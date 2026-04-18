છોટાઉદેપુરમાં રાજકીય માહોલ ગરમાયો, ચૈતર વસાવાના રોડ શો અને જાહેર સભામાં ઉમટી પડી ભારે ભીડ

આદિવાસી સીટ સામાન્ય કરવા બદલ ચૈતર વસાવાનો ભાજપ પર હુમલો, પાળિયા-ધારીયા લઈ ગાંધીનગર જવાની ચેતવણી.

જાહેર સભાને સંબોધતા ચૈતર વસાવાના ભાજપ પર આકરા પ્રહાર
જાહેર સભાને સંબોધતા ચૈતર વસાવાના ભાજપ પર આકરા પ્રહાર
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 18, 2026 at 9:08 PM IST

છોટાઉદેપુર: જિલ્લાના નસવાડી તાલુકામાં રાજકીય પક્ષોના પ્રચાર-પ્રસારનો માહોલ ગરમાઈ ગયો છે. આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ તણખલા અને રાયપુર ગામે રોડ શો અને જાહેર સભાને સંબોધતા ભાજપ, પોલીસ અને તંત્ર પર જોરદાર આક્ષેપો કર્યા છે. તેમણે ભાજપના નેતાઓના ‘પૈસા લઈ લેવા પણ મત ન આપવા’નો મંત્ર આપતા કહ્યું કે જો જનતા પાળિયા-ધારીયા લઈને ગાંધીનગર પહોંચશે તો પોલીસ પણ કોઈને બચાવી શકશે નહીં. સાથે જ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખની સીટ સામાન્ય કરવાના મુદ્દે ભાજપ પર આદિવાસીઓ સાથે અન્યાયનો આરોપ મૂક્યો હતો. સંખેડાના ધારાસભ્ય અભેસિંહ તડવીને ‘કાકા’ કહી 15 વર્ષમાં કંઈ ન કરવા બદલ ઘરે મોકલવાની વાત પણ કરી હતી. આ સમગ્ર કાર્યક્રમ સાથે નસવાડી તાલુકામાં ચૂંટણીનો માહોલ વધુ ગરમાયો છે અને રાજકીય આરોપ-પ્રત્યારોપ તેજ બન્યા છે.

ઘોડા ઉપર સવાર થઈને નીકળ્યો રોડ શો, લોકોએ કર્યું ભવ્ય સ્વાગત

નસવાડી તાલુકાના તણખલા ગામે યોજાયેલા રોડ શોમાં ચૈતર વસાવાને ઘોડા ઉપર બેસાડવામાં આવ્યા હતા. સ્થાનિક લોકોએ તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો જોડાયા હતા. ત્યારબાદ રાયપુર ગામે યોજાયેલી જાહેર સભામાં હજારોની માનવમેદની ઉમટી પડી હતી. આ મોટી ભીડને જોઈને સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે નસવાડી તાલુકામાં ચૂંટણી ઉત્સાહ ચરમસીમાએ છે.

ઘોડા ઉપર સવાર થઈને નીકળ્યો રોડ શો, લોકોએ કર્યું ભવ્ય સ્વાગત (Etv Bharat Gujarat)

જાહેર સભાને સંબોધતા ચૈતર વસાવાએ ભાજપ પર જોરદાર હુમલો કરતા કહ્યું કે, “ચૂંટણી દરમિયાન ભાજપના નેતાઓ પૈસા લઈને આવે તો લોકો એ પૈસા લઈ લે, પરંતુ મત ન આપે, કારણ કે તે ભ્રષ્ટાચારના નાણા છે.” તેમણે વધુમાં કહ્યું કે જો લોકો પાળિયા અને ધારીયા લઈને ગાંધીનગર પહોંચશે તો પોલીસ પણ કોઈને બચાવી શકશે નહીં. તેમણે સીધો સંકેત આપતા કહ્યું, “હર્ષ સંઘવીને પણ કહીએ છે કે જે દિવસે અમારી જનતા પાળીયા લઈને ગાંધીનગર પહોંચશે ત્યારે તમારી પોલીસ પણ તમને બચાવવા નથી આવવાની.”

હાઈડ્રો પ્રોજેક્ટ અને પોલીસ દબાણના આક્ષેપો

હાઈડ્રો પ્રોજેક્ટના મુદ્દે ચૈતર વસાવાએ કહ્યું કે જમીન અધિગ્રહણ માટે પોલીસ અને SRP આવશે તો આદિવાસી સમાજ વિરોધ માટે તૈયાર રહેશે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે પોલીસ અને તંત્ર દ્વારા ગ્રામજનોને દબાણ કરવામાં આવે છે કે તેઓ આમ આદમી પાર્ટીની સભામાં હાજર ન રહે. તેમણે કહ્યું, “ગ્રામજનોને કહેવામાં આવે છે કે જો તમે AAPની સભામાં ગયા તો તમારું રેશનકાર્ડ બંધ કરી દેવામાં આવશે.”* સાથે જ તેમણે ખુલાસો કર્યો કે તેમને ભાજપમાં જોડાવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. “IPS અધિકારીઓ અને પોલીસના અધિકારીઓ આવે છે અને કહે છે કે તમે ભાજપમાં જોડાઈ જાવ, ઉપરથી દબાણ છે,” એમ કહી તેમણે ભાજપ પર ગંભીર આરોપ મૂક્યો.

ચૈતર વસાવાના ભાજપ પર આકરા પ્રહાર (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખની સામાન્ય સીટનો મુદ્દો

ચૈતર વસાવાએ આદિવાસી હિતોના મુદ્દે ભાજપ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે છોટાઉદેપુર જિલ્લો આદિવાસી વસ્તી ધરાવતો હોવા છતાં જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખની સીટ સામાન્ય કરવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું, “ભાજપના નેતાઓ ગાંધીનગર અને દિલ્હી જઈને છોટાઉદેપુર જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખની સામાન્ય સીટ લઈ આવીને આદિવાસી લોકો સાથે અન્યાય કર્યો છે.” આ મુદ્દે તેમણે આદિવાસી સમાજને એકઠો કરવાની અપીલ પણ કરી.

જાહેર સભામાં ઉમટી પડી ભારે ભીડ
જાહેર સભામાં ઉમટી પડી ભારે ભીડ (Etv Bharat Gujarat)

સંખેડાના ધારાસભ્ય અભેસિંહ તડવી પર પ્રહાર

ચૈતર વસાવાએ સંખેડા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અભેસિંહ તડવીને ‘કાકા’ સંબોધતા કહ્યું, “15 વર્ષથી ધારાસભ્ય હોવા છતાં કાકાએ કંઈ જ કર્યું નથી. વિસ્તારમાં રસ્તા અને પાણી જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ નથી. જેથી હવે કાકાનો ગરબો ઘરે મોકલવાનો વારો આવ્યો છે.”* તેમણે કહ્યું કે લાંબા સમયથી આ વિસ્તારના લોકો ઉપેક્ષિત છે અને હવે બદલાવનો સમય આવી ગયો છે.

રાજકીય માહોલ ગરમાયો, આગામી દિવસોમાં વધુ પ્રચારની શક્યતા

ચૈતર વસાવાના આ રોડ શો અને જાહેર સભાએ નસવાડી તાલુકામાં ચૂંટણીનો માહોલ ગરમાવી દીધો છે. ભાજપ અને AAP વચ્ચે આરોપ-પ્રત્યારોપ તેજ બન્યા છે. રાજકીય વિશ્લેષકોના મતે આવનારા દિવસોમાં અહીં વધુ મોટા પ્રચાર કાર્યક્રમો યોજાશે. હાલમાં આખા જિલ્લાની નજર નસવાડી તાલુકા પર ટકેલી છે, કારણ કે અહીંના લોકોનો મત આગામી ચૂંટણીના પરિણામોને આકાર આપી શકે છે.

