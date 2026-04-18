ETV Bharat / state

ભાવનગરના પીરછલ્લા વોર્ડની શું છે સમસ્યા ? હાલના ઉમેદવારના વાયદાઓ અને ગત વર્ષના કામો, જાણો બધુજ...

વોર્ડ નંબર 6 પીરછલ્લામાં ગત 2021ની ચૂંટણીનું પરિણામ કેવું રહ્યું, જીતેલા નગરસેવકોએ શું કર્યું ? અને હાલના મતદારોનો મિજાજ શું કહે છે તે જાણીશું વિસ્તારથી...

ભાવનગરના પીરછલ્લા વોર્ડમાં કોણ મારશે બાજી ?
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 18, 2026 at 11:21 AM IST

|

Updated : April 18, 2026 at 11:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો પ્રચાર જોરશોર થી ચાલી રહ્યો છે. ત્યારે વાત કરવી છે શહેરની મુખ્ય બજારમાં આવેલા વિસ્તાર જેના ઉપરથી એક વોર્ડ મહાનગરપાલિકાનો તૈયાર કરાયેલો છે.

વોર્ડ નંબર 6 પીરછલ્લામાં ગત 2021ની ચૂંટણીનું પરિણામ તેમજ જીતેલા નગરસેવકોએ પાંચ વર્ષમાં કરેલા કાર્ય. હાલની સ્થિતિ હાલના મતદારોનો મિજાજ અને હાલમાં મેદાનમાં ઉતરેલા ભાજપ કોંગ્રેસના ઉમેદવારો કોણ છે ? આ વોર્ડના સંપૂર્ણ લેખાજોખા

ઇટીવી ભારતે લીધી વોર્ડની મુલાકાત

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને ઇટીવી ભારત દ્વારા વોર્ડ નંબર 6 પીરછલ્લા વિસ્તારના સ્થળો ઉપર જઈને મુલાકાત કરી હતી. જો કે, આ વોર્ડમાં કોંગ્રેસ અને ભાજપ હાલ પ્રચાર કરી રહી છે, ત્યારે કેટલાક નોકરિયાત વર્ગ સાથે પણ વાત થઈ પણ તેઓ કેમેરા સામે તો કશું બોલ્યા નહીં. પરંતુ પોતાની સમસ્યાને જરૂર વ્યક્ત કરી હતી. કેટલાક એવા વિસ્તારોમાં પાણીની સમસ્યા, ગટરની સમસ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ વોર્ડમાં આવેલા રસાલા કેમ્પમાં મુલાકાત લીધી. ત્યારે ફ્રુટ વહેંચતા ઈકબાલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ નવાપરામાં રહે છે, અને તેમના પાણીની તકલીફ છે, સફાઈની તકલીફ છે અને કચરાની પણ તકલીફ છે. રજૂઆત કરી હતી પણ કચરા વાળા આવે છે, પણ કશું કરતા નથી. પીવાના પાણીની પણ તકલીફ રહે છે. તેઓ ફ્રુટ વેચીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યા છે.

ભાવનગર મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણી 2026
સ્થાનિકોનો સમસ્યાઓ પર રોષ

રસાલા કેમ્પમાં સૌથી વધારે સિંધી સમાજના લોકો રહેતા હોય ત્યારે ત્યાં રહેતા કાજલબેન નામના મહિલા સાથે વાતચીત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અમે રસાલા કેમ્પમાં રહીએ છીએ. અમારે ગટર વાળું પાણી આવે છે, અહીંયા રસ્તો છે, પણ બમ્પ નથી જેથી વાહનો ખૂબ ઝડપથી ગતિમાં જાય છે. પાંચ વર્ષ સુધી મત લઇ ગયા બાદ અહીંયા કોઈ આવતું નથી. અહીંયા અમે બ્લોક નાખવાની માંગણી કરી હતી, પણ કોઈ નાખી દેતા નથી. જો કે આ જ વિસ્તારમાં રસ્તાને નડતરરૂપ દબાણો હટાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં લોકોના મકાનો ધરાશાઇ થયા બાદ ત્યાંના સ્થાનિકોમાં પણ રોષ છે.

કોંગ્રેસનો પ્રચાર અને મુદ્દાઓ

પીરછલ્લા વોર્ડમાં કોંગ્રેસ જોર શોરથી પ્રચાર કરી રહી છે. આ વોર્ડમાં કોંગ્રેસના એક મહિલાએ ફોર્મ પરત ખેંચી લીધું હતું. ત્યારે હાલમાં ત્રણ ઉમેદવારો મેદાનમાં છે તે પૈકીના કલ્પેશ મણીયારે જણાવ્યું હતું કે, આ વોર્ડમાં મોટામાં મોટો પાણીનો પ્રશ્ન છે. અમારા કોંગ્રેસના રાજેશભાઈ જોશી લડત ચલાવીને પાણીની ટાંકી કરાવડાવી હતી. અહીંયા ભાજપના ચાર ચાર નગરસેવકો ચૂંટાયા પણ હાલમાં પણ ડોકાયા નથી. લોકોને અમે બાંહેધરી આપી છે કે અમે ચૂંટાઈને આવશું તો હંમેશા હાજર રહી કામ કરવા કટિબદ્ધ રહેશું.

કોંગ્રેસે આ વખતે નવા ચેહરાઓને ઉતાર્યા મેદાનમાં
કોંગ્રેસના મતે સામે આવેલી સમસ્યા

કોંગ્રેસના ઉમેદવાર દર્શનાબેન જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, અમારો વિસ્તાર સુભાષનગર પુલથી શરૂ થાય છે. ડાબી બાજુનો આખો વિસ્તાર છે, સામેની બાજુ આવે છે પીરછલ્લા અને માણેકવાડી આવે છે. અમે ઘણા વિસ્તારમાં લોકોને મળ્યા છીએ પાણીનો પ્રશ્ન અહમ છે. ઘણી જગ્યાએ પાણી મોટરથી આવે છે, બહારથી બંગલો હોય પણ પાણીની તકલીફ હોય છે. રસ્તાના પ્રશ્ન છે ગટરના પ્રશ્ન છે. પાંચ વર્ષથી સુભાષનગર વાળા રોડનું કામ થયું નથી. 1800 રૂપિયા પાણી વેરો આવતો હોય છતાં પાણી આવતું નથી.

2021ની ચૂંટણીમાં ભાજપે મારી હતી બાજી
હાલના ભાજપના ઉમેદવારનો પ્રચાર

ભાજપ પણ મેદાનમાં પ્રચારમાં ઉતરી ગયું છે ત્યારે ભાજપે અહીંયા ચાર નવા ચહેરાઓને તક આપી છે તે પૈકીના સંજયભાઈ વેગડે જણાયું હતું કે પીરછલ્લા વોર્ડ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં હાલ રસાલા કેમ્પમાં અમે પ્રચાર માટે નીકળ્યા છીએ. લોકો અગાઉના નગરસેવક કરેલા કામોને લઈને અમને ખૂબ સારો આવકાર આપી રહ્યા છે. લોકોની અપેક્ષા એવી છે કે એક માજીએ એવું કહ્યું કે તમે જે સીટી બસ શરૂ કરી છે તે ખૂબ સારી કામગીરી છે.

વોર્ડ નંબર 6 પીરછલ્લા વિસ્તાર, ભાવનગર
પૂર્વ નગરસેવકે કરેલા કામો ક્યાં

પીરછલ્લા વોર્ડના પૂર્વ નગરસેવક તેમજ ડેપ્યુટી મેયર રહેલા અને હાલમાં શહેર ભાજપ પ્રમુખ કૃણાલ શાહે જણાવ્યું હતું કે, પીરછલ્લા વોર્ડ મને બે ટર્મ સેવાનો મોકો આપ્યો છે. વોર્ડમાં ચાર ભાઈ બીડી વાળો ખાંચો તેમાં 60 લાખના ખર્ચે નવી પાણીની લાઈન નાખી. સ્વસ્તિક સોસાયટીમાં આંબાવાડીમાં 45 લાખના ખર્ચે પાણીની લાઈન નાખી. મંગળા માતાજીના મંદિર પાસે ડ્રેનેજની સમસ્યા હોવાથી ત્યાં ડ્રેનેજ લાઈન નાખવામાં આવી છે. આ સાથે પોણા ત્રણ કરોડના ખર્ચે મહિલા કોલેજનો બગીચો સર્કલનો તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. મહિલા કોલેજની નજીક ત્રણ માળના આરોગ્ય કેન્દ્રનું કામ હાલ ચાલુ છે. આરસીસી રોડ ઉપર પેક્યુસી રોડના પણ કામ અમે કર્યા છે.

TAGGED:

BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
PIRCHALLA WARD OF BHAVNAGAR
BHAVNAGAR NEWS
BHAVNAGAR MUNICIPAL ELECTION 2026
LOCAL BODY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.