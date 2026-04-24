સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી 2026: કચ્છમાં 1,866 મતદાન મથકો પર યોજાશે મતદાન, તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓ પૂર્ણ

ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને શાંતિપૂર્ણ મતદાન સુનિશ્ચિત કરવા માટે વ્યાપક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

કચ્છ કલેક્ટર દ્વારા પત્રકાર પરિષદ
કચ્છ કલેક્ટર દ્વારા પત્રકાર પરિષદ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 7:21 PM IST

કચ્છ : જિલ્લામાં આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી 2026ને લઈને તંત્ર સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ થઈ ગયું છે. રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી વિગતો અનુસાર જિલ્લામાં મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત તથા તાલુકા પંચાયતોની ચૂંટણી એકસાથે યોજાવાની છે. ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને શાંતિપૂર્ણ મતદાન સુનિશ્ચિત કરવા માટે વ્યાપક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

આ ચૂંટણી હેઠળ એક મહાનગરપાલિકા (ગાંધીધામ), પાંચ નગરપાલિકાઓ (ભુજ, માંડવી, મુંદરા, અંજાર, નખત્રાણા), એક જિલ્લા પંચાયત અને નવ તાલુકા પંચાયતોનો સમાવેશ થાય છે. કુલ 448 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાશે, જેમાંથી 422 બેઠકો પર સીધી હરીફાઈ છે જ્યારે 26 બેઠકો બિનહરીફ જાહેર થઈ છે. આ ચૂંટણીમાં કુલ 1,065 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે, જે ચૂંટણીના ઉત્સાહને દર્શાવે છે. ચૂંટણીને અનુલક્ષીને કચ્છ કલેક્ટર દ્વારા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

કચ્છ કલેક્ટર દ્વારા પત્રકાર પરિષદ (ETV Bharat Gujarat)

જિલ્લાભરમાં કુલ 1,866 મતદાન મથકો પર મતદાન યોજાશે. જેમાં તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયત માટે 1,362, નગરપાલિકા માટે 270 અને મહાનગરપાલિકા માટે 234 મતદાન મથકો નક્કી કરાયા છે. મતદારોની સંખ્યા પણ નોંધપાત્ર છે. કુલ 15,49,835 મતદારો મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. તેમાં 8,00,657 પુરુષ, 7,49,170 સ્ત્રી અને 8 અન્ય મતદારોનો સમાવેશ થાય છે.

ચૂંટણી સુચારૂ રીતે યોજાય તે માટે 8,954 પોલિંગ સ્ટાફ, 5,361 પોલીસ કર્મચારી અને 234 ઝોનલ અધિકારીઓ સહિત કુલ 14,549 કર્મચારીઓ તહેનાત કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત 37 ચૂંટણી અધિકારીઓ અને 44 મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારીઓની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. જિલ્લા કક્ષાએ 15 નોડલ અધિકારીઓને વિવિધ જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે, જેથી તમામ પ્રક્રિયા નિયમ મુજબ ચાલે.

આ ચૂંટણીમાં સંપૂર્ણપણે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન (EVM)નો ઉપયોગ થશે. તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયત માટે સિંગલ ચોઇસ EVM અને નગરપાલિકા તથા મહાનગરપાલિકા માટે મલ્ટી ચોઇસ EVMનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. કુલ 4,042 બેલેટ યુનિટ અને 3,811 કંટ્રોલ યુનિટનો ઉપયોગ થવાનો છે. મતદાન પૂર્ણ થયા બાદ તમામ EVM મશીનોને સુરક્ષિત રાખવા માટે જિલ્લામાં કુલ 26 સ્ટ્રોંગરૂમ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. મતગણતરી 28 એપ્રિલ 2026ના રોજ સવારે 9 વાગ્યાથી શરૂ થશે અને તેના માટે 25 મતગણતરી કેન્દ્રો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.

કચ્છ જિલ્લા કલેક્ટર
કચ્છ જિલ્લા કલેક્ટર (ETV Bharat Gujarat)

ચૂંટણી દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે અને સુલેહ શાંતિનો ભંગ ન થાય તે માટે પોલીસ તંત્ર દ્વારા સખત પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. વિવિધ કાયદાકીય કલમો હેઠળ કુલ 1,618 અટકાયતી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં પાસા, તડીપાર અને અન્ય કાર્યવાહીનો સમાવેશ થાય છે.

મતદાન સવારે 7 વાગ્યાથી શરૂ થશે. મતદારો પાસે EPIC કાર્ડ ન હોય તો પણ પાસપોર્ટ, આધાર કાર્ડ, ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ, PAN કાર્ડ જેવી 13 માન્ય ઓળખપત્રો માંથી કોઈ એક રજૂ કરીને મતદાન કરી શકશે. કાળઝાળ ગરમીને ધ્યાને લઈ મતદારો માટે છાંયડાની વ્યવસ્થા તેમજ પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરાશે. સાથે જ તમામ મતદાન મથકે આરોગ્ય વિભાગના કર્મચારીઓ પણ મતદાન મથકના અધિકારીઓ સાથે સંકલનમાં રહી મતદાન મથકે હાજર રહેશે. તે સિવાય કોઈ પણ મતદાતાને ગરમી કે લુ લાગવાની ઘટના બને તો તેને તત્કાલિક સારવાર મળી રહે તે માટે એમ્બ્યુલન્સ અને નજીકના સરકારી દવાખાનાની વિગતો પણ મતદાન મથકના અધિકારીઓ પાસે ઉપલબ્ધ રહેશે. મતદાન મથકો પર જરૂરી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે તંત્ર દ્વારા અગાઉથી ચકાસણી અને વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ 2026 અંતર્ગત કચ્છ જિલ્લામાં યોજાનારી જિલ્લા પંચાયત મતદાર મંડળ, તાલુકા પંચાયત મતદાર મંડળ અને નગરપાલિકા તથા મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણી માટે ખર્ચ ઓબ્ઝર્વર તરાલ ફ્રેડા રમેશભાઇ, સહાયક રાજ્યવેરા કમિશ્નર, સહાયક રાજ્યવેરા કમિશ્નરની કચેરી, અમદાવાદની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે.

