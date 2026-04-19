બનાસકાંઠા: પાલનપુર નગરપાલિકાની શું છે સ્થિતિ?, શહેરના નાગરિકો સાથે કરી ખાસ વાતચીત

પાલનપુર શહેરના પ્રબુદ્ધ નાગરિક અને વરિષ્ઠ પત્રકાર પ્રદીપ મહેતા સાથે ખાસ વાતચીત

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 19, 2026 at 1:47 PM IST

બનાસકાંઠા : પાલનપુર નગરપાલિકામાં સરકાર કરોડો રૂપિયાની વિવિધ યોજનાઓ અને ગ્રાન્ટ આપે છે. સરકારનો ઉદ્દેશ્ય હોય છે કે આ રૂપિયા થકી નગરપાલિકામાં બેઠેલા સત્તાધીશો સાથે સરકારી અધિકારીઓ આયોજનબદ્ધ શહેરીજનોને ભૌતિક સુખ સુવિધાઓ જેવી કે રોડ રસ્તા, પાણી, સાફ-સફાઈની સુવિધાઓ મળે.

નગરપાલિકાની કચેરીમાં તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરી ઝડપી અને સરળતાથી નગરજનોના કામ થાય તે માટે તમામ વિભાગોમાં સ્ટાફ પણ મૂકવામાં આવ્યો છે, જેના પાછળ મહિને લાખો રૂપિયા ચૂકવવામાં આવે છે.

પાલનપુર શહેરમાં રોડ રસ્તા અને પીવાના પાણી જેવી સમસ્યાઓ કેમ નથી ઉકેલાતી? તેવા પ્રશ્નો હંમેશા ઉભા થતા રહે છે. શું વર્ષોથી સુખ સુવિધા મેળવવામાં નગરજનો મુશ્કેલીઓ અનુભવતા આવ્યા છે? આ તમામ પ્રશ્નો પર ETV BHARATએ પાલનપુર શહેરના પ્રબુદ્ધ નાગરિક અને વરિષ્ઠ પત્રકાર પ્રદીપ મહેતા સાથે ખાસ વાતચીત કરી.

વરિષ્ટ પત્રકાર અને પ્રબુદ્ધ નાગરિક પ્રદીપ મહેતાએ પાલનપુર શહેરની ઐતિહાસિક કડીઓ જોડી પાલનપુર શહેરને મળેલી સૌપ્રથમ નગરપાલિકાના શાસનથી માંડી આજની નગરપાલિકાની સ્થિતિ વિશે તમામ વાતો ઝીણવટ પૂર્વક જણાવી. તેમણે કહ્યું કે,"નવાબી નગર ગણાતા પાલનપુરમાં શરૂઆતમાં નગરપાલિકામાં કોઈપણ રાજકીય પાર્ટીના પ્રતિકો સિવાય વિકાસ સમિતિઓના આધારે ચૂંટણી લડવામાં આવતી હતી. લોકો શહેરના વિવિધ વિસ્તારોના પ્રશ્નો સાથે માઈક્રો પ્લાનિંગ કરી ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરતા હતા અને ચૂંટાયેલા સભ્યો શહેરના લોકોને સુખ સુવિધાઓ મળી રહે તે માટે ભરપૂર પ્રયાસ કરતા હતા."

"પાલનપુર નગરપાલિકા હસ્તક 14 થી 15 જેટલી સ્કૂલો ચાલતી હતી. જેમા નગરપાલિકા 15 ટકા ફાળો આપતી હતી અને 85 ટકા રાજ્ય સરકાર ફાળો આપતી હતી. એટલે કે શહેરના બાળકોને શિક્ષણ આપવામાં પાલનપુર નગરપાલિકા મહત્વનું યોગદાન આપતી હતી, એટલું જ નહીં પાલનપુર નગરપાલિકા દ્વારા દૂધ ક્રાંતિ માટે પણ મહત્વનો ફાળો આપવામાં આવ્યો છે. જેમાં શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં દૂધ કેન્દ્રો ઊભા કરીને વિધવા મહિલાઓને રોજગારી આપવાનું કામ એ સમયે પાલનપુર નગરપાલિકાએ કર્યું હતું." - પ્રદીપ મહેતા, વરિષ્ઠ પત્રકાર

પ્રદીપ મહેતાએ વધુમાં કહ્યું કે, "એટલું જ નહીં પાલનપુર નગરપાલિકા, પાલનપુરમાં આવેલા જુના પાવર હાઉસથી શહેરના લોકોને સસ્તી વીજળી મળી રહે તેનું સંચાલન કરતી હતી. જેમાં આખા પાલનપુરમાં સ્ટ્રીટ લાઈટો અને ઘરે ઘરે સસ્તી વીજળી આપવામાં પાલનપુર નગરપાલિકાએ ખૂબ મોટી ભૂમિકા અદા કરી છે. શહેરના રોડ રસ્તા સહિત તમામ સુવિધાઓ નગરજનોને ઘર આંગણે જ મળી રહે તે માટે નગરપાલિકાના તે વખતના લોકપ્રિય પાલિકા પ્રમુખો સભ્યો નગરજનોને મળીને તેમની સમસ્યાઓ જાણતા હતા અને તેનો ઉકેલ લાવતા હતા."

વર્ષોથી પાલનપુર શહેરની સ્થિતિ, ઐતિહાસિક સ્થિતિ અને પાલનપુર નગરપાલિકાના શાસનો તેમજ ભૂતકાળના પ્રમુખો સભ્યોને જાણી સમજી ચૂકેલા પ્રબુદ્ધ નાગરિક પ્રદીપ મહેતાએ હાલની પાલિકાની શાસનની સ્થિતિ ઉપર અનેક ગંભીર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા, તેમને વર્ષોથી ભાજપના શાસનથી ચાલતી પાલનપુર નગરપાલિકાની કામગીરી અને સત્તામાં બેઠેલા લોકોની નીતિઓ સામે સવાલો ઉઠાવી અણીયાળા આક્ષેપો કર્યા હતા.

તેમણે કહ્યું કે, વર્ષો પહેલાંની એ સમયની નગર પાલિકામાં સરકારી કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ આવતી ન હતી. વેરા વસુલાત સાથે પાલિકાનું શાસન ચાલતું હતું અને આ જ આવકમાંથી નગરપાલિકા શહેરના બાળકોને શિક્ષણ પણ આપતી, વિધવા મહિલાઓને રોજગારી આપતી અને સસ્તી વીજળી ઘરે ઘરે પહોચાડવાની મહત્વની જવાબદારીઓ નિભાવતી હતી. જોકે અત્યારે કરોડો રૂપિયા સરકાર આપે છે, પરંતુ સમસ્યાઓ અને વણ ઉકેલ્યા પ્રશ્નો વર્ષોથી એના એ જ અધ્ધરતાલ છે.

