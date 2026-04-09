જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની શાપુર બેઠકના લેખાજોખા, મતદારોએ વિકાસના કામોને લઈને આપ્યો મિશ્ર પ્રતિભાવ

જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 બેઠકો પૈકી 28મી બેઠક શાપુર પર ઈટીવી ભારતે પાછલા પાંચ વર્ષને લઈને મતદારોના પ્રતિભાવ અને તેમના પ્રતિનિધિના લેખાજોખા મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો.

જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની શાપુર બેઠકના લેખાજોખા
જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની શાપુર બેઠકના લેખાજોખા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 9, 2026 at 9:34 AM IST

જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 બેઠકો પૈકી 28મી બેઠક શાપુર પર ઈટીવી ભારતે પાછલા પાંચ વર્ષને લઈને મતદારોના પ્રતિભાવ અને તેમના પ્રતિનિધિના લેખાજોખા મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જેમાં શાપુર જિલ્લા પંચાયતની સીટ પર મતદારોએ પોતાનો મિશ્ર પ્રતિભાવ આપ્યો હતો.

કેટલાક મતદારો એવું માને છે કે, જિલ્લા પંચાયત સીટમાં કોઈ કામ થયા નથી, તો કેટલાક મતદારો એવું પણ માને છે કે, કામ થયા છે પરંતુ હજુ ઘણું થઈ શકે તેમ હતું. આ પ્રકારના લોકોના પ્રતિભાવો પછી આગામી 26 તારીખે વધુ એક વખત મતદારો શાપુર બેઠક પરથી પોતાના પ્રતિનિધિને મતદાન કરીને પસંદ કરશે.

જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની શાપુર બેઠક મતદારોના મન ની વાત (Etv Bharat Gujarat)

જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની શાપુર બેઠકના લેખ જોખા

જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 બેઠકો પૈકી 28 નંબરની બેઠક શાપુર પર પાછલા પાંચ વર્ષ દરમિયાન ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ દ્વારા કેવા પ્રકારના કામો કરવામાં આવ્યા છે ? પ્રતિનિધિ દ્વારા કરાયેલા કામોથી મતદારો કેટલા સંતુષ્ટ છે ? તેને લઈને ઈટીવી ભારતે જિલ્લા પંચાયત સીટ પર મતદાતાઓનો સંપર્ક કરીને તેમના પ્રતિભાવો પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની શાપુર બેઠકના લેખાજોખા
જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની શાપુર બેઠકના લેખાજોખા (Etv Bharat Gujarat)

જેમાં કેટલાક મતદારો માને છે, તે કામ થયા છે, પરંતુ હજુ ઘણું બધું થઈ શકે તેમ હતું. તો કેટલાક મતદારો બિલકુલ સ્પષ્ટ અભિપ્રાય આપે છે કે, પાછલા પાંચ વર્ષમાં અમે કશું થતું જોયું નથી, આવા મિશ્ર પ્રતિભાવોની વચ્ચે આગામી 26 તારીખ અને રવિવારના દિવસે ફરી એક વખત શાપુરના મતદારો પોતાના પ્રતિનિધિને પસંદ કરવા માટે મતદાન પ્રક્રિયામાં સામેલ થશે.

શાપુર ગ્રામ પંચાયતમાં 7,041 મતદારો નોંધાયેલા
શાપુર ગ્રામ પંચાયતમાં 7,041 મતદારો નોંધાયેલા (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લા પંચાયતની શાપુર બેઠકનો વિસ્તાર

જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 28 નંબરની શાપુર બેઠકમાં ધણફુલીયા, મોટા કાજલીયાળા, મોહબ્બતપુર, શાપુર 01 અને 02 તેમજ વાડલા ગામનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં 12,128 પુરુષ અને 11,042 મહિલા મતદારો મળીને કુલ 23,170 મતદારો જિલ્લા પંચાયત શાપુરમાં નોંધાયા છે. જે પૈકીના સૌથી વધારે મતદારો 7,041 એકલા શાપુર ગ્રામ પંચાયતમાં નોંધાયા છે, જેને કારણે જિલ્લા પંચાયતની શાપુર બેઠકમાં મતદારોનુ સૌથી મોટું પ્રભુત્વ છે અને અહીંના મતદારો જ હાર જીતનો નિર્ણય કરતા હોય છે.

જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની શાપુર બેઠકમાં મતદારોનુ સૌથી મોટું પ્રભુત્વ
જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની શાપુર બેઠકમાં મતદારોનુ સૌથી મોટું પ્રભુત્વ (Etv Bharat Gujarat)

શાપુર બેઠકની મુખ્ય સમસ્યાઓ

જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની શાપુર બેઠકના મતદાર દીપકભાઈ ડાભી જણાવે છે કે, શાપુરમાં સફાઈની સાથે એસ.ટી ની અનિયમિત બસો તેમજ અન્ય પ્રાથમિક સુવિધાઓ જે છે તેમાં પાંચ વર્ષમાં વધારો થવો જોઈતો હતો, પરંતુ મતદારોની અપેક્ષા મુજબ તેમાં વધારો થયો નથી.

સ્થાનિક મતદાર રજનીશે જણાવ્યું હતું કે ગામમાં પેવર બ્લોક, જાહેર શૌચાલય, પાણીની લાઈન થઈ છે, પરંતુ શહેરમાંથી જ નીકળતી નદીનું મીઠું પાણી યોગ્ય રીતે સંચય થાય તેવી વ્યવસ્થા થવી જોઈએ.

મતદાર બાલાભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, શાપુરમાંથી બ્રોડગેજ રેલવેની લાઈન નીકળે છે, વેરાવળથી લઈને દિલ્હી અને અન્ય સ્થળોને જોડતો રેલવે વ્યવહાર છે, પરંતુ માત્ર વેરાવળ થી રાજકોટ અને પોરબંદર વચ્ચે ચાલતી પેસેન્જર ટ્રેનનું સ્ટોપેજ શાપુરમાં આપવામાં આવ્યું છે, અન્ય કોઈ ટ્રેનનું સ્ટોપેજ આપવામાં આવ્યું નથી, જેથી આ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવા કે ઉતરવા માટે જુનાગઢ અથવા તો કેશોદ જવું પડે છે. આ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો હજુ સુધી કોઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી, વધુમાં ગ્રામ પંચાયત હોવાને કારણે અહીં સ્થાનિક ધંધા રોજગાર પણ નથી અને વર્તમાન સમયમાં ગેસની સૌથી મોટી સમસ્યા છે, જેનો આજના દિવસ સુધી કોઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી.

ગામમાં શાળા અને આરોગ્ય કેન્દ્ર પરંતુ રાત્રે સુવિધાનો અભાવ

અન્ય એક સ્થાનિક મતદાર કરસનભાઈએ પોતાનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, શાપર ગ્રામ પંચાયતમાં પ્રધાનમંત્રી પ્રાથમિક શાળાની સાથે એક માધ્યમિક શાળા છે, તો ડોક્ટરે સાથેનું એક સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પણ છે, પરંતુ ગામની 12 થી 15 હજારની વસ્તીમાં રાત્રિના સમયે જો કોઈ તબીબી સવલત મેળવવી હોય તો કોઈ પણ વ્યક્તિને ફરજિયાત જુનાગઢ જવું પડે છે, રાત્રિના છ વાગ્યા બાદ શાપુર સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં એક પણ તબીબ રાત્રિ દરમિયાન સેવાઓ આપતા નથી, જેની વ્યવસ્થા આવનારા પાંચ વર્ષમાં થાય તો તે ખૂબ જ ઇચ્છનીય ગણવામાં આવશે.

મહિલાઓએ પીવાનું પાણી અને ગટરની સુવિધાઓ બાબતે ધ્યાન દોર્યુ
મહિલાઓએ પીવાનું પાણી અને ગટરની સુવિધાઓ બાબતે ધ્યાન દોર્યુ (Etv Bharat Gujarat)

પીવાનું પાણી ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મુશ્કેલ

મહિલા મતદાર સીતાબેન અને શારદાબેને મહિલાની પ્રાથમિક જરૂરિયાત કહી શકાય તેવું પીવાનું પાણી શાપુર બાહ્ય અને અન્ય ગામડાઓમાં નિયમિત રીતે મળતું નથી, કેટલાક વિસ્તારોમાં તો હજુ પીવાના પાણીની પાઇપલાઇન પણ પહોંચી નથી, આવી સ્થિતિમાં હવે કોઈ નેતા પહેલા પીવાનું પાણી આપવાનું પાકું બાંહેધરી સાથેનું વચન આપે તો અમે આ વખતે મત આપવાનો વિચાર કરીશું, તો અન્ય એક મતદાન સલીમભાઈ ઠેબાએ જણાવ્યું છે કે, પાંચ વર્ષમાં કોઈ કામ થયા જ નથી શાપુર ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ભૂગર્ભ ગટર, પીવાનું પાણી, માર્ગો આજે પણ મુખ્ય સમસ્યા છે, પ્રાથમિક શાળા છે પરંતુ આધુનિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણની વ્યવસ્થા 15,000ની વસ્તીવાળા ગામમાં આજે પણ નથી. ચોમાસામાં જૂનાગઢમાં વરસાદ પડતા કાળવામાં પુર આવે છે, આ પૂરનું પાણી શાપુર ગામમાં ફરી વળે છે, તેના નિરાકરણની પણ કોઈ યોજના ગામમાં બની નથી.

