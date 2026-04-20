સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026: મહેસાણા ભાજપના કાર્યકર પર પ્રચાર દરમિયાન હુમલો, કોંગ્રેેસ પર આક્ષેપો

ભાજપના કાર્યકરને માથા અને આંખના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 2:45 PM IST

મહેસાણા : જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પ્રચાર દરમિયાન રાજકીય માહોલ જામ્યો છે. ગઈકાલે મોડી રાત્રે મહેસાણાના મગુણા પાસે ભાજપના ઉમેદવાર નરેશ પટેલ અને તેમના કાર્યકરોના કાફલા પર અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો. આ હુમલામાં બે ગાડીઓના કાચ તૂટ્યા છે, જ્યારે એક ભાજપના કાર્યકરને માથા અને આંખના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. ભાજપના નેતાઓએ આ હુમલા પાછળ કોંગ્રેસનો હાથ હોવાનો સીધો આક્ષેપ કર્યો છે.

મહેસાણાના મગુણા અને રામનગર વિસ્તારમાં ગઈકાલે 19 એપ્રિલ 2026ના રોજ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંતર્ગત ભાજપના ઉમેદવાર નરેશ પટેલનો પ્રવાસ હતો. સભા પૂર્ણ કરી રાત્રે સવા દસ વાગ્યાના સુમારે જ્યારે કાફલો પરત ફરી રહ્યો હતો, ત્યારે મગુણા બસ સ્ટેન્ડ નજીક આવેલી ડેરી પાસે અજાણ્યા શખ્સોએ કાફલા પર પથ્થરમારો કર્યો હતો.

આ હુમલામાં પંકજકુમાર નટવરલાલ પટેલ નામના 42 વર્ષીય કાર્યકરની ગાડી પર મોટો પથ્થર વાગતા ડ્રાઈવર સાઈડનો કાચ તૂટી ગયો હતો. જેના કારણે પંકજભાઈને જમણી આંખની ઉપરના ભાગે ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી અને લોહી નીકળવા લાગ્યું હતું. તેમને અન્ય કાર્યકરો દ્વારા તાત્કાલિક મહેસાણાની લાયન્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ફરજ પરના ડૉક્ટરે તેમને 3 ટાંકા લીધા છે.

આ ઉપરાંત કાફલામાં પાછળ આવતી અન્ય એક ગાડી પર પણ પથ્થરમારો થવાથી નુકસાન થયું હતું. ભાજપના ઉમેદવાર નરેશ પટેલ અને ઈજાગ્રસ્ત દર્દી પંકજ પટેલે આ ઘટના અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા આક્ષેપ કર્યો છે કે, અંધારાનો લાભ લઈ કોંગ્રેસના ઈશારે આ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે.

ભાજપના કાર્યકરો પર થયેલા આ હુમલા બાદ રાજકીય આક્ષેપ-પ્રતિઆક્ષેપ તેજ બન્યા છે. મહેસાણા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ગિરીશ રાજગોરે પણ આ મામલે તીખી પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેઓએ મીડિયાને જણાવ્યું કે, ભાજપના ઉમેદવાર અને કાર્યકરો પ્રચાર પૂરો કરી મગુણાથી પરત ફરતા હતા ત્યારે તેમની બે ગાડીઓ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. ગિરીશભાઈએ સીધો આરોપ લગાવ્યો છે કે કોંગ્રેસે હવે મહેસાણા જિલ્લાનું વાતાવરણ પારખી લીધું છે. કોંગ્રેસને પોતાની હાર નિશ્ચિત દેખાઈ રહી છે, તેથી હતાશામાં આવીને ભયનું વાતાવરણ ઊભું કરવા માટે જ તેમના દ્વારા આવા હથકંડા અપનાવવામાં આવી રહ્યા છે.

હાલમાં આ સમગ્ર મામલે ઈજાગ્રસ્ત પંકજ પટેલની ફરિયાદના આધારે સાંથલ પોલીસ સ્ટેશનમાં અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર બીપીનભાઈ દવે દ્વારા આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. ચૂંટણી સમયે થયેલા આ હુમલાએ મહેસાણાના રાજકારણમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે, ત્યારે હવે જોવું એ રહ્યું કે પોલીસ તપાસમાં આ હુમલા પાછળ ખરેખર કોનો હાથ છે અને સત્ય ક્યારે બહાર આવે છે.

