વેડિંગ પહેલા વોટિંગ: નવસારી, જુનાગઢ અને બહુચરાજીમાં લગ્નના તાંતણે બંધાતા પહેલા કર્યુ મતદાન

લગ્ન બંધનમાં બંધાતા પૂર્વે સાચા જન પ્રતિનિધિને પસંદ કરવા માટે પોતાની ફરજ મતદાનના રૂપમાં નિભાવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 26, 2026 at 4:12 PM IST

Updated : April 26, 2026 at 4:32 PM IST

જુનાગઢ, નવસારી : લોકશાહીના પર્વમાં વહેલી સવારથી મતદાન શરૂ થયું છે, ત્યારે અરવલ્લીના મેઘરજ નગરમાં વર કન્યાએ મતદાન કર્યુ હતું. આજે લગ્નગ્રંથીથી જોડાનાર યુગલે પહેલા મતદાન પછી લગ્ન કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો જેની સૌ કોઈ સરાહના કરી રહ્યાં છે.

જુનાગઢ, નવસારી સહિતના અન્ય જિલ્લાઓમાંથી એવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, જે લોકશાહીના પર્વને વધુ મજબૂત અને મહત્વપૂર્ણ સાર્થક કરે છે.

લગ્ન પૂર્વે નવ વધુએ આપ્યો મત

આજે સમગ્ર રાજ્યમાં તાલુકા જિલ્લા મહાનગરપાલિકા અને નગરપાલિકા માટે મતદાન વહેલી સવારે સાત વાગ્યે શરૂ થયું છે, ત્યારે લગ્ન બંધનમાં બંધાતા પૂર્વે માખિયાળા જિલ્લા પંચાયતમાં નવ વધુ ડેનિશા ગજેરા એ પોતાનો મત આપીને લગ્ન બંધનમાં બંધાતા પૂર્વે બંધારણની અમૂલ્ય ફરજ નિભાવતી જોવા મળી ડેનિશાના આજે લગ્ન છે. આજના દિવસે મતદાન હોવાથી તે લગ્ન વિધિ શરૂ થાય તે પૂર્વે જ બંધારણે આપેલો અધિકાર મતદાનની ફરજ નિભાવીને લગ્નમંડપની ચોરીમાં જવા રવાના થઈ હતી.

આજે જેમના લગ્ન છે, તે નવવધુ ડેનિશા ગજેરા એ ETV BHARATને આપેલા પોતાના એક્સક્લુઝિવ પ્રતિભાવમાં જણાવ્યું હતું કે, "આજે તેમના લગ્ન છે, પરંતુ સાથે સાથે ગામમાં મતદાન પણ છે. ગામની દીકરી હોવાને નાતે તેઓ ગામના સાચા અને યોગ્ય જન પ્રતિનિધિને પસંદ કરવા માટે આજે મતદાન કરવા આવી છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિએ પોતાના મતનો અધિકારનો સમય કાઢીને પણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તે લગ્નમંડપમાં જાન આવે તે પૂર્વે જ સવારના સમયમાં પોતાનો મત આપીને બંધારણે આપેલા અધિકારનો સાચા જન પ્રતિનિધિને પસંદ કરવા માટે મત આપીને પ્રત્યેક લોકોને આદર્શ અને ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે, એવા લોકો કે જે હજુ પણ મત આપવાને લઈને પોતાની સ્પષ્ટ અભિપ્રાય ધરાવતા નથી આવા પ્રત્યેક મતદારો માટે આજે ડેનિશા ગજેરા એ એક આદર્શ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું."

અન્ય એક પરિવાર જેને પણ આપી પ્રતિક્રિયા

આજે માખીયાળા ગામમાં એક સાથે ચાર લગ્ન છે, ત્યારે વધુ એક જાનૈયા તરીકે ગામમાં આવેલા રસીલાબેન ગજેરાએ પણ પોતાના ભત્રીજાના લગ્ન પ્રસંગમાં જાનમાં જતા પહેલા પોતાના મત આપવાનો અધિકાર અચૂકપણે ઉપયોગ કરીને લોકશાહીને મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

રસીલાબેન જણાવે છે કે, 'પ્રત્યેક વ્યક્તિએ મત આપવો જોઈએ આજે તેમના ભત્રીજાના લગ્ન છે, તેઓ જાનૈયા તરીકે જાનમાં જઈ રહ્યા છે, પરંતુ વહેલી સવારના સમયે તેઓએ તેમનો સમય કાઢીને જાનમાં જતા પૂર્વે બંધારણની ફરજને નિભાવીને લોકશાહીના આ પર્વને લગ્ન પહેલાં ઉજવ્યો હતો."

નવસારી શહેરમાં વિજલપોરના શંભાજી નગરમાં એક દુલ્હને સમાજ માટે અનોખું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું

નવસારી શંભાજી નગરની તનુ પાટીલના લગ્નનો પ્રસંગ હતો, જ્યાં પરિવાર અને સગાસંબંધીઓ વચ્ચે ખુશીની લાગણી છવાયેલી હતી. પરંતુ આ ખુશીના માહોલ વચ્ચે તનુ પાટીલએ લોકશાહી પ્રત્યેની પોતાની ફરજને પ્રથમ પ્રાથમિકતા આપી. લગ્નની ચોરીમાં સાત ફેરા ફરવા પૂર્વે જ તે મતદાન મથકે પહોંચી અને પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો.

તનુ પાટીલએ મતદાન કર્યા બાદ જણાવ્યું કે, "લોકશાહીનું મજબૂત આધાર મતદાન છે અને દરેક નાગરિકે પોતાની આ ફરજ નિભાવવી જ જોઈએ. તેમણે ખાસ કરીને યુવાઓને અપીલ કરી કે, કોઈપણ કારણસર મતદાનથી દૂર ન રહેવું અને પોતાના મતનો હક જરૂર ઉપયોગ કરવો."

નવસારી વોર્ડ નંબર 13ના દશેરા ટેકરી વિસ્તારમાં વરરાજાએ કર્યું મતદાન

નવસારી શહેરમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી વચ્ચે એક પ્રેરણાદાયક ઘટના સામે આવી છે. 26મી તારીખે શહેરના અનેક સ્થળોએ લગ્ન પ્રસંગોની ધામધૂમ વચ્ચે પણ મતદાન પ્રત્યે લોકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે. આ વચ્ચે એક વરરાજાએ લોકશાહીની ફરજને પ્રથમ પ્રાથમિકતા આપીને સમાજ માટે ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. વરરાજા હીરેન સુરેશભાઈ પટેલે પોતાના લગ્ન પહેલાં મતદાન કરીને સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું. લગ્નના શુભ પ્રસંગ વચ્ચે પણ તેમણે મતાધિકારનો ઉપયોગ કરીને લોકશાહીમાં પોતાની જવાબદારી નિભાવી. પરિવાર અને સગાસંબંધીઓ વચ્ચેના ઉત્સવમય વાતાવરણમાં પણ તેમણે ફરજને અગત્ય આપી.

સચિનના તલંગપુર ગામેથી જાન જવાની તૈયારી ચાલી રહી હતી, તે પહેલા જ હીરેન પટેલ મતદાન મથકે પહોંચ્યા. વોર્ડ નંબર 13ના દશેરા ટેકરી વિસ્તારમાં આવેલી આંગણવાડી ખાતે તેમણે મતદાન કર્યું અને પોતાના હકનો ઉપયોગ કર્યો.

બહુચરાજી તાલુકાના ડેડાણા ગામમાં વરરાજાએ કર્યું મતદાન

બહુચરાજી તાલુકાના ડેડાણા ગામમાં પંચાયતની ચૂંટણીનું મતદાન ચાલી રહ્યું હતું. આ જ દિવસે ગામના યુવાન મગનસિંહ ઝાલાના લગ્ન હોવાથી તેમના ઘરે ઉત્સવનો માહોલ હતો. સવારથી જ લગ્નની વિધિઓ ચાલી રહી હતી, મહેમાનોની ચહલપહલ હતી અને જાન પ્રસ્થાન કરવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી. લગ્નના ઢોલ-નગારા અને શરણાઈઓ વાગી રહી હતી. પરંતુ આ બધા જ ઉત્સવ અને દોડધામ વચ્ચે વરરાજા મગનસિંહ ઝાલા પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવાનું ભૂલ્યા ન હતા. તેઓ પોતાની જાન લઈને સીધા લગ્નમંડપમાં જવાને બદલે, વાગતા ઢોલે પોતાના પરિવારજનો અને તમામ જાનૈયાઓ સાથે ગામના મતદાન મથકે પહોંચ્યા હતા.

વરરાજા મગનસિંહે ખૂબ જ હર્ષભેર જણાવ્યું હતું કે, "આજે મારી જાન જવાની છે, પરંતુ તેમ છતાં મેં મારો કિંમતી સમય કાઢીને મતદાન કરવા આવ્યો છું. મતદાન કરવું એ આપણી પવિત્ર ફરજ છે અને મને એ વાતની ખૂબ જ ખુશી છે કે મેં મારા નવા જીવનની શરૂઆત કરતા પહેલા એક જાગૃત નાગરિક તરીકે મારી લોકશાહીની ફરજ નિભાવી છે."

વરરાજાના સંબંધી વનરાજસિંહ ઝાલા અને પ્રભાતસિંહ ઝાલાએ પણ જણાવ્યું હતું કે, "મતદાન કરવું એ અમારી પ્રાથમિક ફરજ છે. વરરાજાની સાથે સાથે જાનમાં આવેલા આશરે 200 થી 250 જેટલા જાનૈયાઓએ પણ પહેલા મતદાન કર્યું છે અને ત્યારબાદ જ અમે જાન લઈને અહીંથી નીકળવાના છીએ."

પરિવારના આ નિર્ણયે સાબિત કરી દીધું છે કે જો મનમાં ઈચ્છાશક્તિ હોય તો કોઈપણ સામાજિક કે અંગત કાર્ય લોકશાહીની ફરજ આડે આવી શકતું નથી.
લોકશાહીમાં એક-એક મતનું ભારે મૂલ્ય હોય છે. ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત કે જિલ્લા પંચાયત જેવી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ જ લોકશાહીનો પાયો છે. આ પાયાને મજબૂત કરવા માટે ડેડાણા ગામના આ વરરાજા અને તેમના પરિવારે જે પહેલ કરી છે તે ખરેખર બિરદાવવા લાયક છે. જ્યારે યુવાનો મતદાન પ્રત્યે ઉદાસીનતા દાખવતા હોય છે, ત્યારે લગ્નના મંડપમાં જતા પહેલા બૂથ પર જઈને ઈવીએમ (EVM)નું બટન દબાવનાર આ વરરાજાએ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.

