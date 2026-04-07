AAP એ જેમને ઉમેદવાર જાહેર કર્યા તે કોંગ્રેસમાં જોડાઈ ગયા, જામનગરમાં ચૂંટણી પહેલાં સંગઠનમાં મોટું ગાબડું

Published : April 7, 2026 at 1:31 PM IST

જામનગર: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓનું બ્યુગલ વાગતાની સાથે જ જામનગરમાં રાજકીય ગરમાવો આવી ગયો છે. જામનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે, ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) માટે માઠા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ચૂંટણી પહેલા જ સંગઠનમાં મોટું ગાબડું પડ્યું છે, જેમાં પાર્ટીએ જેમના પર ભરોસો મૂકીને ઉમેદવાર જાહેર કર્યા હતા, તેમણે જ છેલ્લી ઘડીએ સાથ છોડી દીધો છે.

વોર્ડ નં.૨ ના ઉમેદવાર હનીફ મલેકની ઘરવાપસી

​થોડા દિવસો પહેલા જ આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા વોર્ડ નંબર ૨ માંથી ઉમેદવાર તરીકે હનીફ મલેકના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. જોકે, ટિકિટ મળ્યાના ગણતરીના દિવસોમાં જ હનીફ મલેકે 'ઝાડુ'નો સાથ છોડી 'પંજો' પકડવાનો નિર્ણય કર્યો છે. હનીફ મલેક અગાઉ કોંગ્રેસમાં જ સક્રિય હતા, ત્યારબાદ તેઓ 'આપ'માં જોડાયા હતા. હવે ફરી એકવાર તેમણે પોતાના મૂળ પક્ષ કોંગ્રેસમાં પરત ફરીને 'ઘરવાપસી' કરી છે.

250 કાર્યકરો સાથે શક્તિપ્રદર્શન

​હનીફ મલેક એકલા કોંગ્રેસમાં જોડાયા નથી, પરંતુ તેમની સાથે 250થી વધુ સક્રિય કાર્યકરો પણ આમ આદમી પાર્ટીને રામ-રામ કરી કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. આટલી મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરોનું પક્ષપલટો કરવું એ જામનગરમાં 'આપ'ના સંગઠન માટે મોટો ફટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે. કોંગ્રેસના સ્થાનિક નેતાઓએ તેમનું ફૂલહારથી સ્વાગત કર્યું હતું અને આ જોડાણને આગામી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની જીતનો સંકેત ગણાવ્યો હતો.

​મહિલા મોરચામાં પણ ભંગાણ

​માત્ર વોર્ડ નં.2 જ નહીં, પરંતુ વોર્ડ નં.8માં પણ આમ આદમી પાર્ટીને નુકસાન વેઠવું પડ્યું છે. વોર્ડ નં. 8ના મહિલા મોરચાના ઉપ-પ્રમુખ વિધિતાબેન પારસભાઈ ભટ્ટ પણ વિધિવત રીતે કોંગ્રેસ પરિવારમાં સામેલ થયા છે. મહિલા પાંખના મજબૂત ગણાતા નેતાના રાજીનામાથી 'આપ'ની રણનીતિ પર સવાલો ઉભા થયા છે.

​ચૂંટણી સમીકરણો પર અસર

​જામનગર મહાનગરપાલિકામાં ત્રિપાંખિયો જંગ ખેલાવાની આશા હતી, પરંતુ જે રીતે 'આપ'ના નેતાઓ અને કાર્યકરો કોંગ્રેસ તરફ વળી રહ્યા છે, તેનાથી ચૂંટણી સમીકરણો બદલાયા છે.

​કોંગ્રેસની મજબૂતી

જૂના કાર્યકરો પાછા ફરતા કોંગ્રેસ ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર વધુ મજબૂત દેખાઈ રહી છે. ​'આપ' માટે પડકાર એ છે કે, જાહેર કરેલા ઉમેદવાર જ પક્ષ છોડી દેતા 'આપ' માટે હવે નવા ચહેરા શોધવા અને મતદારોનો વિશ્વાસ જીતવો કપરો બનશે. ત્યારે કાર્યકરોની આ ખેંચતાણ વચ્ચે જામનગરની જનતા કોના પર કળશ ઢોળશે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.

રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે, ચૂંટણીના એન ટાણે થયેલું આ ભંગાણ આમ આદમી પાર્ટી માટે જામનગરમાં સત્તાના સપનાને મોટો ધક્કો પહોંચાડી શકે છે. બીજી તરફ, કોંગ્રેસ આ તકનો લાભ ઉઠાવી ભાજપ સામે સીધી લડત આપવાની તૈયારી કરી રહી છે.

