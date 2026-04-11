ભાવનગર: ફોર્મ ભરવાના સમયે ભાજપમાં ઉમેદવારમાં ફેરબદલ, કોંગ્રેસે કર્યા આકરા પ્રહારો
ભારતીય જનતા પાર્ટીના અગાઉ 47 નામો જાહેર થયા બાદ બાકીના પાંચ નામનું ડિકલેરેસન થતા ઉમેદવારોએ નામાંકન કર્યું છે.
Published : April 11, 2026 at 8:18 PM IST
ભાવનગર : મહાનગરપાલિકાની 52 બેઠક ઉપર ચૂંટણીને પગલે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયાના આજે છેલ્લા દિવસે કોંગ્રેસે બાકી રહેતા ફોર્મ ભરી દીધા હતા, પરંતુ અંતમાં યાદી જાહેર થયેલી ભાજપની 52 બેઠકોને લઈને ધમાસાણ બોલી ગઈ હતી. ઉમેદવારોની ફેર બદલ થઈ હતી.
કોંગ્રેસ ભાજપે ફોર્મ ભર્યા
કોંગ્રેસ દ્વારા અગાઉ 25 જેટલા ફોર્મ 10 તારીખના રોજ ભરી દીધા બાદ બાકી રહેતા ફોર્મ 27 આજે કોંગ્રેસ દ્વારા ભરવામાં આવ્યા હતા. જો કે ભાજપને ગઈકાલે યાદી જાહેર થયા બાદ આજે ભાજપ ફોર્મ ભરવા પહોંચી, ત્યારે અનેક ક્ષતિઓને પગલે ઉમેદવારો બદલવાની પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જેને પગલે ઘમાસણ બોલી ગઈ હતી. શહેર ભાજપ પ્રમુખને શોધવા મુશ્કેલ બની ગયા હતા. જો કે અંતમાં બધું ઠીકઠાક પૂર્ણ થયું હતું.
ક્યાં થયો ફેરબદલ ભાજપમાં
ભાવનગરની કલેક્ટર કચેરીમાં ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયામાં ચિત્રા ફુલસર વોર્ડમાં જાહેર થયેલું મહિલાનું નામ મતદારયાદીમાં નહીં હોવાથી ત્યાં તાત્કાલિક અન્ય ઉમેદવાર મૂકવામાં આવ્યા હતા. બોરતળાવના પૂર્વ નગરસેવક રહેલા અશોક બારૈયાને કુંભારવાડામાંથી ઉભા રાખવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ અન્ય વોર્ડમાં પણ ઉમેદવાર બદલવાની ફરજો પડી હતી. તેના વિવિધ કારણો ચર્ચાઈ રહ્યા છે. શહેર ભાજપ પ્રમુખ કુમાર શાહે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના અગાઉ 47 નામો જાહેર થયા બાદ બાકીના પાંચ નામનું ડિકલેરેસન થતા ઉમેદવારોએ નામાંકન કર્યું છે.
ક્ષતિઓ રહેતા પ્રદેશની મંજૂરી લઈ ઉમેદવાર બદલ્યા
શહેર ભાજપ પ્રમુખ કુમાર શાહે જણાવ્યું હતું કે, "મહાનગરપાલિકામાં આ વખતે 52 એ 52 સીટ અમારે આવવાની છે. એક ક્ષતિ રહી ગઈ છે, બધાના ફોર્મ ભરાઈ ગયા છે. અનુસૂચિત વિસ્તારની અંદર વિસ્તાર એવો છે, તે બક્ષીપંચનો વિસ્તાર છે એટલે એક કોળી સમાજમાંથી ઉતારવા પડે તેમ હતા એટલે પ્રદેશની મંજૂરી લઈ એક સીટ ફેરવી છે."
કોંગ્રેસે કર્યા આકરા પ્રહાર
શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ મનોહરસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, "ભારતીય જનતા પાર્ટીને ડંફાસ મારવાનો સ્વભાવ છે. વોટ ચોરી કરનારા આવા કોન્ફિડન્સથી બોલે. જો ચૂંટણી કાયદેસર રીતે થાય તો કોઈ વસ્તુ શક્ય બનતી જ ન હોય. અમારા તમામ ઉમેદવારની પ્રોસેસ પૂરી થઈ ગઈ છે. કોંગ્રેસ પક્ષ 52 એ 52 ઉમેદવારનું ફોર્મ ભરાઈ ગયું છે. નેતાઓ "મારો માણસ મારો માણસ" કરવામા સારા કપાઈ ગયા છે. લોકો જાણી ગયા છે, "મારો માણસ મારો માણસ" કરવામાં વિકાસ થયો નથી. પાંચ વર્ષમાં કામ પૂરા કરાવી શકતા નથી. ચૂંટણી ટાણે 500 કરોડના પ્રોજેક્ટ કરવાની ચૂંટણીલક્ષી વાતો કરે છે. પોતાના ઉમેદવારમાં ઠેકાણે નથી અને નામ જાહેર કરેલા બદલવા પડે છે હવે વિપક્ષમાં બેસવાનો વારો તમારો છે."
