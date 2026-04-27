જુનાગઢ જિલ્લા-તાલુકા અને કેશોદ ન.પા.ની ચૂંટણી, મહિલા કરતાં પુરુષ મતદારોની સંખ્યામાં 10%નો વધારો
જુનાગઢ જિલ્લા-તાલુકા અને કેશોદ ન.પા.ની ચૂંટણીનું રવિવારે મતદાન પૂર્ણ થતા મતદાનની ટકાવારીમાં મહિલાની સરખામણીએ પ્રતિ 100 વ્યક્તિએ 09.21ટકા પુરુષોએ વધુ મતદાન કર્યું છે.
Published : April 27, 2026 at 7:13 AM IST
જુનાગઢ: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી માટેનું મતદાન પૂર્ણ થયું છે, જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 તાલુકા પંચાયતની 158 અને કેશોદ નગરપાલિકાની 53 બેઠકો પર મતદાન શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પૂરું થયું રવિવારે મતદાન પૂર્ણ થતા મતદાન કરવાની ટકાવારીમાં મહિલાની સરખામણીએ પ્રતિ 100 વ્યક્તિએ 09.21ટકા પુરુષોએ વધુ મતદાન કર્યું છે, તેવી જ રીતે કેશોદ નગરપાલિકામાં પણ પ્રતિ 100 મહિલાઓની સરખામણીએ 8.28% પુરુષોએ વધુ મતદાનમાં ભાગ લીધો હતો.
જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતમાં મતદાન પૂર્ણ
જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 અને જીલ્લા ની જૂનાગઢ સહિત કેશોદ માંગરોળ માળીયા માણાવદર વંથલી મેદરડા વિસાવદર અને ભેસાણ તાલુકા પંચાયતની 158 તેમજ કેશોદ નગરપાલિકાની 9 વોર્ડ ની 35 બેઠકો માટે મતદાન શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પૂરું થયું છે. સાંજે 6:00 વાગ્યા સુધીમાં મતદાનની ટકાવારીમાં મહિલાની સરખામણીએ પુરુષ મતદારોની સંખ્યામાં આ વખતે વધારો નોંધાયો છે. પ્રતિ 100 મહિલાઓની સરખામણી એ 09.21% પુરુષ મતદારોએ જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતમાં વધુ મતદાન કર્યું હતું, તેવી જ રીતે કેશોદ નગરપાલિકામાં પણ મહિલાઓની સરખામણીએ 08.28% પુરુષ મતદારોએ મતદાનમાં મહિલાઓ કરતાં વધુ ભાગ લીધો હતો.
મતદાનમાં મહિલાઓની સંખ્યા વિશેષ
વહેલી સવારે સાત વાગ્યાથી લઈને સવારના 11 વાગ્યા સુધી જુનાગઢ જિલ્લાના તમામ 1011 મતદાન મથકોમાં પુરુષોની સરખામણીએ મહિલા મતદારોની હાજરી વિશેષ પ્રમાણમાં જોવા મળતી હતી. કેટલાક મતદાન મથકોમાં તો માત્ર મહિલાઓની જ લાઈનો જોવા મળતી હતી તેના પરથી એવો અંદાજ લગાવવામાં આવતો હતો કે આ વખતે મહિલાઓ મતદાનમાં પુરુષોને પાછળ છોડી દેશે, પરંતુ જેમ જેમ દિવસ આગળ વધતો ગયો તેમ તેમ પુરુષ મતદારોની સંખ્યા વધતી ગઈ અને સાંજે છ વાગ્યે જ્યારે મતદાન પૂરું થયું ત્યારે મહિલાઓની સરખામણીએ પુરુષ મતદાતાઓની સંખ્યા વધારે નોંધાઈ હતી.
જિલ્લા તાલુકા અને નગરપાલિકામાં મતદાનની ટકાવારી
જુનાગઢ જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતમાં મત આપેલા મહિલા અને પુરુષો મતદારોની સંખ્યા પર નજર કરીએ તો કુલ નોંધાયેલા 7,71030 મતદારો માંથી 4,66,908 મહિલા અને પુરુષ મતદારોએ જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતમાં મતદાન કર્યું હતું. તેવી જ રીતે કેશોદ નગરપાલિકામાં નોંધાયેલા કુલ 53,495 મતદારો પૈકી 30,741 મતદારોએ મતદાનમાં ભાગ લીધો હતો, જિલ્લા પંચાયતની તમામ 30 બેઠકો પર મતદાનની ટકાવારી પર નજર કરીએ તો કુલ 60.56 ટકા મતદાન નોંધાયું છે, તેવી જ રીતે કેશોદ નગરપાલિકામાં પણ 57.47 ટકા મતદાન નોંધાયું છે. જુનાગઢ જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતમાં સૌથી વધારે માળીયા હાટીના તાલુકામાં 66.80 ટકા મતદાન નોંધાયું છે, તો સૌથી ઓછું મતદાન વિસાવદર અને ભેસાણ તાલુકામાં સરેરાશ 58.04 અને 58.07 % મતદાન નોંધાયું છે.