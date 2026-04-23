પાલનપુર પાલિકાની ચૂંટણીમાં પહેલી વખત AIMIMએ ઝંપલાવ્યું, 11 વોર્ડમાંથી માત્ર 2 વોર્ડમાં દાવેદારી, જિલ્લા પ્રમુખે કહ્યું...

બનાસકાંઠાના રાજકીય ઈતિહાસમાં સૌ પ્રથમ વખત AIMIMએ ઝંપલાવ્યું છે, વર્ષોથી કોંગ્રેસના ગઢ ગણાતા વોર્ડ નંબર 4 અને 5માં એમ 2 વોર્ડમાં જ દાવેદારી નોંધાવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 3:10 PM IST

પાલનપુર, બનાસકાંઠા: પાલનપુર નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં આ વખતે સૌપ્રથમવાર ચૂંટણી જંગમાં ઉતરનાર AIMIM જિલ્લા પ્રમુખ સાજીદ મકરાણીને ઈટીવી ભારત સાથે ખાસ વાત કરી હતી. ઈટીવી ભારતે તેમણે ઘણા સવાલો કર્યા અને પાલિકા ચૂંટણી જંગમાં કેવા મુદ્દાઓ સાથે ઉતર્યા છો ? કેમ કોંગ્રેસના ગઢમાં AIMIMએ ઝંપલાવ્યું ? તમામ મુદ્દાઓ પર તેમને જવાબો આપ્યા. જાણીએ વિસ્તારથી કે ઈટીવી ભારતના સવાલો સામે તેમણે કેવા જવાબો આપ્યાં.

પાલનપુર નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં આ વખતે સૌપ્રથમવાર AIMIM પાર્ટીએ ચૂંટણી જંગમાં ઝંપલાવ્યું છે. વોર્ડ નંબર 4 અને 5માં ત્રિપાંખિયો જંગ જામ્યો છે. જે વર્ષોથી કોંગ્રેસના ગઢ ગણાય છે તે વોર્ડ નંબર 4 અને 5માં AIMIM મેદાનમાં ઉતરી છે, જે આ વખતની ચૂંટણીને રસપ્રદ બનાવી ઉમેદવારોને માટે મુશ્કેલીઓ ઉભી કરી છે. કારણ કે કોટ અંદરનો વિસ્તાર જે જૂનુ પાલનપુર ગણાય છે, ત્યાં સૌથી વધુ લઘુમતિ વિસ્તારના મતદારોનુ પ્રભુત્વ છે, જેથી અહીંયા ભાજપની એકપણ બેઠક અહીંયા આવતી નથી, જ્યારે કોંગ્રેસ પણ વર્ષોથી ઓછી મહેનતે જીતતી આવી છે.

વર્ષોથી જ્યાં કોંગ્રેસ જીતે છે, ત્યાં જ આ વખતે મુસ્લિમ નેતા એટલે કે અસદુદ્દીન ઓવૈસીની પાર્ટી AIMIMએ એન્ટ્રી કરી છે. ત્યારે 22 વોર્ડમાં માત્ર લઘુમતી વિસ્તારમાં જ કેમ AIMIM એ પોતાના ઉમેદવારો ઉતાર્યા છે ? શું મુસ્લિમ વિસ્તારમાં કોંગ્રેસના જ મત તોડવા માટેનું રાજકારણ છે ? આવા તમામ તીખા સવાલો સાથે ઈટીવી ભારતે AIMIM જિલ્લા પ્રમુખ સાજીદ મકરાણી સાથે ખાસ વાતચીત કરી અને લઘુમતી વિસ્તારની સમસ્યાઓ સાથે રાજકીય ગણિત મુદ્દે ચર્ચા કરી હતી.

AIMIMના જિલ્લા પ્રમુખ સાજીદ મકરાણીએ આક્ષેપો કર્યા કે, વર્ષોથી લઘુમતી વિસ્તારમાં કોંગ્રેસ અને ભાજપે વાયદાઓનું રાજકારણ કરી માત્ર વોટ લઈ જનતાને ભૂલ્યા છે. આજેય વર્ષોથી સમસ્યાઓ વિસ્તારમાં યથાવત છે. જેને ઉકેલવા માટે અમે જનતાને વિશ્વાસ અપાવી આ વખતનું પરિણામ બદલીશું. જોકે ઈટીવી ભારતે તેમને પૂછ્યું કે હંમેશાં અસદુદ્દીન ઓવૈસીની પાર્ટી પર ભાજપની બી ટીમ હોવાના આરોપ લાગતા રહ્યા છે ? તો શું આ સત્ય છે કે નહીં કે પછી રાજકારણનો ભાગ ? ત્યારે તેમને કહ્યું કે હમેશા AIMIM સૌ સમાજને સાથે લઈ ચાલનારી પાર્ટી છે.

ઈટીવી ભારતે કહ્યું કે, મુસ્લિમ વોર્ડમાં જ કેમ AIMIM પાર્ટી ચૂંટણી લડી રહી છે, ત્યારે કહ્યું કે અમને ચૂંટણી જાહેર થઈ તેમાં ઓછો સમય મળ્યો જો સમય મળ્યો હોય તો અમે વધુ વોર્ડમાં ઉમેદવાર ઉતારત. તેમણે કહ્યું કે અમે જો કામ નહી કરી શકીએ તો અમારા સૌ ઉમેદવારો જાતે જ રાજીનામું ધરી દેશે. એટલે કે જીતના વિશ્વાસ સાથે અમે મેદાનમાં છીએ અને આ વખતે અમે જીતીશું.

મહત્વનું છે કે આ વખતે ચૂંટણી ખૂબ જ રસપ્રદ બનવાની છે, કારણ કે આમ તો ભાજપ પોતાના ઉમેદવારો લઘુમતી વિસ્તારમાં ઉતારતી હોય છે અને કોંગ્રેસ સામે ટક્કર આપી હોય છે, પરંતુ આ વખતે કોંગ્રેસ, ભાજપ ઉપરાંત AIMIM પણ મેદાનમાં ઊતર્યું છે. જેથી વોર્ડ નંબર 4 અને 5માં ત્રિપાંખીઓ જંગ જામ્યો છ, ત્યારે જોવાનું રહ્યું કે મતદારોને રીઝવવામાં કઈ પાર્ટી સફળ નિવડે છે , તે તો ચૂંટણી પરિણામ બાદ જ ખબર પડશે.

