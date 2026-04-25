અરવલ્લી: હફશાબાદમાં ગ્રામજનો દ્વારા ચૂંટણીનો બહિષ્કાર, "બુથ નહીં તો વોટ નહીં"

આશરે 400થી વધુ મતદાતાઓએ મતદાનથી દૂર રહેવાનો નિર્ણય લીધો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 25, 2026 at 3:30 PM IST

અરવલ્લી : જિલ્લામાં ચૂંટણી પહેલા જ તંગદિલીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. હફશાબાદ ગામમાં ગ્રામજનો દ્વારા ચૂંટણીનો બહિષ્કાર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. "બુથ નહીં તો વોટ નહીં"ના ઉગ્ર નારાઓ સાથે આશરે 400થી વધુ મતદાતાઓએ મતદાનથી દૂર રહેવાનો નિર્ણય લીધો છે.

ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે વર્ષોથી ચાલતો મતદાન બુથ હટાવીને 2 કિલોમીટર દૂર ખસેડવામાં આવ્યો છે. જેને લઈને ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. હફશાબાદ ગામથી બુથને અંદાજે 2 કિલોમીટર દૂર ખસેડાતા ગ્રામજનોમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો છે અને "બુથ નહીં તો વોટ નહીં"ના નારાઓ સાથે ચૂંટણી બહિષ્કારનો એલાન કરવામાં આવ્યો છે.

ગ્રામજનો વહીવટી તંત્ર પર જવાબદારી ટાળવાનો આરોપ પણ લગાવી રહ્યા છે.હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું તંત્ર સમયસર હસ્તક્ષેપ કરીને ગ્રામજનોને મનાવવામાં સફળ થશે કે પછી આ બહિષ્કાર યથાવત રહેશે.

નોંધનીય છે કે, હફશાબાદ ગામની વસ્તી 500 છે અને મતદારો 400 છે. અરવલ્લીનું જીલ્લાનું વડું મથક મોડાસાથી 4 કીલોમીટર દુર આવેલું ગામ છે. આવતીકાલે 26 એપ્રિલના રોજ સમગ્ર રાજ્યમાં ચૂંટણી યોજાવાની છે અને 28 એપ્રિલના રોજ પરિણામ જાહેર થશે.

આ પણ વાંચો...

  1. સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણી: સુરેન્દ્રનગરમાં ગરમીનો પારો 43 ડિગ્રીએ પહોંચ્યો, મતદાન પર કરશે અસર?
  2. અમદાવાદ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી : EVM ડિસ્પેચનો પ્રારંભ, સુરક્ષા અને આરોગ્ય સુવિધાઓ સાથે તંત્ર સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ

