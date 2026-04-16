ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં ભાજપનો દબદબો, જિલ્લા-તાલુકા પંચાયતની આ બેઠકો પર બિનહરીફ જીતથી ગદગદ

ગડખોલ જિલ્લા પંચાયત તેમજ તાલુકા પંચાયતની દીવા અને બોરભાઠા બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ વિજેતા જાહેર થતા ભાજપમાં ખુશીની લાગણી ફેલાઈ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 16, 2026 at 10:44 AM IST

ભરૂચ: જિલ્લાના અંકલેશ્વર વિસ્તારમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપે મજબૂત પકડ દાખવી છે. ઉમેદવારી પરત ખેંચવાના અંતિમ દિવસે રાજકીય સમીકરણોમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો હતો, જેમાં ગડખોલ જિલ્લા પંચાયત તેમજ તાલુકા પંચાયતની દીવા અને બોરભાઠા બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ વિજેતા જાહેર થતા ભાજપમાં ખુશીની લાગણી ફેલાઈ છે.

અંકલેશ્વર તાલુકા પંચાયત ભવન ખાતે ઉમેદવારી પરત ખેંચવાના અંતિમ દિવસે ભારે રાજકીય ગરમાવો જોવા મળ્યો હતો. ગડખોલ જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર જયેશભાઈ આહિર સામે આમ આદમી પાર્ટીના ભાવિકાબેન પટેલ અને કોંગ્રેસના અતુલ પટેલે ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચતા જયેશભાઈ આહિરનો બિનહરીફ વિજય નિશ્ચિત બન્યો હતો. આ જીત ભાજપ માટે રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.

આ ઉપરાંત તાલુકા પંચાયતની દીવા-2 અને બોરભાઠા-દીવા-3 બેઠક પર પણ ભાજપે બિનહરીફ જીત નોંધાવી છે. દીવા બેઠક પર વિવેકકુમાર મધુસુદન ભરડીવાલા જ્યારે બોરભાઠા બેઠક પર ચેતનાબેન સતિષભાઈ પટેલ અને અલ્પનાબેન સતિષભાઈ પટેલ બિનહરીફ જાહેર થયા છે. આ સાથે અંકલેશ્વર તાલુકામાં ભાજપનો પ્રભાવ વધુ મજબૂત બન્યો હોવાનું રાજકીય વિશ્લેષકો માની રહ્યા છે.

ઉમેદવારી પરત ખેંચવાના અંતિમ દિવસે વિરોધ પક્ષના ઉમેદવારો દ્વારા ફોર્મ પરત ખેંચવાના કારણે ભાજપને સીધો ફાયદો થયો છે. રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા છે કે ભાજપે સંગઠનાત્મક મજબૂતી અને વ્યૂહાત્મક આયોજનના કારણે આ સફળતા મેળવી છે. બીજી તરફ વિરોધ પક્ષોની નબળી તૈયારી અને આંતરિક મતભેદોને કારણે તેમને નુકસાન વેઠવું પડ્યું હોવાનું પણ માનવામાં આવી રહ્યું છે.

બિનહરીફ જીત બાદ ભાજપના કાર્યકરોમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. અંકલેશ્વર તાલુકા પંચાયત ભવન ખાતે કાર્યકરોએ ફટાકડા ફોડી ઉજવણી કરી હતી અને એકબીજાને મીઠાઈ ખવડાવી શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. સમગ્ર વિસ્તારમાં ભાજપના વિજયની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

અંકલેશ્વર તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ ચંદ્રેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આ જીત ભાજપના વિકાસકાર્યો અને જનસમર્થનનું પ્રતિબિંબ છે. તેમણે જણાવ્યું કે ભાજપ હંમેશા વિકાસના મુદ્દે કાર્ય કરે છે અને આવનારા સમયમાં પણ જનતાના વિશ્વાસને વધુ મજબૂત બનાવશે.

બિનહરીફ વિજેતા જયેશભાઈ આહિરે જણાવ્યું હતું કે તેઓ જનતાની સેવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે અને વિકાસના કામોને પ્રાથમિકતા આપશે. તેમણે આ જીત માટે કાર્યકરો અને જનતાનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

તાલુકા પંચાયતની દીવા બેઠકના બિનહરીફ ઉમેદવાર વિવેક પટેલે પણ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ વિસ્તારના સર્વાંગી વિકાસ માટે કાર્ય કરશે અને જનતાની અપેક્ષાઓને પૂર્ણ કરવા પ્રયત્નશીલ રહેશે.

આ રીતે અંકલેશ્વર વિસ્તારમાં ભાજપે ચૂંટણી પહેલા જ પોતાની મજબૂત સ્થિતિ દર્શાવી દીધી છે, જેને કારણે આગામી ચૂંટણીમાં પણ ભાજપને ફાયદો મળવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

