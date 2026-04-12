જુનાગઢ જિલ્લા-તાલુકા અને નગરપાલિકામાં 995 ઉમેદવારી પત્ર ભરાયા, જિ.પં.ની 30 બેઠકો માટે 161 ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા
સોમવારે તમામ ઉમેદવારી પત્રકોની ચકાસણી હાથ ધરાશે. જેમાં અધૂરી ખોટી કે અમાન્ય વિગતો ભરનાર ઉમેદવારોના ઉમેદવારી પત્રો રદ થશે.
Published : April 12, 2026 at 10:58 AM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 તાલુકા પંચાયતની 158 અને નગરપાલિકાની 36 બેઠકો માટે ચૂંટણી લડવા માગતા ઉમેદવારો માટે ઉમેદવારી પત્ર પરત આપવાનો શનિવારે અંતિમ દિવસ હતો.
સોમવારે તમામ ઉમેદવારી પત્રકોની ચકાસણી હાથ ધરાશે. જેમાં અધૂરી ખોટી કે અમાન્ય વિગતો ભરનાર ઉમેદવારોના ઉમેદવારી પત્રો રદ થશે. ત્યારબાદ 15મી તારીખે જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયત જિલ્લાની તમામ નવ તાલુકા પંચાયત અને કેશોદ નગરપાલિકા માટે ઉમેદવારોનું ચૂંટણી ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે.
ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાની મુદ્દત પૂર્ણ
સમગ્ર રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને માહોલ એકદમ ગરમ જોવા મળી રહ્યો છે. જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 જૂનાગઢ જિલ્લાના તમામ નવ તાલુકાની 158 અને કેશોદ નગરપાલિકાની 36 તેમજ બાંટવા નગરપાલિકાના વોર્ડ એકના એકમાત્ર સભ્યની પેટા ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્ર ભરીને પરત આપવાનો 11 એપ્રિલ શનિવારે અંતિમ દિવસ હતો. ભરાયેલા તમામ ઉમેદવારી પત્રકનું સોમવારે જે તે ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા ચકાસણી કરવામાં આવશે.
ચકાસણી બાદ અધુરી ખોટી કે અપૂર્ણ માહિતી ભરેલા તમામ ઉમેદવારી પત્રકો રદ થશે, ત્યારબાદ 15મી તારીખ બાદ માન્ય રહેલા ઉમેદવારી પત્રકના ઉમેદવારો તેમની ઈચ્છા અનુસાર પોતાનું ઉમેદવારી પત્રક પરત ખેંચી લેવાની સમયસીમા પૂર્ણ થયા બાદ જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત જિલ્લાની તમામ નવ તાલુકા પંચાયત અને કેશોદ નગરપાલિકાનું ચૂંટણી ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે.
કુલ 995 ઉમેદવારી પત્રો ભરાયા
જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 બેઠકો માટે કુલ 161 ઉમેદવારો એ ઉમેદવારી પત્ર ભર્યા છે, તેમાં તમામ માન્ય રાજકીય પક્ષો અને અપક્ષ ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે. જુનાગઢ જિલ્લાની જૂનાગઢ સહિત ભેસાણ, વિસાવદર, માણાવદર, મેંદરડા, વંથલી, માગરોળ સહિત નવ તાલુકા પંચાયતોની 158 બેઠક માટે માન્ય રાજકીય પક્ષો અને અપક્ષ ઉમેદવારોના 714 જેટલા ઉમેદવારી પત્રકો રજૂ થયા છે. જ્યારે કેશોદ નગરપાલિકાની તમામ 36 બેઠક અને બાટવા નગરપાલિકાની એક બેઠક માટેની પેટા ચૂંટણી માટે કુલ 120 ઉમેદવારી પત્રકો માન્ય રાજકીય પક્ષો અને અપક્ષ ઉમેદવારો દ્વારા જે તે ચૂંટણી અધિકારીને આપવામાં આવ્યા. જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયત જિલ્લાની તમામ નવ તાલુકા પંચાયત અને કેશોદ નગરપાલિકાની સાથે બાંટવા નગરપાલિકાની એક સીટ માટે મળીને કુલ 995 ઉમેદવારી પત્રકો જે તે ચૂંટણી અધિકારીને પ્રાપ્ત થયા છે.
26 એપ્રિલે મતદાન
ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી 13 મી તારીખ અને સોમવારે થશે. ત્યારબાદ 15મી તારીખ સુધી કોઈ પણ ઉમેદવાર તેમનું ઉમેદવારી પત્રક માન્ય રાખવામાં આવ્યું છે તે પોતાની ઈચ્છાથી ઉમેદવારી પત્રક પરત ખેંચી શકશે, ત્યાર બાદ 26 તારીખે જિલ્લાની તમામ તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયત અને કેશોદ નગરપાલિકા માટે સવારના 07 વાગ્યાથી લઈને સાંજના 06 વાગ્યા સુધી મતદાન હાથ ધરાશે.
જો જરૂર પડે તો 27મી તારીખે ફેર મતદાન માટેનો દિવસ અનામત રાખવામાં આવ્યો છે, ત્યારબાદ 28 તારીખે સવારે 8 વાગ્યાથી તમામ જિલ્લા પંચાયત તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકા માટેની મતગણતરી શરૂ થશે, અને 28મી તારીખે બપોરના 12 વાગ્યા સુધીમાં મોટાભાગના પરિણામો મળી જાય તેવી પણ શક્યતા છે.