સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026: જામનગરમાં ઈસુદાન ગઢવીએ ભાજપ-કોંગ્રેસના ‘ઈલુ-ઈલુ’ પર કર્યા આકરા પ્રહાર

'આપ' ના ઉમેદવારો મેદાનમાં હોવાથી, તેમના પ્રચાર અને મનોબળ વધારવા માટે ગઢવીએ આક્રમક પ્રચારની શરૂઆત કરી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 18, 2026 at 8:02 PM IST

જામનગર : મહાનગરપાલિકાની આગામી ચૂંટણીને લઈને રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે, ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી આજે જામનગરની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. જામનગરની તમામ બેઠકો પર 'આપ' ના ઉમેદવારો મેદાનમાં હોવાથી, તેમના પ્રચાર અને મનોબળ વધારવા માટે ગઢવીએ આક્રમક પ્રચારની શરૂઆત કરી હતી. મુલાકાતની શરૂઆતમાં તેમણે જૈન દેરાસરના દર્શન કરી ધાર્મિક આસ્થા સાથે વિજયના આશીર્વાદ લીધા હતા.

ઈસુદાન ગઢવીએ જણાવ્યું કે, "ગુજરાતના રાજકારણમાં વર્ષોથી ચાલતા ભાજપ અને કોંગ્રેસના આંતરિક ગઠબંધનને અમે ખુલ્લું પાડ્યું છે. જામનગરની પ્રજા હવે પરંપરાગત પક્ષોથી કંટાળી ગઈ છે."

​ઈસુદાન ગઢવીએ જામનગર શહેરના વોર્ડ નંબર 9માં આવેલા ઐતિહાસિક જૈન દેરાસર ખાતે દર્શન કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. દર્શન કર્યા બાદ તેમણે માધ્યમો સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું કે, જામનગરની જનતા આ વખતે પરિવર્તન ઈચ્છી રહી છે. જામનગર મહાનગરપાલિકાની તમામ 49 બેઠકો પર 'આપ'ના ઉમેદવારો મજબૂતીથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે."

ભાજપ-કોંગ્રેસના ગઠબંધન પર ગંભીર આક્ષેપ

ઈસુદાન ગઢવીએ ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચેની આંતરિક મિલીભગત પર આકરા પ્રહારો કરતા જણાવ્યું હતું કે, "ભાજપ અને કોંગ્રેસનું 'ઈલુ-ઈલુ' (ગઠબંધન) હવે જનતા સામે ઉઘાડું પડી ગયું છે. બંને પક્ષના નેતાઓ એકબીજાને મત આપવાની ખુલ્લી અપીલો કરી રહ્યા છે. ​તેઓ માત્ર ‘આપ’ ને રોકવા માટે એક થઈ ગયા છે, જે સાબિત કરે છે કે તેઓ જનતાના હિત કરતા સત્તા ટકાવવામાં વધુ રસ ધરાવે છે. ​પોલીસ તંત્રનો દુરુપયોગ કરીને ‘આપ’ ના કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓને જેલ પાછળ ધકેલવામાં આવી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો...

  1. સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026: રાજપીપળામાં ભાજપ-AAPએ 'ચાવાળા'ને અને કોંગ્રેસે 'કબર ખોદનાર'ને બનાવ્યા ઉમેદવારો
  2. બાપુનગર વોર્ડ-26માં વિકાસના વાયદા અધૂરા, ડ્રેનેજ ઓવરફ્લો અને ટ્રાફિક જામથી 1.21 લાખ લોકો પરેશાન

