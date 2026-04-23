ETV Bharat / state

સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026: ભુજ શહેરમાં હર્ષ સંઘવીનો રોડ શો, કોંગ્રેસ પર કર્યા પ્રહારો

ઢોલ-નગારા અને શરણાઈના ગજતા અવાજ વચ્ચે યોજાયેલ આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો અને સ્થાનિક નાગરિકો જોડાયા હતા

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 5:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

કચ્છ : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈ કચ્છના પાટનગર ભુજમાં રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. ગુજરાત રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ભુજ શહેરમાં ભવ્ય રોડ શો અને બાઈક રેલી દ્વારા પ્રચાર કર્યો હતો. ઢોલ-નગારા અને શરણાઈના ગજતા અવાજ વચ્ચે યોજાયેલ આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો અને સ્થાનિક નાગરિકો જોડાયા હતા

ભુજ નગરપાલિકાની કુલ 40 બેઠકો માટે અંદાજે 100 જેટલા ઉમેદવારો મેદાનમાં છે, જેના કારણે ચૂંટણી સ્પર્ધા રસપ્રદ બની છે. 26 એપ્રિલે મતદાન અને 28 એપ્રિલે મતગણતરી હોવાથી રાજકીય પક્ષોએ અંતિમ તબક્કાનો પ્રચાર જોરશોરથી શરૂ કર્યો છે. ભુજના જુબેલી ગ્રાઉન્ડ સર્કલ ખાતે સ્વામિનારાયણ મંદિરના સંતો-મહંતોના આશીર્વાદ સાથે રોડ શો અને બાઈક રેલીનો શુભારંભ થયો હતો. ઢોલ-નગારા અને શરણાઈના ગજતા અવાજ વચ્ચે યોજાયેલ આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો અને સ્થાનિક નાગરિકો જોડાયા હતા.

આ બાઈક રેલીમાં આશરે 200થી વધુ બાઈકો સાથે કાર્યકરો શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર ફરી પ્રચાર કર્યો હતો. ઢોલ-નગારા અને શરણાઈના ગજતા અવાજ વચ્ચે યોજાયેલ આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો અને સ્થાનિક નાગરિકો જોડાયા હતા. આ રેલી દરમિયાન વિનોદ ચાવડા, કેશુભાઈ પટેલ, જિલ્લા પ્રમુખ દેવજી વરચંદ સહિતના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. વિવિધ સ્થળોએ નાયબ મુખ્યમંત્રીનું શાલ અને પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.

રોડ શો પૂર્ણ થયા બાદ છઠ્ઠી બારી પાસે યોજાયેલી જાહેર સભામાં હર્ષ સંઘવીએ કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા. તેમણે કહ્યું કે,"જો કોંગ્રેસ સત્તામાં આવશે તો નવરાત્રી જેવા તહેવારો પર પણ અસર પડી શકે છે."

હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, "કોંગ્રેસના શાસનમાં કચ્છ સુધી પાણી પહોંચ્યું નહોતું, જ્યારે ભાજપ સરકારે નર્મદાના પાણીથી કચ્છના અંતિમ વિસ્તારોને પણ લાભાન્વિત કર્યા છે. અગાઉના સમયમાં જમીન માફિયાઓએ દબાણો કર્યા હતા, જ્યારે હાલ સરકાર દ્વારા આવા ગેરકાયદે દબાણો દૂર કરી પ્રજાલક્ષી વિકાસકાર્યો માટે જમીન ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી રહી છે.

TAGGED:

BHUJ ELECTION 2026
BHUJ BJP
HARSH SANGHVI ROAD SHOW BHUJ
KUTCH POLITICS
LOCAL BODY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.