મહેસાણામાં મૃત વ્યક્તિ અને વિદેશમાં રહેતા લોકોના નામે વોટિંગ થયાનો આરોપ, કોંગ્રેસે કરી તપાસની માંગ
આ મામલે કોંગ્રેસ પ્રમુખે જિલ્લા કલેક્ટરને લેખિત ફરિયાદ નોંધાવીને, મતદાન કરનારા લોકોના લિસ્ટની માંગણી કરી છે.
Published : April 27, 2026 at 6:58 PM IST
મહેસાણા : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં હવે બોગસ મતદાનના ગંભીર આક્ષેપો સામે આવ્યા છે. મહેસાણા જિલ્લામાં 26 એપ્રિલ 2026ના રોજ યોજાયેલા મતદાનમાં મોટા પાયે ગેરરીતિ થઈ હોવાનો પર્દાફાશ મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ બળદેવજી ઠાકોરે કર્યો છે.
કોંગ્રેસે ચોંકાવનારા આક્ષેપ કર્યા છે કે, જે લોકો દુનિયામાં હયાત જ નથી અને જેઓ વર્ષોથી વિદેશમાં વસે છે, તેમના નામે પણ બૂથ પર જઈને કોઈકે વોટ આપી દીધા છે!
કોંગ્રેસના જિલ્લા પ્રમુખ બળદેવજી ઠાકોરે મીડિયા સમક્ષ ચોંકાવનારા આંકડા અને વિગતો રજૂ કરી હતી. તેમણે શંકા વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "મતદાનના દિવસે સવારથી લઈને બપોરના 2 વાગ્યા સુધી સમગ્ર મહેસાણા જિલ્લામાં અત્યંત નીરસ માહોલ જોવા મળ્યો હતો. બપોરના 2 વાગ્યા સુધી માત્ર 20 થી 25 ટકા જેટલું જ મતદાન નોંધાયું હતું. પરંતુ, ત્યારપછી એવો તે કેવો જાદુ થયો કે બપોરે 2 થી સાંજના 6 વાગ્યા સુધીના માત્ર 4 કલાકના ગાળામાં આ આંકડો સીધો 60 થી 65 ટકાને પાર કરી ગયો? માત્ર ગણતરીના કલાકોમાં આટલા મોટા પ્રમાણમાં મતદાન કઈ રીતે શક્ય છે?"
કોંગ્રેસે આક્ષેપ લગાવ્યો છે કે, ઈવીએમ (EVM) મશીનોમાં કોઈ મોટો ગફલો કે ગોઠવણ કરવામાં આવી છે. બપોર પછી અનેક જગ્યાએ બેફામ બૂથ કેપ્ચરિંગના બનાવો બન્યા છે. ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ફરજ બજાવતા પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરોની સીધી મીલીભગત અને તેમની નજર સામે જ આ બધું ષડયંત્ર રચાયું હોવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. અધિકારીઓની રહેમરાહ હેઠળ જ આ બોગસ મતદાનની પ્રક્રિયા પાર પાડવામાં આવી છે.
- જિલ્લા કલેક્ટરને અપાયેલા પત્રમાં વિજાપુર તાલુકાના પામોલ ગામનો ચોક્કસ દાખલો આપીને કોંગ્રેસે તંત્રની પોલ ખોલી છે. જેમાં નામજોગ અને ગામજોગ પુરાવા આપવામાં આવ્યા છે:
- પામોલ ગામના 60 વર્ષીય પૂરીબેન નારણભાઈ (મતદાર યાદી નંબર 1023)નું ગત 23મી એપ્રિલે અવસાન થઈ ચૂક્યું છે. છતાં 26મી એપ્રિલે તેમનો વોટ બોક્સમાં પડી ગયો હતો.
- આ જ ગામના ઈશ્વરભાઈ નારણભાઈ (મતદાર યાદી નંબર 1026) જેઓ હાલ ઓસ્ટ્રેલિયામાં સ્થાયી છે, તેમના નામે પણ કોઈએ બોગસ મતદાન કરી દીધું.
- દશરથભાઈ ભગવાનભાઈ (મતદાર યાદી નંબર 879) અને યશ મહેશભાઈ (મતદાર યાદી નંબર 703) હાલ અમેરિકામાં રહે છે, પરંતુ તેમનું પણ મતદાન થઈ ગયું છે.
બળદેવજી ઠાકોરે કલેક્ટર પાસે સ્પષ્ટ માંગ કરી છે કે, ચૂંટણી પંચ દ્વારા જે લોકોએ મતદાન કર્યું છે તેમની સંપૂર્ણ યાદી (લિસ્ટ) કોંગ્રેસ સમિતિને સોંપવામાં આવે. જેથી 'દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી' અલગ થઈ શકે અને ખરેખર કેટલા મૃતકો કે વિદેશીઓના વોટ પડ્યા છે તેનો સાચો આંકડો સામે આવી શકે. કોંગ્રેસે આ મામલે તાત્કાલિક તપાસની માંગ કરી છે.
