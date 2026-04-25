સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણી: 26 એપ્રિલે 100% મતદાન કરવા CM ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની લોકોને અપીલ
લોકશાહીના આ પવિત્ર મહાપર્વમાં રાજ્યના તમામ મતદારોને ઉત્સાહભેર મતદાન કરવા તેમણે અનુરોધ કર્યો છે.
Published : April 25, 2026 at 3:30 PM IST
ગાંધીનગર : મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યમાં તારીખ 26 એપ્રિલે યોજાનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની ચૂંટણીમાં 100 ટકા મતદાન કરવા સૌ નાગરિકોને અપિલ કરી છે. લોકશાહીના આ પવિત્ર મહાપર્વમાં રાજ્યના તમામ મતદારોને ઉત્સાહભેર મતદાન કરવા તેમણે અનુરોધ કર્યો છે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે નાગરિકોને આપેલા સંદેશમાં જણાવ્યું કે, "લોકશાહીમાં મતદાન માત્ર અધિકાર નથી, પરંતુ નાગરિક તરીકેનું પવિત્ર કર્તવ્ય પણ છે. દરેક મત રાજ્યના ગામ, તાલુકા, જિલ્લા અને શહેરોના સર્વાંગી વિકાસને વધુ વેગ આપશે.
ગુજરાતના જાગૃત નાગરિક ભાઈઓ-બહેનો, સૌને મારા નમસ્કાર.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) April 25, 2026
26 એપ્રિલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. લોકતંત્રનો આ પવિત્ર ઉત્સવ છે.
તમારો એક મત તમારા શહેર, જિલ્લા, તાલુકા તથા ગામ અને સમગ્ર સમાજના વિકાસને વધુ ગતિ આપશે. રાજ્યના વિકાસ માટે દરેક મત અમૂલ્ય છે.
મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યના તમામ મતદારોને 26 એપ્રિલે પોતાના મતદાન મથક સુધી અવશ્ય પહોંચીને મતદાન કરવા તેમજ પરિવારજનો, મિત્રો, અને પડોશીઓને પણ મતદાન માટે પ્રેરિત કરવાની અપીલ કરી હતી.
"100 ટકા મતદાન"નો સંકલ્પ લઈને લોકશાહીના આ મહાપર્વને સફળ બનાવવા તેમણે સૌને આવાહન કર્યું છે.
મુખ્યમંત્રીએ વિકસિત ભારતથી વિકસિત ગુજરાતના નિર્માણ માટે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની આ ચૂંટણીમાં તારીખ 26 એપ્રિલ , રવિવારે સૌને મતદાન અવશ્યપણે કરવા હાર્દિક અપિલ કરી છે.
