AAP એ જેમને ઉમેદવાર જાહેર કર્યા તે કોંગ્રેસમાં જોડાઈ ગયા, જામનગરમાં ચૂંટણી પહેલાં સંગઠનમાં મોટું ગાબડું
Published : April 7, 2026 at 1:31 PM IST
જામનગર: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓનું બ્યુગલ વાગતાની સાથે જ જામનગરમાં રાજકીય ગરમાવો આવી ગયો છે. જામનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે, ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) માટે માઠા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ચૂંટણી પહેલા જ સંગઠનમાં મોટું ગાબડું પડ્યું છે, જેમાં પાર્ટીએ જેમના પર ભરોસો મૂકીને ઉમેદવાર જાહેર કર્યા હતા, તેમણે જ છેલ્લી ઘડીએ સાથ છોડી દીધો છે.
વોર્ડ નં.૨ ના ઉમેદવાર હનીફ મલેકની ઘરવાપસી
થોડા દિવસો પહેલા જ આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા વોર્ડ નંબર ૨ માંથી ઉમેદવાર તરીકે હનીફ મલેકના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. જોકે, ટિકિટ મળ્યાના ગણતરીના દિવસોમાં જ હનીફ મલેકે 'ઝાડુ'નો સાથ છોડી 'પંજો' પકડવાનો નિર્ણય કર્યો છે. હનીફ મલેક અગાઉ કોંગ્રેસમાં જ સક્રિય હતા, ત્યારબાદ તેઓ 'આપ'માં જોડાયા હતા. હવે ફરી એકવાર તેમણે પોતાના મૂળ પક્ષ કોંગ્રેસમાં પરત ફરીને 'ઘરવાપસી' કરી છે.
250 કાર્યકરો સાથે શક્તિપ્રદર્શન
હનીફ મલેક એકલા કોંગ્રેસમાં જોડાયા નથી, પરંતુ તેમની સાથે 250થી વધુ સક્રિય કાર્યકરો પણ આમ આદમી પાર્ટીને રામ-રામ કરી કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. આટલી મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરોનું પક્ષપલટો કરવું એ જામનગરમાં 'આપ'ના સંગઠન માટે મોટો ફટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે. કોંગ્રેસના સ્થાનિક નેતાઓએ તેમનું ફૂલહારથી સ્વાગત કર્યું હતું અને આ જોડાણને આગામી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની જીતનો સંકેત ગણાવ્યો હતો.
મહિલા મોરચામાં પણ ભંગાણ
માત્ર વોર્ડ નં.2 જ નહીં, પરંતુ વોર્ડ નં.8માં પણ આમ આદમી પાર્ટીને નુકસાન વેઠવું પડ્યું છે. વોર્ડ નં. 8ના મહિલા મોરચાના ઉપ-પ્રમુખ વિધિતાબેન પારસભાઈ ભટ્ટ પણ વિધિવત રીતે કોંગ્રેસ પરિવારમાં સામેલ થયા છે. મહિલા પાંખના મજબૂત ગણાતા નેતાના રાજીનામાથી 'આપ'ની રણનીતિ પર સવાલો ઉભા થયા છે.
ચૂંટણી સમીકરણો પર અસર
જામનગર મહાનગરપાલિકામાં ત્રિપાંખિયો જંગ ખેલાવાની આશા હતી, પરંતુ જે રીતે 'આપ'ના નેતાઓ અને કાર્યકરો કોંગ્રેસ તરફ વળી રહ્યા છે, તેનાથી ચૂંટણી સમીકરણો બદલાયા છે.
કોંગ્રેસની મજબૂતી
જૂના કાર્યકરો પાછા ફરતા કોંગ્રેસ ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર વધુ મજબૂત દેખાઈ રહી છે. 'આપ' માટે પડકાર એ છે કે, જાહેર કરેલા ઉમેદવાર જ પક્ષ છોડી દેતા 'આપ' માટે હવે નવા ચહેરા શોધવા અને મતદારોનો વિશ્વાસ જીતવો કપરો બનશે. ત્યારે કાર્યકરોની આ ખેંચતાણ વચ્ચે જામનગરની જનતા કોના પર કળશ ઢોળશે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે, ચૂંટણીના એન ટાણે થયેલું આ ભંગાણ આમ આદમી પાર્ટી માટે જામનગરમાં સત્તાના સપનાને મોટો ધક્કો પહોંચાડી શકે છે. બીજી તરફ, કોંગ્રેસ આ તકનો લાભ ઉઠાવી ભાજપ સામે સીધી લડત આપવાની તૈયારી કરી રહી છે.
આ પણ વાંચો
- જામનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસનો ચૂંટણી ઢંઢેરો, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ બનાવવાનું વચન
- સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી: કોંગ્રેસે 7 મહાનગરપાલિકા માટે 243 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી, જુઓ આખુ લિસ્ટ
- AAPએ સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીની તૈયારીઓ આરંભી, કેજરીવાલ અને ભગવંત માન 4 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવશે