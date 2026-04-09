ETV Bharat / state

બનાસકાંઠા: પાલનપુર નગરપાલિકામાં કોર્પોરેટરોએ કેવા કામો કર્યા છે? જુઓ સ્થાનિકોનો મત

ETV Bharatની ટીમ પાલનપુરના હનુમાન ટેકરી વિસ્તારમાં વોર્ડ નંબર 8માં ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ માટે પહોંચ્યું હતું.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 9, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બનાસકાંઠા : પાલનપુર નગરપાલિકામાં ચૂંટાઈને આવેલા કોર્પોરેટરોએ કેવા કામો કર્યા છે, તેમના વિસ્તારના કેવા કામો બાકી છે અને કેવી સમસ્યાઓ જે વર્ષોથી અધ્ધરતાલ છે, તેમજ સ્થાનિક લોકો શું કહી રહ્યા છે, તે જાણવા માટે ETV Bharatની ટીમ પાલનપુરના હનુમાન ટેકરી વિસ્તારમાં વોર્ડ નંબર 8માં ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ માટે પહોંચ્યું હતું.

અહીંની સમસ્યાઓ મુદ્દે સવાલ કરતા જ અહીંના સ્થાનિક લોકોએ પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો, તેમનું કહેવું છે કે વર્ષોથી લડબી નદીનો પ્રશ્ન છે લડબી નદીમાં ગટરનું ગંદુ પાણી છોડી દેવામાં આવ્યું છે જેનાથી આસપાસના સ્થાનિક લોકો હેરાનગતિ ભોગવી રહ્યા છે એટલું જ નહીં પીવાનું પાણી અને રોડ રસ્તા મુદ્દે પણ લોકો વર્ષોથી રજૂઆત કરી થાકી ચૂક્યા છે, પરંતુ કોર્પોરેટરો કોઈજ ધ્યાન ન આપતા હોવાના આક્ષેપો કર્યા હતા.

પાલનપુર નગરપાલિકા (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક લોકોએ કોર્પોરેટરો ઉપર ભ્રષ્ટાચાર અને વિકાસના કામોમાં કમિશન નીતિ રાખી સ્થાનિક લોકોને સુવિધાઓ આપવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હોવાના આક્ષેપો કર્યા હતા. એટલું જ નહીં વોર્ડ નંબર 8 વર્ષોથી ભાજપનો ગઢ છે, છતાં વર્ષોથી ભાજપના કોર્પોરેટરો ચૂંટાઈને આવે છે, પરંતુ તે બાદ પોતાના વાયદાઓ તેઓ પુરા કરતા નથી.

સ્થાનિક લોકોએ આક્રોશ વ્યક્ત કરતા કહ્યું, ચૂંટણી સમયે વાયદાઓ કરે છે, પરંતુ તે બાદ તે વાયદાઓ પૂરા થતા નથી. ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર કોર્પોરેટરો દેખાતા નથી. એગોલા રોડને પહોળો કરવાની રજૂઆતો ધ્યાને ન લેતા માટે આખરે સ્થાનિક યુવાનોને મેદાનમાં આવવું પડ્યું છે, પરંતુ કોર્પોરેટરો પોતાની ફરજ ન નિભાવી હોવાના આક્ષેપો સ્થાનિકો કરી રહ્યા છે.

પાલનપુર (ETV Bharat Gujarat)

વર્ષોથી ભાજપના ગઢમાં જીતીને આવતા કોર્પોરેટરો કામ ન કરતા હોવાના આક્ષેપો સાથે સ્થાનિક લોકો આ વખતે ઈમાનદાર અને પ્રજાની વાત સાંભળી પ્રજાના હિતના કામો કરે તેવા કોર્પોરેટરને ચૂંટાઈને લાવવા માંગે છે. એટલે કે ભાજપનો ગઢ ગણાતા વોર્ડ નંબર 8માં સ્થાનિક લોકોએ જે ભાજપના જ કોર્પોરેટરો ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો અને તેમના કામો થશે તેવી આશા રાખી, પરંતુ ચૂંટાઈને આવેલા કોર્પોરેટરોએ વિસ્તારમાં તેમના કામો ન કર્યા અને માત્ર કામોમાં ભ્રષ્ટાચાર આચર્યો હોવાના આક્ષેપો સ્થાનિક લોકોએ લગાવ્યા છે.

પાલનપુર નગરપાલિકા (ETV Bharat Gujarat)

વર્ષોથી લડબી નદીનો પ્રશ્ન હોય કે રોડ રસ્તા અને પીવાના પાણીના પ્રશ્નો હોય સ્થાનિકો તમામ પ્રાથમિક સુવિધાઓ માટે અનેકવાર રજૂઆતો કરી છતાં કોર્પોરેટરોએ વિસ્તારના લોકોની વાત ન સાંભળી જેથી આ વખતની ચૂંટણીમાં નવા ચહેરા અને વિસ્તારના કામો કરવામાં રસ રાખનારા લોકોને જ ચૂંટણીમાં જીતાડવા માગે છે. એટલે કે સ્થાનિકોનો આક્રોશ જોતા પાંચ વર્ષમાં કોર્પોરેટરોએ કામો કરવામાં તો નિષ્ફળતા મેળવી છે, પરંતુ પ્રજાનો વિશ્વાસ પણ ગુમાવી દીધો છે.

આ પણ વાંચો...

  1. આજે આસામ વિધાનસભા ચૂંટણીનું મતદાન, 126 બેઠકો માટે 722 ઉમેદવારો મેદાનમાં
  2. જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયત ચૂંટણી: આ મહત્વના અને ચર્ચામાં રહેલા નામો પર રહેશે બધાની નજર

TAGGED:

BANASKANTHA NEWS
BANASKANTHA POLITICS
PALANPUR MUNICIPALITY
PALANPUR CORPORATORS
LOCAL BODY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.