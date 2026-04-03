અમદાવાદ: ખાડિયા વોર્ડમાં ભાજપની સેન્સ પ્રક્રિયા શરુ, 70થી વધુ દાવેદારો

ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતા આ વોર્ડમાં દાવેદારોની ભીડથી રાજકીય તાપમાન વધી ગયું છે.

Published : April 3, 2026 at 4:10 PM IST

અમદાવાદ : મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીને લઈને શહેરમાં રાજકીય ચહલપહલ વધી રહી છે, ત્યારે ભાજપના મજબૂત ગઢ ગણાતા ખાડિયા વોર્ડમાં ટિકિટ માટે ભારે રસાકસી જોવા મળી રહી છે. ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતા આ વોર્ડમાં દાવેદારોની ભીડથી રાજકીય તાપમાન વધી ગયું છે.

ભાજપની સેન્સ પ્રક્રિયા દરમિયાન આજે સવારથી જ 70થી વધુ ઇચ્છુક ઉમેદવારો પોતાની દાવેદારી નોંધાવવા પહોંચ્યા હતા. દાવેદારોમાં ઉત્સાહ એટલો વધુ હતો કે સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન સતત ભીડ અને ગતિવિધિઓ જોવા મળી હતી. ખાસ વાત એ રહી કે ખાડિયા વોર્ડના હાલના તમામ કોર્પોરેટરોએ પણ ફરી એકવાર ટિકિટ માટે પોતાની દાવેદારી નોંધાવી છે. જેના કારણે સ્પર્ધા વધુ તીવ્ર બની છે અને પાર્ટી માટે યોગ્ય ઉમેદવાર પસંદ કરવો પડકારરૂપ બની રહ્યો છે.

ખાડિયા વોર્ડ ભાજપનો મજબૂત ગઢ માનવામાં આવે છે, તેથી અહીંથી ઉમેદવારની પસંદગી પાર્ટી માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ છે. આ વોર્ડમાં જીત હંમેશા પ્રતિષ્ઠાનો પ્રશ્ન માનવામાં આવે છે.આ વખતે મણીનગરમાંથી ચૂંટણી લડીને કોર્પોરેટર બનેલા ચંદ્રકાંત ચૌહાણએ પણ પુરુષ અનામત સીટ હોવાના કારણે ખાડિયા વોર્ડમાંથી દાવેદારી નોંધાવી છે, જેના કારણે રાજકીય સમીકરણો વધુ રસપ્રદ બન્યા છે.

તે ઉપરાંત ગત ટર્મમાં ખાડિયાના કાઉન્સિલર રહી ચૂકેલા અને “બુચમેન” તરીકે ઓળખાતા સ્થાનિક આગેવાન પંકજ ભટ્ટ પણ ખાડિયા વિસ્તારમાં લીકેજ પાણીની લાઇન જાતે બંધ કરવા જતા હતા અને લોકો સાથે જોડાયેલા રહેતા આ પ્રકારના કાર્ય દ્વારા તેઓએ પોતાની સક્રિયતા દર્શાવી અને ત્યારબાદ સેન્સ પ્રક્રિયામાં દાવેદારી નોંધાવવા પહોંચ્યા હતા.

આ તમામ ઘટનાઓ વચ્ચે સ્પષ્ટ છે કે ખાડિયા વોર્ડમાં ભાજપ માટે ટિકિટ મેળવવી સહેલી નથી. હવે જોવું રહ્યું કે પાર્ટી કોને પસંદ કરે છે અને કોણ આ ઐતિહાસિક ગઢમાંથી ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરે છે.

