જુનાગઢ: શીલ જિલ્લા પંચાયત સીટનું પાંચ વર્ષનું સરવૈયું; સ્વચ્છતા, જાહેર શૌચાલય અને ચેકડેમની સમસ્યાઓ યથાવત
ETV BHARATએ મતદારો પાસેથી જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર ગત પાંચ વર્ષમાં થયેલા વિકાસના કામોનું વિવરણ મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો.
Published : April 11, 2026 at 4:20 PM IST
જુનાગઢ : જિલ્લા પંચાયતની શીલ બેઠક પાછલા પાંચ વર્ષ દરમિયાન અહીંથી અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે શિલ્પાબેન ચુડાસમા ભાજપ અને કોંગ્રેસને હરાવીને ચૂંટણી જીત્યા હતા. જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર ETV BHARATએ પાછલા પાંચ વર્ષમાં થયેલા વિકાસના કામોનું સરવૈયું મતદારો પાસેથી મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, જેમાં દરિયાઈ પટ્ટી ધરાવતી જિલ્લા પંચાયતની સીટ વિકાસના અનેક કામોના અવકાશની વચ્ચે જીવન જરૂરી એવી જાહેર શૌચાલય, સફાઈ અને પીવાના પાણીની સમસ્યાઓ હજુ પણ યથાવત જોવા મળી રહી છે
શીલ જિલ્લા પંચાયત સીટ
જુનાગઢ જિલ્લાની 29 નંબરની શીલ જિલ્લા પંચાયત બેઠક જેના પર પાછલા પાંચ વર્ષથી અપક્ષ તરીકે ચૂંટણી જીતેલા શિલ્પાબેન ચુડાસમા કાર્યરત હતા. ETV BHARATએ પાછલા પાંચ વર્ષ દરમિયાન શીલ જિલ્લા પંચાયત બેઠકમાં થયેલા વિકાસના કાર્યોનું વિવરણ મેળવવા માટે શીલના મતદારો સમક્ષ રૂબરૂ મુલાકાત કરીને તેમના પંચાયત સભ્ય દ્વારા કરવામાં આવેલા વિકાસના કામોની વિગતો પ્રાપ્ત કરી હતી. જેમાં આજે પણ શીલ ગ્રામ પંચાયત કે જે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર આવેલું છે, ત્યાં આજે પણ શૌચાલય પીવાનું પાણી, સફાઈ અને ચેકડેમ જેવી અનેક પાયાની જરૂરિયાત લોકો માંગી રહ્યા છે. પાછલા પાંચ વર્ષ દરમિયાન વિકાસના કેટલાક કામો જેમાં મુખ્યત્વે માર્ગોનો સમાવેશ થાય છે, તે થયા છે પરંતુ હજુ પણ શીલ જિલ્લા પંચાયત બેઠક વિસ્તારમાં વિકાસના અનેક કામો બાકી છે.
ચેકડેમ, પીવાનું પાણી અને શૌચાલય મુખ્ય સમસ્યા
જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની શીલ બેઠક પર આજે પણ જાહેર શૌચાલય પીવાનું પાણી અને ખેતી તેમજ અન્ય ઉપયોગ માટે પાણીના સૌથી મોટા સ્ત્રોત તરીકે ચેકડેમ અને કેનાલનું કામ હજુ પણ અધૂરું છે. પાંચ વર્ષ દરમિયાન આ તરફ પંચાયતના સદસ્ય ગંભીરતાપૂર્વક કામ નથી કર્યું. જેને કારણે આજે પાંચ વર્ષ પછી પણ લોકો આ કામ આવનારા પાંચ વર્ષમાં પુરા થાય તેવી અપેક્ષાઓ રાખી રહ્યા છે. રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ સોમનાથ અને દ્વારકા વચ્ચે આવેલું શીલ દરિયા કિનારો ધરાવતી પંચાયત છે. અહીં શાળા, આરોગ્ય કેન્દ્ર સારી રીતે ચાલી રહ્યા છે, પરંતુ સ્થાનિક રોજગારીને લઈને પણ કોઈ મોટું આયોજન થયું નથી. આ વિસ્તારમાં પાચ વર્ષ દરમિયાન પ્રવાસીઓની અવરજવર સતત જોવા મળે છે. પ્રવાસીઓને ધ્યાને રાખીને કોઈ સ્થાનિક રોજગારીની તક નિર્માણ થાય તેવા એકમો આજે પણ જોવા મળતા નથી.
ઉમેદવારોની પસંદગી પણ મહત્વનો ભાગ
શીલ જિલ્લા પંચાયત બેઠક મુખ્યત્વે કોળી મતદારો બહુલીક માનવામાં આવે છે. જેથી અહીં રાજકીય પાર્ટી કરતા કોળી જ્ઞાતિનો ઉમેદવાર અને તેમાં પણ કામ કરી શકે તે પ્રકારની રાજકીય ઈચ્છા શક્તિ ધરાવતી વ્યક્તિ ચૂંટણી જીતીને જિલ્લા પંચાયતનો સદસ્ય બનવામાં સફળ રહે છે. જેનું ઉદાહરણ મતદારોએ પાંચ વર્ષ પૂર્વે આપ્યું હતું. જેમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના ઉમેદવારને હરાવીને અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે કોળી મહિલા શિલ્પાબેન ચુડાસમાને વિજેતા બનાવ્યા હતા. અહીંથી ભાજપ અને કોંગ્રેસના જુના અને પીઢ કાર્યકરો પણ ચૂંટણી જંગ હારી ગયા હતા.
જિલ્લા પંચાયતનું સીમાંકન
જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 29મી બેઠક શીલ પંચાયતમાં આતરોલી, દીવરાણા, કાલેજ, શીલ અને ઝરીયાવાડા ગ્રામ પંચાયતોનો સમાવેશ કરીને શીલ જિલ્લા પંચાયત બેઠક બનાવવામાં આવી છે. આ બેઠકમાં પુરુષ અને સ્ત્રી મતદારોની વાત કરીએ તો આંત્રોલી બેઠક પર 3044 પુરુષ અને 2771 મહિલા મળીને કુલ 5,815 મતદારો તેવી જ રીતે દીવરાણામાં 3143 પુરુષ અને 2864 મળીને 6007 કાલેજ પંચાયતમાં 2948 પુરુષ અને 2,749 મળીને કુલ 5,697 મતદાર શીલ ગ્રામ પંચાયતમાં 2965 પુરુષ અને 2816 મહિલા મતદારો મળીને કુલ 5,781 મતદારો અને ઝરીયાવાડા ગ્રામ પંચાયતમાં 3462 પુરુષ અને 3,313 મહિલા મળીને કુલ 6,775 મતદારો મળીને સમગ્ર જિલ્લા પંચાયતમાં કુલ 30075 મતદારો મત આપવાનો અધિકાર ધરાવે છે.
આ વખતે ફરી બહુપાખીયો જંગ
આ વખતે ફરીથી શીલ જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર ત્રિપાંખિયા જંગની જગ્યા પર બહુ પાંખીઓ જંગ થાય તેવી પણ પૂરી શક્યતા છે. પાંચ વર્ષ પૂર્વે અપક્ષ જીતેલા શિલ્પાબેન ચુડાસમા આ વખતે ભાજપમાંથી ટિકિટ મેળવવાના પ્રબળ દાવેદાર હતા. પાછલા પાંચ વર્ષ દરમિયાન તેઓએ ભાજપને પોતાનું બિનશરતી સમર્થન આપ્યું હતું. ગત રાત્રિએ ભાજપે જાહેર કરેલા ઉમેદવારોમાં શીલ જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર ભાજપે જયેશભાઈ ચુડાસમાને ટિકિટ આપી છે. જેથી શિલ્પાબેન અથવા તો તેમના પરિવારમાંથી કોઈપણ વ્યક્તિ અપક્ષ તરીકે ચૂંટણી લડે તો ભાજપ, કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી અને અપક્ષ મળીને આ વખતે શીલ જિલ્લા પંચાયતમાં બહુપાંખીયો ચૂંટણી જંગ થાય તેવી પણ પૂરી શક્યતા છે. જેને કારણે આ બેઠક પર હાર-જીતનું માર્જિન એકદમ સામાન્ય બની શકે છે.
