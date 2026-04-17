ETV Bharat / state

સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026: ગોંડલમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાના વિરોધીઓ પર આકરા પ્રહાર

ઉદ્ધાટન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાએ વિરોધ પક્ષો પર કટાક્ષ કરતા નિવેદન આપ્યું હતું.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 17, 2026 at 6:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવતી જાય છે, તેમ રાજકીય માહોલ જામી રહ્યો છે. ગોંડલ શહેર તેમજ તાલુકા ભારતીય જનતા પાર્ટીના મધ્યસ્થ કાર્યાલયના ઉદ્ધાટન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાએ વિરોધ પક્ષો પર કટાક્ષ કરતા તીખું નિવેદન આપ્યું હતું.

સભાને સંબોધતા જયરાજસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, "ભાજપની દિન-પ્રતિદિન વધતી જતી લોકપ્રિયતા અને ડબલ એન્જિન સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા વિકાસના કાર્યોને જોઈને વિરોધીઓ હવે ગભરાઈ ગયા છે. તેમની પાસે કોઈ નક્કર મુદ્દા ન હોવાથી તેઓ હતાશામાં આવી ગયા છે."

પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજા (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, વિરોધીઓ પોતાની રાજકીય જમીન બચાવવા માટે ખોટા આક્ષેપો કરી રહ્યા છે અને જનતાને ભ્રમિત કરવાનો પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. ગોંડલને બદનામ કરવાળા અને મિરઝાપુરનાં બોર્ડ લઇ ફરનારાઓને તારીખ 28 એપ્રિલના રોજ લોકો તેમને તમાચો મારશે. લોકો એ ભાજપને 23 બેઠકો બીનહરીફ આપી આવા તત્વોને તમાચો માર્યો છે.

જયરાજસિંહે જણાવ્યું કે, ગોંડલની જનતા ભાજપના વિકાસ કાર્યોથી વાકેફ છે અને આવા પાયાવિહોણા પ્રચારોમાં આવશે નહી તેવો આશાવાદ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો. આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકરો અને હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

TAGGED:

સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026
FORMER MLA JAYARAJSINH JADEJA
GONDAL NEWS
GONDAL POLITICS
LOCAL BODY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.