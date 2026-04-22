સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી: ગીરના જંગલ વચ્ચેનું પીપળવા ગામ વિકાસથી વંચિત?, નેસડાના માલધારી યુવાનનો અનોખો પ્રચાર

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 6:03 PM IST

અમરેલી : ગીરના જંગલની ગોદમાં આવેલું પીપળવા ગામ અને તેની આસપાસના પાંચેક ગામો આજેય વિકાસથી વંચિત હોવાનું ચિત્ર સામે આવ્યું છે. તાલુકા પંચાયતની આ સીટ હેઠળ આવતા વિસ્તારોમાં મૂળભૂત સુવિધાઓનો અભાવ સ્પષ્ટ જોવા મળે છે, જેના કારણે સ્થાનિક લોકોમાં અસંતોષ સાથે નવી આશાઓ પણ જન્મી રહી છે.

આ વિસ્તારની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે, અહીંથી પસાર થતી દાતરવડી નદી સૌરાષ્ટ્રની મહત્વપૂર્ણ નદીઓમાંની એક ગણાય છે. છતાં આ નદી પર દાત્રાડવી નજીક આજદિન સુધી પુલનું નિર્માણ ન થતાં લોકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. વરસાદી મોસમ દરમિયાન ગામો વચ્ચેનો સંપર્ક લગભગ તૂટી જાય છે.

સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, ગામમાં સ્મશાનની યોગ્ય વ્યવસ્થા નથી, આરોગ્ય સેવાઓ નબળી છે, શિક્ષણ માટે પૂરતી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ નથી અને રોડ-રસ્તાની હાલત અત્યંત ખરાબ છે. ગામને જોડતો મુખ્ય માર્ગ તૂટી ગયેલો હોવાથી રોજિંદા જીવનમાં ભારે અવરોધો ઉભા થાય છે.

આ વિસ્તાર ગીર જંગલ સાથે જોડાયેલો હોવાથી અહીં સિંહ, દીપડા સહિતના જંગલી પ્રાણીઓની હાજરી સામાન્ય છે. આ વિસ્તારમાં અનેક નેસડાઓ આવેલા છે, જ્યાં માલધારીઓનો વસવાટ છે. માલધારીઓ માટે પરિસ્થિતિ વધુ જ કઠિન છે. તેમના બાળકોને અભ્યાસ માટે જંગલમાંથી પસાર થઈને, સિંહ-દીપડાના ભય વચ્ચે શાળાએ જવું પડે છે. સાથે જ પાણી અને વીજળી જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓ પણ પૂરતી ઉપલબ્ધ નથી.

આ સીટ પર એક રસપ્રદ અને અનોખી ચૂંટણી પણ જોવા મળી રહી છે. રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી જશુ મોભ નામના યુવાન માલધારી ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતર્યા છે. તે મોભ નેસમાં રહે છે, તેઓ શિક્ષિત હોવા ઉપરાંત આ જ વિસ્તારના વતની છે અને આહીર માલધારી સમાજમાંથી આવતા હોવાથી લોકો સાથે સીધો જોડાણ ધરાવે છે.

જશુ મોભ દ્વારા કરવામાં આવતો પ્રચાર પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. તેઓ પોતાના વાહન અને બાઈક પર જંગલના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં ફરીને, નેસડાઓ સુધી પહોંચી એકલા જ પ્રચાર કરી રહ્યા છે. શિર નેસ ભાણિયા ગીદરડી સહિતના અનેક નેસડાઓમાં જઈને તેઓ લોકોને પોતાના પક્ષમાં મત આપવા અપીલ કરી રહ્યા છે.

આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે મતદારો હવે બદલાવની આશા સાથે નવા ઉમેદવાર તરફ નજર રાખી રહ્યા છે. લોકો ગમે તે પક્ષનો ઉમેદવાર હોય, પરંતુ વિકાસના મુદ્દાઓને પ્રાથમિકતા આપીને કામ કરે તેવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

