સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026: ભાવનગર જિલ્લામાં EVMની ફાળવણી, મતદાન મથકે પોલીસનો ચૂસ્ત બંદોબસ્ત

પોલીસ સ્ટાફ સાથે અને તમામ સાધન સામગ્રી સાથે કર્મચારીઓ પોતાના બુથ ઉપર જવા માટે રવાના થઈ ગયા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 25, 2026 at 6:50 PM IST

ભાવનગર : મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી અને જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાની ચૂંટણીના લઈને આજે વહેલી સવારથી ફાલવણી કરી દેવામાં આવી છે. ભાવનગર શહેરમાં નિશ્ચિત કરેલા સ્થળો ઉપરથી ચૂંટણી પંચ દ્વારા નિમાયેલા કર્મચારીઓને ઇવીએમ ફાળવણી કરવામાં આવી હતી. પોલીસ સ્ટાફ સાથે અને તમામ સાધન સામગ્રી સાથે કર્મચારીઓ પોતાના બુથ ઉપર જવા માટે રવાના થઈ ગયા.

ઇવીએમ ફાળવણી બાદ કર્મચારીઓની ખરાઈ

ભાવનગર શહેરમાં મહાનગરપાલિકાની 52 બેઠક ઉપરની ચૂંટણીને લઈને 445 જેટલા મતદાન મથક નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યા છે. આ તમામ મતદાન મથક ઉપર નિમવામાં આવેલા કર્મચારીઓને પોતાના સ્ટાફ સાથે ઇવીએમ ફાળવણીના પગલે હાજર રહેવા કહેવામાં આવ્યું હતું. ભાવનગર શહેરમાં શામળદાસ કોલેજ, વિરાણી સ્કૂલ જેવા સ્થળ ઉપરથી તેમના બુથ ઉપરની ઇવીએમ સાથે સાધન સામગ્રીઓને આપવામાં આવી હતી. કર્મચારીઓને મળેલા સાધન સામગ્રી અને ઇવીએમની ચકાસણી કર્મચારીઓએ સ્થળ ઉપર કરી હતી.

ભાવનગર તાલુકા પંચાયતના મતદારો
ભાવનગર મહાનગર પાલિકા
ભાવનર નગરપાલિકા
બસો મારફત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે કર્મીઓ રવાના

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના લઈને ચૂંટણી પંચ દ્વારા કરાયેલી બસ સેવામાં કર્મચારીઓ પોતાના ઇવીએમ અને પોલીસ કર્મચારીઓની સાથે પોતાના મતદાન મથક ઉપર રવાના થયા હતા. ભાવનગર શહેરમાં 445 જેટલા મતદાન મથક હોય અને કુલ 4,58,376 મતદારો હોય ત્યારે આવતીકાલે વહેલી સવારથી મતદાનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવનાર છે. જો કે ગઈકાલે સાંજે પ્રચાર પડઘમ શાંત થયા બાદ પોલીસ અને વહીવટી તંત્રને ચૂંટણી પંચ દ્વારા સંપૂર્ણ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો હતો.

