને લોકો સિકંદર ચાવાળાના નામથી ઓળખે છે. આમ આદમી પાર્ટીએ તેને રાજપીપળા નગરપાલિકા વોર્ડ નં 5માંથી ટિકીટ આપી છે. સિકંદરભાઈ પણ 40 વર્ષથી ચા ની લારી ચલાવે છે.

પેહલા પણ કોર્પોરેટર રહી ચૂકેલા સિકંદરભાઈ કહી રહ્યા છે કે, "આ વખતે મારા જ મતદારોએ મને ચૂંટણી લડવા માટે તૈયાર કર્યો હતો. ભાજપએ છેલ્લા 10 વર્ષમાં મારા વિસ્તારમાં કોઈ કામ કર્યા નથી, જેથી મેં મારા વોર્ડના વિકાસ માટે ઉમેદવારી કરી છે. હું મારા પરિવારનું ગુજરાન ચા ની લારી ચલાવીને કરી રહ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટીએ એક સામાન્ય ચા ની લારી ચલાવનારને ટિકિટ આપી છે, જે મારા માટે ગર્વની વાત છે."

હનીફ મહમદ ફકીર: કબર ખોદનાર

રાજપીપળા નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 5 માટે કોંગ્રેસે એક એવા વ્યક્તિને ટિકિટ આપી છે, જે અત્યંત સામાન્ય જીવન જીવતા મજૂર છે. તેઓ કબ્રસ્તાનમાં કબર ખોદવાનું અને તેની સંભાળ રાખવાનું કામ કરે છે. આ વ્યક્તિ આર્થિક રીતે ખૂબ નબળા છે. આજના આધુનિક યુગમાં તેમની પાસે એક સામાન્ય એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ ફોન પણ નથી.

આ નિર્ણયથી સ્થાનિક લોકોમાં આશ્ચર્ય સાથે સાથે ચર્ચા પણ શરૂ થઈ છે. સામાન્ય રીતે પૈસા અને પ્રભાવના આધારે ઉમેદવારી અપાતી હોય છે, ત્યારે એક મહેનતુ અને સાદા જીવન જીવતા વ્યક્તિને તક આપવી કોંગ્રેસનો એક અલગ પ્રયાસ માનવામાં આવી રહ્યો છે. હાલ તેઓ પોતાની પેનલ સાથે ચૂંટણી પ્રચારમાં સક્રિય છે. જ્યારે તેઓ મત વિસ્તારમાં પ્રચાર કરવા જાય છે, ત્યારે લોકોને તેમને ઉમેદવાર તરીકે જોઈને નવાઈ લાગે છે, પરંતુ સાથે સાથે ઘણા મતદારો તેમના સાદગીભર્યા સ્વભાવ અને મહેનતને પણ સરાહે છે.

હવે આ અનોખા ઉમેદવારનો ચૂંટણીમાં શું પરિણામ આવે છે, તે 28 એપ્રિલે મતગણતરી બાદ સ્પષ્ટ થશે. પરંતુ આ ઘટના એ જરૂર બતાવે છે કે રાજકારણમાં ક્યારેક સામાન્ય માણસને પણ આગળ લાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે.

નોંધનીય છે કે, ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે 26 એપ્રિલે મતદાન યોજાશે, જેમાં 15 મહાનગરપાલિકા, 84 નગરપાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત અને 260 તાલુકા પંચાયત માટે મતદાન થશે. પરિણામો 28 એપ્રિલે જાહેર થશે. નર્મદા જિલ્લામાં ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) વચ્ચે ત્રિપાંખિયો મુકાબલો જોવા મળી રહ્યો છે.

TAGGED:

RAJPIPLA MUNICIPALITY ELECTION 2026
RAJPIPLA BJP
RAJPIPLA POLITICS
TEA KETTLE CANDIDATE
LOCAL BODY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.