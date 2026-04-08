રાજકીય પક્ષો ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં પાછળ, પરંતુ ચૂંટણી લડવા થનગનતા મુરતીયાઓ ફોર્મ ઉપાડવામાં આગળ

સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો ધમધમાટ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 8, 2026 at 6:56 AM IST

જુનાગઢ: આગામી 26મી તારીખે જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 અને 9 તાલુકા પંચાયતની 128 અને કેશોદ નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી યોજાનાર છે. જેને લઇને હજુ સુધી રાજકીય પક્ષો દ્વારા ઉમેદવારો જાહેર કરવાને લઈને કોઈ ઉત્સાહ દર્શાવવામાં આવતો નથી, પરંતુ ચૂંટણી લડવા માટે થનગનતા મુરતિયાઓએ અત્યાર સુધીમાં જિલ્લા તાલુકા અને કેશોદ નગરપાલિકા માટે ચૂંટણી લડવાનું ફોર્મ ઉપાડવાની શરૂઆત કરી દીધી છે.

ફોર્મ ઉપાડવામાં મુરતિયાઓ આગળ

આગામી 26 એપ્રિલ, રવિવારે જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 અને જિલ્લામાં સામેલ જૂનાગઢ, માણાવદર, કેશોદ, સહિત નવ તાલુકા પંચાયતોની ચૂંટણી માટે મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. 11મી તારીખ જિલ્લા તાલુકા અને નગરપાલિકા માટે ઉમેદવારી પત્ર ભરીને પરત આપવાનો અંતિમ દિવસ છે. જેને લઈને હજુ સુધી રાજકીય પક્ષોમાં ઉમેદવારોના નામ નક્કી કરવાને લઈને મિટિંગનો દોર ચાલી રહ્યો છે.

હજુ સુધી ભાજપ અને કોંગ્રેસે મહત્વના અને જિલ્લા તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકા માટે ઉમેદવારો જાહેર કર્યા નથી, પરંતુ રાજકીય પક્ષો ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં પાછળ જોવા મળે છે, પરંતુ ચૂંટણી લડવા માટે થનગનતા મુરતિયાઓ રાજકીય પક્ષ કરતાં પણ આગળ જોવા મળી રહ્યા છે. પાર્ એ ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા નથી પરંતુ જેતે રાજકીય પાર્ટી માંથી ચૂંટણી લડવાનું મન બનાવી ચૂકેલા ઉમેદવારોએ ચૂંટણી ફોર્મ ઉઠાવવાની શરૂઆત કરી દીધી છે.

અત્યાર સુધીમાં કુલ 538 ફોર્મ ઉપડ્યા

જૂનાગઢ જિલ્લા ચૂંટણી શાખા દ્વારા આપવામાં આવેલી વિગતો અનુસાર જુનાગઢ જિલ્લા તાલુકા પંચાયત અને કેશોદ નગરપાલિકા માટે અત્યાર સુધીમાં કુલ 538 ફોર્મ ચૂંટણી લડવા માગતા જેતે ઉમેદવારોએ ઉપાડ્યા છે, જેમાં સાતમી તારીખે જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયત માટે 71, જિલ્લાની 9 તાલુકા પંચાયત માટે 140 અને નગરપાલિકા માટે 10 ફોર્મ ઉપાડવામાં આવ્યા છે. મંગળવારે કેશોદ તાલુકા પંચાયત માટે એક ઉમેદવારે ફોર્મ ભરીને પરત ચૂંટણી અધિકારીને આપ્યું છે.

ગત 6 એપ્રિલના રોજ જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયત માટે 59 તાલુકા પંચાયત માટે 242 અને નગરપાલિકા માટે 16 ઉમેદવારી પત્રો જે તે ઉમેદવારો દ્વારા ઉપાડવામાં આવ્યા છે. આ બે દિવસો દરમિયાન જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયત માટે 130, તાલુકા પંચાયત માટે 382 અને કેશોદ નગરપાલિકા માટે 26 જેટલા ફોર્મ મળીને કુલ 538 જેટલા ફોર્મ ચૂંટણી લડવા માંગતા ઉમેદવારોએ ઉપાડ્યા છે, મહત્વપૂર્ણ છે કે, 11 એપ્રિલ ઉમેદવારી પત્ર ભરીને પરત આપવાનો અંતિમ દિવસ છે.

