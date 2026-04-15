જામનગર ભાજપમાં આંતરીક વિવાદ, 'મૂળ ભાજપી' કાર્યકર્તાઓની વેદનાનો પત્ર વાયરલ
આ પત્રમાં જામનગર શહેર ભાજપ સંગઠન અને ટિકિટ ફાળવણી સામે અત્યંત આકરા સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે.
Published : April 15, 2026 at 3:51 PM IST
જામનગર : સ્થાનિક સ્વરાજ્ય 2026ની ચૂંટણીઓ પૂર્વે રાજકીય માહોલ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. ભાજપના 'મૂળ' અને નિષ્ઠાવાન કાર્યકર્તાઓના નામે લખાયેલો એક પત્ર સોશિયલ મીડિયામાં જોરશોરથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ પત્રમાં જામનગર શહેર ભાજપ સંગઠન અને ટિકિટ ફાળવણી સામે અત્યંત આકરા સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે.
'આયાતી' નેતાઓ સામે ઉગ્ર રોષ
વાયરલ પત્રમાં કાર્યકર્તાઓએ આક્ષેપ કર્યો છે કે વર્ષોથી પક્ષ માટે ઘસાયેલા જૂના કાર્યકર્તાઓની આજે સંગઠનમાં કોઈ ગણના નથી. જે કોંગ્રેસીઓની ગુંડાગીરી સામે ભાજપના કાર્યકરો લડ્યા, આજે એ જ આયાતી લોકોને ટિકિટ આપીને પાયાના કાર્યકર્તાઓના આત્મસન્માનને ઠેંસ પહોંચાડવામાં આવી છે. વાયરલ પત્ર મુજબ, ભાજપના 'અજેય ગઢ' સમાન વિસ્તારોમાં પણ શહેર સંગઠને કોઈ મૂળ કાર્યકર્તાને લાયક ગણ્યો નથી અને અન્ય પક્ષમાંથી આવેલા લોકોને ટિકિટ ભેટમાં આપી દીધી છે.
નવો પરિવારવાદ અને ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો
સૌથી ગંભીર આક્ષેપ 'નવા પરિવારવાદ' અંગે કરવામાં આવ્યો છે. વાયરલ પત્રમાં જણાવાયું છે કે વરિષ્ઠ કાર્યકર્તાઓને ઉંમર અને ટર્મની મર્યાદા બતાવી ઘરે બેસાડી દેવાયા, પરંતુ આયાતી નેતાઓના ભત્રીજાઓ અને સગા-સંબંધીઓને ટિકિટો ફાળવવામાં આવી છે. વધુમાં, સંગઠનમાં વિચારધારા ધરાવતા કાર્યકર્તાઓ કરતા કોર્પોરેશનના મોટા કોન્ટ્રાકટરો અને ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા તત્વોનો પ્રભાવ વધી ગયો હોવાનો દાવો કરાયો છે.
આંકડાકીય વિશ્લેષણ સાથે સંગઠનની નિષ્ફળતા
વાયરલ પત્રમાં ઉમેદવારોની યાદીનું વિશ્લેષણ કરીને ચોંકાવનારી વિગતો રજૂ કરવામાં આવી છે: 56 ઉમેદવારોમાંથી 21 ઉમેદવારો મૂળ ભાજપના નથી. 22 ઉમેદવારો જે-તે વોર્ડના રહેવાસી નથી અને બીજા વોર્ડમાંથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. 14 ઉમેદવારો તો ભાજપના સક્રિય સભ્ય પણ નથી. પત્રમાં શહેર સંગઠનના હોદ્દેદારો પર પણ નિશાન સાધવામાં આવ્યું છે. શહેર મહામંત્રીઓ સામે વિવાદાસ્પદ આક્ષેપો કરતા લખાયું છે કે, સંગઠન હવે માત્ર 'કાગળ પરનું માળખું' અને 'ખાનગી પેઢી' જેવું બની ગયું છે.
ETV BHARATના સંવાદદાતાએ જામનગર ભાજપ શહેર પ્રમુખ, બિનાબેન કોઠારી સાથે ટેલિફોનીક વાતચીત કરી હતી. જેમાં તેમણે જણાવ્યું કે, જેને ટીકીટ ના મળી હોય એટલે એ લોકો પત્ર વાયરલ કર્યા કરે છે, આયાતી ઉમેદવારોને વધારે ટિકીટ આપવા મામલે પુછતા તેઓ જણાવે છે કે આ બાબત પર મને વધારે કંઈ ખબર નથી. અમે તપાસ કરીશું.
કાર્યકર્તાઓએ કરી માંગ
નિષ્ઠાવાન કાર્યકર્તાઓએ આ પત્રને વિરોધ નહીં પણ પક્ષને શુદ્ધ કરવાની 'છેલ્લી કોશિશ' ગણાવી છે. તેઓએ માંગ કરી છે કે જો આ નિષ્ફળ અને ભ્રષ્ટ સંગઠનનું તાત્કાલિક વિસર્જન કરવામાં નહીં આવે, તો આગામી સમયમાં પાયાનો કાર્યકર્તા નિષ્ક્રિય થઈ જશે. આ પત્રની નકલ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહ સુધી મોકલાવીને ન્યાયની અપીલ કરવામાં આવી છે.
આ વાયરલ પત્ર વાયરલ થતા જામનગરના રાજકારણમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે પ્રદેશ ભાજપ આ વેદનાને સાંભળશે કે પછી જામનગરના આ 'ગઢ'માં ગાબડું પડશે.
