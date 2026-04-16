ETV Bharat / state

સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી: ભરૂચ નગરપાલિકામાં જોડતોડ અને દબાણની રાજનીતિના આક્ષેપો, રાજકીય માહોલ ગરમાયો

કોંગ્રેસે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો છે કે તેમના ઉમેદવાર ભાવેશ નાયકના પરિવારને ધમકીઓ આપવામાં આવી રહી છે

ભરૂચ નગરપાલિકામાં જોડતોડ અને દબાણની રાજનીતિના ગંભીર આક્ષેપો
ભરૂચ નગરપાલિકામાં જોડતોડ અને દબાણની રાજનીતિના ગંભીર આક્ષેપો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 16, 2026 at 2:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભરૂચ : નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં હાલ રાજકીય માહોલ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચાવવાના મુદ્દે કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે આક્ષેપ-પ્રત્યારોપનો સિલસિલો તેજ બન્યો છે. શહેરમાં જોડતોડ અને દબાણની રાજનીતિ ચાલી રહી હોવાના ગંભીર આક્ષેપો સામે આવતા સમગ્ર મામલો ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવી ગયો છે.

કોંગ્રેસ દ્વારા વોર્ડ નંબર 5ના ઉમેદવાર અર્પણ જોશીનું એક ઓડિયો રેકોર્ડિંગ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં કોંગ્રેસનો આક્ષેપ છે કે ઉમેદવારો પર ફોર્મ પરત ખેંચાવવા માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઓડિયો બહાર આવતા રાજકીય માહોલ વધુ ગરમાયો છે. સાથે જ કોંગ્રેસે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો છે કે તેમના ઉમેદવાર ભાવેશ નાયકના પરિવારને ધમકીઓ આપવામાં આવી રહી છે અને ઉમેદવારના અપહરણનો પણ ભય ઊભો થયો છે.

ભરૂચ નગરપાલિકામાં જોડતોડ અને દબાણની રાજનીતિના ગંભીર આક્ષેપો (ETV Bharat Gujarat)

શહેર કોંગ્રેસના SC મોરચાના પ્રમુખ સતીન મેહતાએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, ચૂંટણી પ્રક્રિયાને પ્રભાવિત કરવા માટે દબાણની નીતિ અપનાવવામાં આવી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું કે આ પ્રકારની ઘટનાઓ લોકશાહી માટે ખતરનાક છે અને સ્વતંત્ર અને નિષ્પક્ષ ચૂંટણી માટે આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ પર રોક લગાવવી જરૂરી છે.

બીજી તરફ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સલીમ અમદાવાદીએ પણ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ કેટલાક ઉમેદવારોને રાત્રે ઉઠાવી જઈ ધાકધમકી આપી ફોર્મ પરત ખેંચાવવામાં આવ્યા છે. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો કે જો ભાજપે છેલ્લા 30 વર્ષમાં વિકાસ કર્યો હોય તો પછી આ પ્રકારના દબાણની જરૂર શું છે?

ભરૂચ નગરપાલિકામાં જોડતોડ અને દબાણની રાજનીતિના ગંભીર આક્ષેપો
ભરૂચ નગરપાલિકામાં જોડતોડ અને દબાણની રાજનીતિના ગંભીર આક્ષેપો (ETV Bharat Gujarat)

"પાર્ટીના હોદ્દેદારો અંતિમ સમય સુધી ઉમેદવારો સાથે રહી રહ્યા છે, જેથી કોઈપણ દબાણ કે પ્રલોભનના કારણે અન્ય ઉમેદવારો ફોર્મ પરત ન ખેંચે. કોંગ્રેસ લોકશાહી મૂલ્યોની રક્ષા માટે પ્રતિબદ્ધ છે અને કોઈપણ પ્રકારના દબાણ સામે ઝુકશે નહીં." - સલીમ અમદાવાદી, શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ

કોંગ્રેસે ભાજપ પર વોટ ચોરી, SIR પ્રક્રિયામાં ગડબડ અને ઉમેદવારોને ડરાવી-ધમકાવીને ફોર્મ ખેંચાવવાના આક્ષેપો કર્યા છે. તેમનો દાવો છે કે ભાજપ પોલીસ અને પ્રશાસનના જોરે ચૂંટણીને પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

ભરૂચ નગરપાલિકામાં જોડતોડ અને દબાણની રાજનીતિના ગંભીર આક્ષેપો
ભરૂચ નગરપાલિકામાં જોડતોડ અને દબાણની રાજનીતિના ગંભીર આક્ષેપો (ETV Bharat Gujarat)

વોર્ડ નંબર 4ના કોંગ્રેસ ઉમેદવાર મનીષ જાદવે પણ પોતાનું ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચતા મામલો વધુ ગરમાયો હતો. ફોર્મ પરત ખેંચાતા જ કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકરોમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો. તેઓ સરકારી કચેરીમાં જ એકઠા થઈ હંગામો મચાવ્યો અને પોલીસ વિભાગ વિરુદ્ધ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.

આ દરમિયાન કોંગ્રેસ કાર્યકરોએ આક્ષેપ કર્યો કે પોલીસની હાજરીમાં જ ટેકેદારની જગ્યાએ અન્ય લોકોને પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો, જેને કારણે પરિસ્થિતિ વધુ તંગ બની ગઈ હતી. કોંગ્રેસે આ ઘટનાને ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં હસ્તક્ષેપ ગણાવી ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે.

TAGGED:

BHARUCH MUNICIPALITY ELECTION 2026
BHARUCH NEWS
BHARUCH POLITICS
BHARUCH CONGRESS
LOCAL BODY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.