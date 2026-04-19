જામનગર: ચૂંટણી પૂર્વે પોલીસ એક્શન મોડમાં, શંકર ટેકરી સહિતના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં 'કોમ્બિંગ ડ્રાઈવ'
શહેરના વિવિધ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં કડક બંદોબસ્ત અને ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.
Published : April 19, 2026 at 8:30 PM IST
જામનગર : ગુજરાતમાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓને આડે હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે. જામનગર શહેર પોલીસ તંત્ર સજ્જ બન્યું છે. ચૂંટણી પ્રક્રિયા દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે અને મતદારો નિર્ભય થઈને મતદાન કરી શકે તે હેતુથી પોલીસ દ્વારા શહેરના વિવિધ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં કડક બંદોબસ્ત અને ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.
શંકર ટેકરી વિસ્તારમાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ અને કોમ્બિંગ
શનિવારે મોડી સાંજે જામનગર શહેર પોલીસ દ્વારા ખાસ કરીને શંકર ટેકરી જેવા સંવેદનશીલ માનવામાં આવતા વિસ્તારોમાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ અને કોમ્બિંગ ડ્રાઈવ યોજવામાં આવી હતી. ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કાફલો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યો હતો. આ ડ્રાઈવનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય અસામાજિક તત્વોમાં પોલીસનો ફાળ ફેલાવવો અને સામાન્ય જનતામાં સુરક્ષાનો વિશ્વાસ જગાડવાનો છે.
"સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં શાંતિ અને સુરક્ષા જળવાય રહે તે અમારી પ્રાથમિકતા છે. સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પોલીસનું સતત પેટ્રોલિંગ ચાલુ રહેશે અને અસામાજિક તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." - પોલીસ વડા, જામનગર
ગુનેગારોના રહેણાંક પર દરોડા અને ચેકિંગ
કોમ્બિંગ ડ્રાઈવ દરમિયાન પોલીસે માત્ર રસ્તાઓ પર જ નહીં, પરંતુ અગાઉ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ કે ગુનાહિત ઈતિહાસ ધરાવતા શખ્સોના રહેણાંક મકાનોમાં પણ આકસ્મિક ચેકિંગ હાથ ધર્યું હતું. દારૂ અને જુગારની પ્રવૃત્તિ અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા ઇસમો પર વિશેષ નજર રાખવામાં આવી રહી છે. રહેણાંક વિસ્તારોમાં કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુઓ કે હથિયારો છુપાવ્યા છે કે કેમ તેની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી હતી.
શાંતિપૂર્ણ માહોલ જાળવવા તંત્ર સજ્જ
પોલીસ તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે કે ચૂંટણી દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારનો અનિચ્છનીય બનાવ બને તે ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. જે વિસ્તારોમાં અગાઉ ચૂંટણી દરમિયાન ઘર્ષણ કે તણાવ સર્જાયો હોય, તેવા પોકેટમાં પોલીસે વિશેષ વોચ ગોઠવી છે.
હાલમાં જામનગર શહેરમાં પોલીસના આ કડક વલણને કારણે ગુનેગારોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. તંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે કે નાગરિકો શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં લોકશાહીના પર્વની ઉજવણી કરે અને કોઈ પણ શંકાસ્પદ હિલચાલ જણાય તો તુરંત પોલીસને જાણ કરે.
