જુનાગઢ: મતદાન જાગૃતિની અનોખી ઓળખ ધરાવતું ધંધુસર ગામ, મતદાનના દિવસે એક રસોડે જમે છે 5000 ગ્રામજનો

ધંધુસર ગામમાં તમામ વ્યક્તિઓની સાથે ચૂંટણીમાં કર્મચારી અને અધિકારીઓ માટે ભોજન બનાવીને તેને પીરસવામાં આવી રહ્યું છે.

મતદાન જાગૃતિની અનોખી ઓળખ ધરાવતું ધંધુસર ગામ
મતદાન જાગૃતિની અનોખી ઓળખ ધરાવતું ધંધુસર ગામ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 26, 2026 at 5:48 PM IST

જુનાગઢ : સમગ્ર રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ માટે મતદાન પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. જેમાં વંથલી તાલુકાનું ધંધુસર ગામ સમગ્ર રાજ્યમાં એક આદર્શ ગામ તરીકે પણ પ્રસ્થાપિત થયું છે. અત્યાર સુધીની તમામ ચૂંટણીઓ જેમા ગ્રામ પંચાયતથી લઈને પાર્લામેન્ટ સુધીની યોજાય છે. મતદાનના દિવસે ગામ સમસ્ત માટે એક રસોડે ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. જેના થકી ગામની એકતા જળવાઈ રહે અને સાથે સાથે મતદાનના દિવસે પ્રત્યેક મતદાર ઘરની કે ભોજનની ચિંતા કર્યા વગર મતદાન મથક સુધી પહોંચે તે માટે સમસ્ત ધંધુસર ગામના લોકો ખાસ મતદાનના દિવસે સામૂહિક ભોજનની વ્યવસ્થા કરે છે.

મતદાનના દિવસે ગામ સમસ્ત માટે ભોજન

આજે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ માટેનો મતદાન ચાલી રહ્યું છે. મતદાનના દિવસે વંથલી તાલુકાનું ધંધુસર ગામ સમગ્ર રાજ્યમાં આદર્શ ગામ તરીકે પણ પ્રસ્થાપિત થયું છે. મતદાનના દિવસે ગામનો પ્રત્યેક મતદાર અને પરિવારના અન્ય સભ્યો એક રસોડે ભોજન કરે તેવી વ્યવસ્થા ગામ સમસ્ત દ્વારા કરવામાં આવે છે. ગ્રામ પંચાયતથી લઈને તાલુકા, જિલ્લા, ધારાસભા અને લોકસભાની તમામ ચૂંટણીઓમાં અત્યાર સુધી મતદાનના દિવસે ગામના પ્રત્યેક વ્યક્તિ માટે ભોજન એક રસોડે બની રહ્યું છે. આજે પણ મતદાનનો દિવસ છે, ત્યારે ધંધુસર ગામમાં ગામના તમામ વ્યક્તિઓની સાથે ચૂંટણી ફરજમાં રોકાયેલા તમામ કર્મચારી અને અધિકારીઓ માટે ગરમા ગરમ ભોજન બનાવીને તેને પીરસવામાં આવી રહ્યું છે.

મતદાન જાગૃતિની અનોખી ઓળખ ધરાવતું ધંધુસર ગામ (ETV Bharat Gujarat)

ધંધુસર ગામમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ માટે રસોડાનું વ્યવસ્થાપન કરનાર માલદેભાઇ થાપલીયાએ ETV BHARAT સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "અમારું ગામ એકતામાં માનનારુ ગામ છે, કોઈ પણ પ્રકારની ચૂંટણી હોય પાર્ટી કે જ્ઞાતિ જાતિના કોઈપણ પ્રકારના ભેદભાવ વગર પ્રત્યેક વ્યક્તિ અને મતદાર માટે ભોજનની વ્યવસ્થા પાછલા ઘણા વર્ષોથી કરવામાં આવે છે. મતદાનના દિવસે ભોજન વ્યવસ્થા કરવાથી મહિલા મતદારો દિવસ દરમિયાન ફ્રી જોવા મળે છે, જેથી તેઓ પોતાનો મત આપવા માટે ઘરના કામમાંથી સમય કાઢવો ન પડે તેને લઈને આ વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જે કોઈ પણ વ્યક્તિ એક સ્થળે ભોજન કરવા માટે ન આવી શકે તેવી તમામ વ્યક્તિને તેના ઘરે સ્વયંમ સેવકો દ્વારા ટિફિન પહોંચતું કરીને પણ આ વ્યવસ્થાનો ભાગ બનાવવામાં આવે છે.

ધંધુસર ગામ
ધંધુસર ગામ (ETV Bharat Gujarat)
મતદાનના દિવસે સમગ્ર ગામ માટે બને છે ભોજન
મતદાનના દિવસે સમગ્ર ગામ માટે બને છે ભોજન (ETV Bharat Gujarat)

સમસ્ત ગામ ઉઠાવે છે ખર્ચ

ધંધુસર ગામની આજે વસ્તી 5000ની આસપાસ છે. જેને કારણે ભોજન વ્યવસ્થાનો તમામ ખર્ચ ગામ સમસ્ત ઉઠાવવામાં આવે છે. મતદાનના દિવસે 3500થી 4000 લોકો એક રસોડે બનેલા ભોજન કરીને ગામની એકતા અને રાષ્ટ્રીય પર્વને અનોખી રીતે ઉજવવાનું માનભેર ગર્વ પણ લઈ રહ્યા છે. 5,000માંથી એકાદ હજાર લોકો એવા પણ ગામમાં છે, કે જે આર્થિક રીતે ખૂબ સુખી સંપન્ન છે, તેવા લોકોનું આર્થિક સહયોગ ભોજનમાં પ્રાપ્ત થાય છે. જેના થકી પાછલા ઘણા વર્ષોથી મતદાનના દિવસે ધંધુસર ગામ આદર્શ ગામ તરીકે પણ પ્રસ્થાપિત થયું છે.

આ પણ વાંચો...

  1. લાઈવ છોટાઉદેપુરના વરધી ગામે ગામલોકોએ ચૂંટણીનો સંપૂર્ણ બહિષ્કાર કર્યો, ભુજમાં મતદાન મથક ન મળતા વડીલ મતદાર રોષે ભરાયા
  2. વેડિંગ પહેલા વોટિંગ: નવસારી અને જુનાગઢમાં લગ્નના તાંતણે બંધાતા પહેલા કર્યુ મતદાન

