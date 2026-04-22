સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026: જામનગરની ધુંવાવ બેઠક પર રાજકીય માહોલ જામ્યો, શું છે જનતાનો મૂડ?

જામનગરથી રાજકોટ જતા હાઇવે પર આવેલા ધુંવાવ ગામમા જાતિગત ફેક્ટર મહત્વનું સાબિત થઇ શકે છે.

જામનગરની ધુંવાવ બેઠક પર રાજકીય માહોલ જામ્યો
જામનગરની ધુંવાવ બેઠક પર રાજકીય માહોલ જામ્યો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 3:01 PM IST

જામનગર : ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને લઈને રાજકીય માહોલ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. જામનગર જિલ્લામાં પણ ચૂંટણીનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે, ત્યારે 'ETV ભારત'ની ટીમે જિલ્લા પંચાયતની મહત્વની ગણાતી ધુંવાવ બેઠક પર ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ દ્વારા લોકમત જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો.

જામનગરથી રાજકોટ જતા હાઇવે પર આવેલા ધુંવાવ ગામમા જાતિગત ફેક્ટર મહત્વનું સાબિત થઇ શકે છે. આ ગામમા મોટાભાગના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી છે.

જામનગરની ધુંવાવ બેઠક પર રાજકીય માહોલ જામ્યો (ETV Bharat Gujarat)

ધુંવાવ જિલ્લા પંચાયત બેઠક

​જામનગર જિલ્લા પંચાયતની આ બેઠક પર આ વખતે જંગ રસપ્રદ બન્યો છે. અહીં મુખ્યત્વે ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળી રહી છે. ગત ટર્મમાં આ બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવારે ભવ્ય વિજય મેળવ્યો હતો, જેના કારણે આ વખતે પણ કેસરિયો ગઢ જાળવી રાખવા ભાજપ એડીચોટીનું જોર લગાવી રહ્યું છે, તો બીજી તરફ કોંગ્રેસ પરિવર્તનના આશય સાથે મેદાનમાં ઉતરી છે.

જામનગરની ધુંવાવ બેઠક પર રાજકીય માહોલ જામ્યો
જામનગરની ધુંવાવ બેઠક પર રાજકીય માહોલ જામ્યો (ETV Bharat Gujarat)

શું કહે છે ધુંવાવના ગ્રામજનો?

​ચૂંટણીના માહોલ વચ્ચે જ્યારે અમારી ટીમ ગામડાઓમાં પહોંચી, ત્યારે મિશ્ર પ્રતિસાદ જોવા મળ્યો હતો. જોકે, ધુંવાવ બેઠકના મોટાભાગના ગ્રામજનોએ વર્તમાન કામગીરી પ્રત્યે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે. લોકોના મતે, ગામમાં પાકા રોડ-રસ્તા અને ગટર લાઇન જેવી પાયાની સુવિધાઓમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે. ખેતી પ્રધાન વિસ્તાર હોવાથી ખેડૂતોને મળતી સરકારી સહાય અને વીમાના પ્રશ્નોનું યોગ્ય નિરાકરણ આવ્યું હોવાનું સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું. ગત ટર્મના પ્રતિનિધિઓની કામગીરીને કારણે લોકોમાં સત્તાધારી પક્ષ પ્રત્યે ઝુકાવ જોવા મળી રહ્યો છે.

​ધુંવાવ બેઠક પર કોંગ્રેસે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખાટલા બેઠકો અને જનસંપર્ક તેજ કર્યો છે. મતદારોનું કહેવું છે કે તેઓ એવા ઉમેદવારને પસંદ કરશે જે માત્ર ચૂંટણી સમયે નહીં, પણ પાંચ વર્ષ સુધી તેમના પ્રશ્નો સાંભળે. રાજકીય વિશ્લેષકો માની રહ્યા છે કે આ બેઠક પર જ્ઞાતિ સમીકરણો અને સ્થાનિક પ્રશ્નો નિર્ણાયક સાબિત થશે.

