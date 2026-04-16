સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026: જામનગરમાં કાકા-ભત્રીજી 'ફોટો વૉર', પૂનમબેન માડમની ચેલેન્જ વિક્રમ માડમે સ્વીકારી

વર્ષોથી જામનગરના રાજકારણમાં વર્ચસ્વ ધરાવતા આ કાકા-ભત્રીજી હવે સામસામે પડકાર ફેંકી રહ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 16, 2026 at 2:31 PM IST

જામનગર : સમગ્ર રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે. જામનગરનું રાજકારણ એકાએક તેજ બન્યું છે. ભાજપના વર્તમાન સાંસદ પૂનમબેન માડમ અને કોંગ્રેસના પૂર્વ સાંસદ વિક્રમ માડમ વચ્ચેના શાબ્દિક જંગે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે. વર્ષોથી જામનગરના રાજકારણમાં વર્ચસ્વ ધરાવતા આ કાકા-ભત્રીજી હવે સામસામે પડકાર ફેંકી રહ્યા છે.

​સાંસદ પૂનમબેન માડમની ચેલેન્જ?

​એક જાહેર સભાને સંબોધતા સાંસદ પૂનમબેન માડમે વિપક્ષ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની કાર્યશૈલીના વખાણ કરતા તેમણે કહ્યું કે, "મોદીજી દરેક કાર્યકરને મળનારા અને સાંભળનારા નેતા છે."

પૂનમબેન માડમે વિપક્ષને પડકાર ફેંકતા કહ્યું કે, ​"કોંગ્રેસ કે AAPના કોઈ સામાન્ય કાર્યકરનો તેમના રાષ્ટ્રીય નેતાઓ સાથેનો ફોટો બતાવો. જો કોઈ કાર્યકર તેમના દિગ્ગજ નેતા સાથે ફોટો પડાવી આપે, તો હું જાહેર જીવન અને રાજકારણ છોડી દઈશ."

વિક્રમ માડમનો વળતો પ્રહાર: "24 કલાકમાં ચેલેન્જ સ્વીકારું છું"

​સાંસદની આ ચેલેન્જને પૂર્વ સાંસદ અને તેમના કાકા વિક્રમ માડમે તાત્કાલિક સ્વીકારી લીધી છે. તેમણે આક્રમક અંદાજમાં વળતો જવાબ આપતા કહ્યું કે, પૂનમબેને જે મર્યાદા રાખી હતી તે હવે તૂટી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે, ​"તમે નામ નક્કી કરો, હું 48 નહીં પણ 24 કલાકમાં આ ચેલેન્જ સ્વીકારું છું." ​"કોંગ્રેસના કાર્યકરને રાહુલ ગાંધી સાથે ઊભો રાખીને ફોટો પડાવી કહો તે જાહેર મંચ પર બતાવીશ." ​"જો હું આ ફોટો ન બતાવી શકું, તો હું જાહેર જીવન છોડી દઈશ."

જામનગરનું રાજકારણ બન્યું રસપ્રદ

12વર્ષના ગાળામાં પ્રથમવાર આ પરિવારના બે દિગ્ગજ નેતાઓ આટલી ગંભીરતાથી સામસામે આવ્યા છે. એક તરફ પૂનમબેન ભાજપના સંગઠનની તાકાત અને નેતૃત્વની સરળતા પર ભાર મૂકી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ વિક્રમ માડમ પોતાની વિશ્વસનીયતા પર દાવ લગાવી રહ્યા છે.

​આગામી દિવસોમાં આ 'ફોટો વોર' કઈ દિશામાં જશે અને કોણ રાજકારણ છોડવાની નોબત સુધી પહોંચશે, તેના પર સૌની મીટ મંડાયેલી છે. હાલ તો જામનગરની જનતા આ હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામાને ખૂબ જ રસપૂર્વક નિહાળી રહી છે.

