સુરતના લિંબાયતમાં ભાજપનું શક્તિપ્રદર્શન, પાટીલની હાજરીમાં કોંગ્રેસના 2000 જેટલાં કાર્યકરો ભાજપમાં જોડાયા

લિંબાયત વિસ્તારના વોર્ડ નંબર-25માં ભાજપના સ્થાનિક કાર્યકર્તાઓ અને નાગરિકો સાથે આયોજિત "ચાય પે ચર્ચા" કાર્યક્રમમાં સી.આર.પાટીલે ભાગ લીધો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 12:48 PM IST

સુરત: સુરત મહાનગરપાલિકાની આગામી 26 એપ્રિલના રોજ યોજાનારી ચૂંટણી આડે હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે ડાયમંડ સિટીમાં રાજકીય ગરમાવો તેની ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. શહેરના લિંબાયત વિસ્તારમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ભવ્ય જનસંપર્ક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર.પાટીલે હાજરી આપી વિરોધ પક્ષો પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા.

લિંબાયત વિસ્તારના વોર્ડ નંબર-25માં સ્થાનિક કાર્યકર્તાઓ અને નાગરિકો સાથે આયોજિત "ચાય પે ચર્ચા" કાર્યક્રમમાં સી.આર.પાટીલે ભાગ લીધો હતો. એક સામાન્ય નાગરિકની જેમ ચાની ચુસ્કી લેતા તેમણે બૂથ લેવલના કાર્યકર્તાઓ સાથે સીધો સંવાદ સાધ્યો હતો અને ચૂંટણી લક્ષી માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું.

મોટો પક્ષ પલટો

આ કાર્યક્રમનું સૌથી મોટું પાસું પક્ષ પલટો રહ્યો હતો. સંજયનગર સર્કલ ખાતે સી.આર.પાટીલની હાજરીમાં લિંબાયત વિસ્તારના કોંગ્રેસના 2000થી વધુ કાર્યકરોએ વિધિવત રીતે ભાજપનો ખેસ ધારણ કર્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે, થોડા સમય પહેલા જ વોર્ડ નંબર 18માં કોંગ્રેસમાંથી ટિકિટ મેળવનાર સંજય રામાનંદીએ પોતાનું ફોર્મ ખેંચી લીધું હતું, જેઓ આજે સત્તાવાર રીતે ભાજપમાં જોડાયા છે.

મહિલા અનામત મુદ્દે વિપક્ષો પર પ્રહાર

કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રી સી.આર.પાટીલે સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મહિલાઓને અધિકાર અપાવવા પ્રામાણિક પ્રયાસો કર્યા છે. ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી તરીકેના શાસનકાળ દરમિયાન તેમણે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં 50% મહિલા અનામતની અમલવારી કરાવી હતી, જેના પરિણામે આજે સ્થાનિક ચૂંટણીમાં 10 હજાર ઉમેદવારોમાંથી 5 હજારથી વધુ મહિલાઓ ચૂંટણી લડી રહી છે.

પાટીલે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મહિલાઓને વિશેષ અધિકાર આપવા માટે વિશેષ સત્ર બોલાવીને પ્રયાસ કરાયો, જેમાં કોઈને અન્યાય ન થાય તે માટે 273 બેઠકો વધારવાની પણ ચિંતા કરવામાં આવી હતી. અમિત શાહે પણ લોકસભામાં આ અંગે વિગતવાર જવાબ આપ્યો હતો. તેમ છતાં કોંગ્રેસ, એસ.પી. અને ટીએમસી જેવી પાર્ટીઓએ આ બિલનો સખત વિરોધ કર્યો છે."

મહિલા શક્તિ વિરોધીઓને જવાબ આપશે

સી.આર.પાટીલે વિપક્ષી નેતાઓ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે, જે પાર્ટીઓમાં ઈન્દિરા ગાંધી, સોનિયા ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, મમતા બેનર્જી કે ડિમ્પલ યાદવ જેવા મહિલા નેતાઓ ટોચના સ્થાને છે, તે જ પાર્ટીઓએ મહિલાઓના અધિકાર છીનવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. બિલ પાડતી વખતે જે રીતે ટેબલો થપથપાવીને ખુશી વ્યક્ત કરવામાં આવી, તે દેશની મહિલાઓ જોઈ રહી છે અને તેઓ આગામી દિવસોમાં આ પક્ષોનો અસ્ત કરી દેશે.

  1. 'ઈતિહાસ સાક્ષી છે જે મહિલાઓને આગળ કરે છે તે નિર્બળ હોય છે...' સી.આર પાટીલનો રાહુલ ગાંધી પર કટાક્ષ
  2. સુરત મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી: વોર્ડ નં. 1માં 'ગોલ્ડન મેન'નો દબદબો, 60 તોલા સોનું અને બાઉન્સરોના કાફલા સાથે પ્રચાર

