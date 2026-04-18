બનાસકાંઠા: જલોત્રા જિલ્લા પંચાયત ઉપર આયાતી ઉમેદવાર મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયું, પૂર્વ ધારાસભ્ય અને કોંગ્રેસ ઉમેદવાર સામસામે

પૂર્વ ધારાસભ્ય વસંત ભટોળે કોંગ્રેસ ઉમેદવાર મેલાજી ઠાકોર સામે આયાતી ઉમેદવાર હોવાનું નિવેદન આપ્યું.

જલોત્રા જિલ્લા પંચાયત ઉપર આયાતી ઉમેદવાર મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયું,
જલોત્રા જિલ્લા પંચાયત ઉપર આયાતી ઉમેદવાર મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયું, (ETV Bharat Gujarat)
Published : April 18, 2026 at 6:38 PM IST

બનાસકાંઠા : વડગામ તાલુકામાં જિલ્લા પંચાયત ઉપર ચૂંટણીનું ધમાસણ શરૂ થયું છે. જલોત્રા જિલ્લા પંચાયત સીટના ભાજપના ઉમેદવારના કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે પૂર્વ ધારાસભ્ય વસંત ભટોળે કોંગ્રેસ ઉમેદવાર મેલાજી ઠાકોર સામે આયાતી ઉમેદવાર હોવાનુ નિવેદન આપતા જ મેલાજી ઠાકોરએ પણ વળતો સણસણતો જવાબ આપ્યો છે.

જલોત્રા જિલ્લા પંચાયત સીટના કોંગ્રેસ ઉમેદવાર મેલાજી ઠાકોરે કહ્યું કે, "દાંતાના પુર્વ ધારાસભ્ય વસંત ભટોળ પોતે ભૂતકાળ ભૂલી ગયા છે, તે પોતે પાલનપુરના હોવા છતાં દાંતા સીટ પર આયાતી ઉમેદવાર બની ચૂંટણી લડી ચૂક્યા છે. પહેલા કોંગ્રેસમાં હતા તો વાહવાહી કરતા હતા ત્યારે કોંગ્રેસ સારી લાગતી હતી અને ભાજપ વિરુદ્ધમાં બોલતા હતા.

જલોત્રા જિલ્લા પંચાયત ઉપર આયાતી ઉમેદવાર મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયું (ETV Bharat Gujarat)

મેલાજી ઠાકોરે વધુમાં કહ્યું કે, વડગામ વિસ્તાર મારી કર્મભૂમિ રહી છે, વર્ષોથી સેવા કરું છું. તમે આયાતી ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડ્યા ત્યારે તમને યાદ ન આવ્યું છે કે તમે આયાતી ઉમેદવાર છો. મારી સામે મારા ભાઈને ઉભો કરી મારા સમાજને ઉશ્કેરવાનું બંધ કરો.

વસંત ભટોળ, પૂર્વ ધારાસભ્ય
વસંત ભટોળ, પૂર્વ ધારાસભ્ય (ETV Bharat Gujarat)

વડગામ જિલ્લા પંચાયતની જલોત્રા સીટ ઉપર ભાજપ અને કોંગ્રેસના નેતાઓ દ્વારા એકબીજા ઉપર આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ચૂંટણી જીતવા માટે હવે દરેક પક્ષો જોર લગાવી રહ્યા છે, એટલે કે નેતાઓ હવે નિવેદન બાજી કરી ક્યાંકને ક્યાંક પ્રજાને રીઝવવા માટેનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

મેલાજી ઠાકોર, કોંગ્રેસ ઉમેદવાર
મેલાજી ઠાકોર, કોંગ્રેસ ઉમેદવાર (ETV Bharat Gujarat)

પરંતુ, જિલ્લા પંચાયતની છાપી સીટ ઉપર બબીબેન ચૌધરી સામે ભાજપે ચૌધરી સમાજની જ મહિલા ઉમેદવારને મેદાનમાં ઉતારી છે. હાલમાં બંને મહિલા ઉમેદવારો પોતાનો પ્રચાર કરી રહી છે. પરંતુ જલોત્રા અને છાપી બંને સીટોની વાત કરવામાં આવે તો તે સીટો પર વર્ષોથી કોંગ્રેસનો કબ્જો રહ્યો છે, ગયા ટર્મમાં આ બંને સીટો કોંગ્રેસે કબ્જે કરી હતી.

બબીબેન ચૌધરી, કોંગ્રેસ ઉમેદવાર
બબીબેન ચૌધરી, કોંગ્રેસ ઉમેદવાર (ETV Bharat Gujarat)

નોંધનીય છે કે વડગામને કોંગ્રેસનો ગઢ માનવામાં આવે છે. અહીંયા વર્તમાન ધારાસભ્ય પણ કોંગ્રેસના જીગ્નેશ મેવાણી છે. એટલે ક્યાંકને ક્યાંક જાતિગત સમીકરણો સાથે આ સીટો ઉપર કોંગ્રેસનો દબદબો જે રહ્યો છે.

