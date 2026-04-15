સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી 2026: અમરેલી કોંગ્રેસે જાહેર કર્યો ચૂંટણી ઢંઢેરો, પરેશ ધાનાણીએ ભાજપ પર કર્યા આક્ષેપો
કોંગ્રેસ દ્વારા જાહેર કરાયેલ 5 વર્ષ 25 સપના નામના ઢંઢેરામાં મતદારોને આકર્ષવા માટે અનેક લોકલક્ષી વચનો આપવામાં આવ્યા છે.
Published : April 15, 2026 at 4:54 PM IST
અમરેલી : જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈ રાજકીય હલચલ તેજ બની રહી છે. શહેરથી લઈને ગામડાં સુધી ચૂંટણીનો માહોલ હવે સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ રહ્યો છે. આ પરિસ્થિતિમાં જિલ્લાના સૌથી મોટી નગરપાલિકા માટે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આજે પોતાનો મહત્વાકાંક્ષી ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કરીને રાજકીય સમીકરણોમાં નવી ચળવળ પેદા કરી છે.
કોંગ્રેસ દ્વારા જાહેર કરાયેલ 5 વર્ષ 25 સપના નામના ઢંઢેરામાં મતદારોને આકર્ષવા માટે અનેક લોકલક્ષી વચનો આપવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને શહેરના સામાન્ય નાગરિકોને સીધો લાભ મળે તેવી જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. જેમાં વેરા માફી, ઈ-ઓટો ખરીદી માટે સહાય, અને સૌથી અલગ પ્રકારની જાહેરાત તરીકે દરેક ઉમેદવાર દ્વારા 100 રૂપિયાના સ્ટેમ્પ પેપર પર સોગંદનામું કરવાની જાહેરાત ખાસ ચર્ચાનો વિષય બની છે.
આ સોગંદનામા હેઠળ કોંગ્રેસના ઉમેદવારો જનતા સમક્ષ વચનબદ્ધ રહેશે કે તેઓ ચૂંટણી જીત્યા બાદ કોઈપણ પ્રકારના કોન્ટ્રાક્ટર તરીકે કામ નહીં કરે અને પારદર્શક રીતે જનસેવા કરશે. આ નિર્ણયને કોંગ્રેસે “સ્વચ્છ અને જવાબદાર શાસન” તરફનું મહત્વપૂર્ણ પગલું ગણાવ્યું છે. આ ઢંઢેરો જાહેર કરતી વેળાએ અમરેલી નગરપાલિકાના તમામ કોંગ્રેસ ઉમેદવારો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા.
પૂર્વ વિધાનસભા વિરોધ પક્ષના નેતા પરેશ ધાનાણીએ જણાવ્યું કે, "કોંગ્રેસ આ વખતે નગરપાલિકામાં બહુમતી મેળવી સત્તા સ્થાપિત કરશે. તેમણે ‘5 વર્ષ 25 સપના’ દ્વારા શહેરના વિકાસ, પારદર્શિતા અને જનહિતને પ્રાથમિકતા આપવાનો સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો." તેમણે પોતાના સંબોધનમાં ભાજપ પર પણ આક્ષેપો કરતા કહ્યું કે હાલની વ્યવસ્થામાં લોકો અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે, જ્યારે કોંગ્રેસ લોકોની આશાઓને પૂર્ણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
રાજકીય વિશ્લેષકોના મતે કોંગ્રેસનો આ ઢંઢેરો મતદારોને આકર્ષવા માટે મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે, ખાસ કરીને યુવાનો અને મધ્યમવર્ગના મતદારો પર તેનો પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. આમ, અમરેલીમાં હવે ચૂંટણી પ્રચાર વધુ તેજ બન્યો છે અને આગામી દિવસોમાં ભાજપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધી ટક્કર વધુ રસપ્રદ બનવાની સંભાવનાઓ વ્યક્ત થઈ રહી છે.
