સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026: ભાવનગર કોંગ્રેસે સેંટીંગ કામ કરનાર યુવાનને આપી ટિકિટ

મહાનગરપાલિકાના 9 નંબરના વોર્ડમાં કોંગ્રેસ દ્વારા તેમને ટિકિટ આપવામાં આવી છે.

Published : April 19, 2026 at 8:32 PM IST

ભાવનગર : મહાનગરપાલિકાની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને ભાજપ કોંગ્રેસના ઉમેદવારો જાહેર થઈ ચૂક્યા છે. ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસના એક એવા ઉમેદવારને જે અનુસૂચિત જાતિમાંથી આવે છે. જેઓ સેન્ટીંગ કામ, મંજૂરી કામ કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. મહાનગરપાલિકાના 9 નંબરના વોર્ડમાં કોંગ્રેસ દ્વારા તેમને ટિકિટ આપવામાં આવી છે.

મહાનગરપાલિકામાં સેન્ટીંગ કામ કરતા યુવાનને ટીકીટ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 9 એટલે 'બોરતળાવ વોર્ડ' કહેવામાં આવે છે. આ વોર્ડમાં કોંગ્રેસ પાસે ગત વર્ષ 2021માં બે બેઠકો પ્રાપ્ત થઈ હતી. હાલમાં કોંગ્રેસ અહીંયા ચાર ઉમેદવારો જાહેર કર્યા છે. જેમાં પીઢ નેતા જયદીપસિંહ ગોહિલ છે. જ્યારે અનુસૂચિત જાતિની ત્રીજી બેઠક ઉપર કાંતિભાઈ રવજીભાઈ સોલંકી અનુસૂચિત જાતિમાંથી ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. જો કે આ વોર્ડમાં પહેલી બેઠક પછાત વર્ગ સ્ત્રીની, બીજી બેઠક સામાન્ય સ્ત્રીની, ત્રીજી બેઠક અનુસૂચિત જાતિની અને ચોથી સામાન્ય બેઠક છે. જ્યારે ત્રીજી બેઠક ઉપરથી કાંતિભાઈ સોલંકી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.

કાંતિભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "સેન્ટીંગનું કામ છેલ્લા 15 વર્ષથી કામ કરી રહ્યો છું. છૂટક મજૂરી કામ પર કામ રાખું છું. મારા ઘરમાં પાંચ સભ્યો છે. મારો પરિવાર છેલ્લા 15 વર્ષથી કોંગ્રેસની સાથે જોડાયેલો છે. આ વર્ષે કોંગ્રેસ દ્વારા મારી પસંદગી કરવામાં આવી છે, ત્યારે હું પક્ષમાં સક્રિય થઈને હાલ ચૂંટણી પ્રચાર કરી રહ્યો છું. હું જીતીને આવીશ તો મારા સમાજ અને વોર્ડનું વિકાસ થાય તેવું કામ કરીશ. જો કે ભાવનગર શહેરના બોરતળાવના મફતનગર વિસ્તારમાં કાંતિભાઈ અને તેમનો પરિવાર વસવાટ કરે છે.

કાંતિભાઈ સામે ભાજપ, આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર

બોરતળાવ બેઠકમાં કુલ 14 જેટલા ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા છે. ચાર બેઠક પૈકી ત્રીજી અનુસૂચિત જાતિને બેઠક ઉપર કોંગ્રેસમાંથી કાંતિભાઈ રવજીભાઈ ગોહિલ છે. જ્યારે પ્રશાંત દેવજીભાઈ બઢિયા ભાજપમાંથી અને આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ધવલ મનુ અણજારા પણ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. 2021માં બે સામાન્ય, એક સામાન્ય સ્ત્રી, એક પછાત વર્ગની બેઠક હતી. જો કે હાલ સામાન્ય માણસને ટિકિટ આપીને કોંગ્રેસે ચૂંટણીમાં એક તક આપી છે.

