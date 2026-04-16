સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026: ભાવનગરમાં કેટલા ફોર્મ પરત ખેંચાયા?, હવે આટલા ઉમેદવારો મેદાનમાં
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતમાં ઉમેદવારોનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે.
Published : April 16, 2026 at 1:31 PM IST
ભાવનગર : મહાનગરપાલિકામાં 52 બેઠક પર ભાજપના 52 ઉમેદવાર અને કોંગ્રેસના 2 ઉમેદવાર, જેમાં એકનું ફોર્મ રદ થયું અને બીજું પાછું ખેંચાયું છે. ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતમાં કોંગ્રેસના 40 ફોર્મ ભરાયા છે. તાલુકા પંચાયતની 210 બેઠકમાં ભાજપ કોંગ્રેસના તમામ બેઠકમાં ઉમેદવાર નથી.
ભાવનગર શહેરમાં મહાનગરપાલિકા અને જિલ્લા પંચાયત તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીની ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા બાદ છેલ્લે ફોર્મ ખેંચવા સુધીની પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતમાં ઉમેદવારોનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. સમગ્ર બેઠકો કેટલી છે?, ફોર્મ કેટલા ભરાયા અને પરત કેટલા ખેંચાયા?, અને હાલ કેટલા ઉમેદવારો મેદાનમાં રહ્યા છે. કયા પક્ષના ઉમેદવારો છે?. ચાલો જાણીએ આ અહેવાલમાં...
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનું ચિત્ર થયું સ્પષ્ટ
ભાવનગરના ચૂંટણી વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલી વિગત મુજબ, મહાનગરપાલિકાની 52 બેઠકમાં કુલ 426 ફોર્મ ભરાયા હતા. જેમાંથી 274 અમાન્ય રહ્યા છે. ઉમેદવાર 228 છે, ત્યારે માન્ય 152 છે. જેમાં ભાજપના 52 ઉમેદવાર, કોંગ્રેસના 50 ઉમેદવાર, બહુજન સમાજવાદી પાર્ટીના 5 ઉમેદવાર, સામ્યવાદી પક્ષના એક ઉમેદવાર, સામ્યવાદી માર્કસવાદી 1 ઉમેદવાર, આમ આદમી પાર્ટીના 31 ઉમેદવાર, ઓલ ઇન્ડિયા મજલીસએ એતિહાદુલ મુસ્લિમીન 1 ઉમેદવાર, અન્ય પક્ષના 3 ઉમેદવાર અને અપક્ષના 6 ઉમેદવાર મળીને હાલમાં હવે મેદાનમાં કુલ 150 જેટલા ઉમેદવારો રહ્યા છે, જે આગામી 52 બેઠક ઉપર ચૂંટણી લડવાના છે.
10 તાલુકા પંચાયતની 210 બેઠકની સ્થિતિ
ભાવનગર જિલ્લાની 10 તાલુકા પંચાયતો આવેલી છે. તમામ તાલુકાની પંચાયતોની 210 બેઠક છે. જેમાં ભરાયેલા ફોર્મ 855, ઉમેદવાર 849 તેમાંથી અમાન્ય ઠરેલા 192, માન્ય ઠરેલા 663 અને પરત ખેંચાયા હોય તેવા 16 ફોર્મ છે. તેમાં જોઈએ તો ભાજપના 206 ઉમેદવાર, કોંગ્રેસના 203 ઉમેદવાર, બહુજન સમાજવાદી પાર્ટીના 11 ઉમેદવાર, આમ આદમી પાર્ટીના 166 ઉમેદવાર, અપક્ષમાંથી 52 ઉમેદવાર અને કુલ ઉમેદવારો 643 મેદાનમાં રહ્યા છે, જેમાં ચાર જેટલા ઉમેદવારો બિનહરીફ થયા છે.
જિલ્લા પંચાયતની 40 બેઠક પર સ્થિતિ
ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતની કુલ 40 બેઠક છે, તેમાં ભરાયેલા ફોર્મ 209, ઉમેદવાર 203, અમાન્ય ઠરેલા 69, માન્ય ઠરેલા 140 અને પરત ખેંચાયો તેવા 4 ફોર્મ છે. હવે તેમાં જોઈએ તો ભાજપના 40 ઉમેદવારો, કોંગ્રેસના 40 ઉમેદવારો, આમ આદમી પાર્ટીના 39 ઉમેદવારો, અપક્ષના 15 ઉમેદવારો મળીને કુલ 136 જેટલા ઉમેદવાર મેદાનમાં રહ્યા છે. જો કે જિલ્લા પંચાયતની એક પણ બેઠકમાં બિનહરીફ થવા પામ્યા નથી. આમ મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતમાં ચિત્ર સ્પષ્ટ થયું છે.
