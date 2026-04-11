પાલનપુર ભાજપમાં ભડકો, ચાર ટર્મથી ભાજપના કોર્પોરેટરે પક્ષને કર્યા રામરામ, 100 જેટલા ટેકદારો સાથે કોંગ્રેસમાં જોડાયા

ભાજપના ગઢ ગણાતા વોર્ડ નંબર 1માંથી ભાજપના પૂર્વ કોર્પોરેટર પાલિકા પાણી પુરવઠાના ચેરમેન સહિત 100 જેટલા લોકોએ કોંગ્રેસનો ખેસ ધારણ કર્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 9:22 AM IST

Updated : April 11, 2026 at 9:46 AM IST

પાલનપુર, બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા પાલનપુરમાં કોંગ્રેસે ભાજપના ગઢમાં મોટું ગાબડું પાડ્યું છે. પાલનપુર જિલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે જિલ્લા પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂતની અધ્યક્ષતામાં પાલનપુર નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 1ના શાંતિભાઈ માળી અને તેમના પુત્ર આશિષ માળી સાથે 100 જેટલા લોકોએ કોંગ્રેસનો ખેસ ધારણ કર્યો હતો.

ભાજપના પૂર્વ કોર્પોરેટર 100 જેટલાં કાર્યકર્તાઓ સાથે કોંગ્રેસમાં જોડાયા

પાલનપુર નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં છેલ્લા ચાર ટર્મથી ચૂંટાઈને આવતા ભાજપના પૂર્વ કોર્પોરેટરોએ ભાજપ સાથે છેડો ફાડી કોંગ્રેસનો ખેસ ધારણ કરી દીધો છે. પાલિકાની ટિકિટ ન અપાતા નારાજ થયેલા પૂર્વ કોર્પોરેટર શાંતિભાઈ માળી તેમના પુત્ર આશિષ માળી સહિત 100 જેટલા લોકોએ કોંગ્રેસ સાથે હાથ મિલાવ્યો છે અને આ વખતે પાલીકાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને જીતાડવા માટેની હાકલ કરી છે.

ભાજપના પૂર્વ કોર્પોરેટરે ભાજપ સામે બાયો ચડાવી

આ ઉપરાંત ડીસાના માલધારી સમાજના આગેવાન અને ભાજપ સંગઠનમાં હોદ્દો ધરાવનાર નરસિહભાઈ માળી પણ પોતાના સમર્થકો સાથે કોંગ્રેસમાં જોડાઈ ગયા છે. વર્ષો સુધી ભાજપમાં સેવા આપી પરંતુ ભાજપ દ્વારા અવગણના કરી માન સન્માન ન રાખતા આખરે કોંગ્રેસ તરફ વળ્યા છે.

આ વખતે ભાજપની નો રીપીટ થીયરી એ ભાજપના ગળે જ ફાંસો આપે તેવી સ્થિતિ ઉભી કરી દીધી છે. પાલનપુર નગરપાલિકામાં ચૂંટાઈને આવતા ભાજપના પૂર્વ કોર્પોરેટરો અને નગરપાલિકાના પાણી પુરવઠા ચેરમેનને આ વખતે ભાજપે ટિકિટ ના આપતા તેઓ ભાજપથી નારાજ થઈ ભાજપ સામે જ બાયો ચડાવી કોંગ્રેસ સાથે જોડાઈ ગયા છે.

હારીએ કે જીતએ પરંતુ હવે ભાજપમાં નહીં જઈએ...

કોંગ્રેસમાં જોડાયા બાદ ભાજપના પૂર્વ કોર્પોરેટર શાંતિભાઈ માળીએ ભાજપ સામે સવાલો ઉઠાવીને કહ્યું કે ભાજપ અવનવા નિયમો બનાવીને વર્ષોથી જીતતા આવતા અમારા જેવા કાર્યકરોની અવગણના કરી રહી છે, અને તેના જ કારણે હવે અમે નારાજ થયા છીએ અને આજે ભાજપ છોડી કોંગ્રેસમાં જોડાઈ ગયા છે. અમારા વિસ્તારમાં અમે ભાજપને બેઠી કરી છે. વર્ષોથી અમે કામ કર્યા છે, તેમ છતાં અમને ટિકિટ નથી આપી. જોકે અમારા વિસ્તારના લોકોની લાગણી અને માગણી હોવાથી અમે આજે કોંગ્રેસ પક્ષ સાથે જોડાઈ અને સેવા કરીશું. અગાઉ અમે સેવાના કામો કર્યા છે અને આ સેવાના કામો માટે જ અમે કોંગ્રેસમાં જોડાયા છીએ અને હવે અમે હારી જઈએ કે જીતી જઈએ પાછા ભાજપમાં નહી જઈએ.

આ વખતે પરિવર્તન થવાનું છે: ગુલાબસિંહ રાજપૂત

બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂતે કહ્યું કે, ભાજપથી નારાજ થઈને આજે પાલનપુરમાં છેલ્લા 20 વર્ષથી ભાજપમાં કામ કરનારા કોર્પોરેટર અને તેમના પુત્ર જેવો પણ કોર્પોરેટર રહી ચૂક્યા છે, તેઓ પોતાના ટેકેદારો સાથે 100 જેટલા લોકો કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. આ ઉપરાંત ડીસાના નરસિંહભાઈ માળી જેઓ માલધારી સમાજના આગેવાન છે, ભાજપમાં સંગઠનના હોદ્દેદાર છે તેઓ પણ પોતાના ટેકેદારો સાથે કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. વાવ થરાદ સહિત જિલ્લામાં ભાજપાથી નારાજ થઈ લોકો કોંગ્રેસ પર ભરોસો મૂકી જોડાઈ રહ્યા છે, જે બતાવે છે કે આગામી ચૂંટણીમાં તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયતની બોડી કોંગ્રેસની બનવાની છે. આ વખતે લોકો કોંગ્રેસ પર વિશ્વાસ મૂકી રહ્યા છે એમને ખ્યાલ છે કે આ વખતે પરિવર્તન થવાનું છે.

  1. બનાસકાંઠા: પાલનપુર નગરપાલિકામાં કોર્પોરેટરોએ કેવા કામો કર્યા છે? જુઓ સ્થાનિકોનો મત
  2. બનાસકાંઠામાં SIR મતદાર યાદીમાં ષડયંત્રપૂર્વક નામ કમી થતા હોવાનો કોંગ્રેસનો આરોપ, રેલી યોજી કલેક્ટરને આવેદન આપ્યું
