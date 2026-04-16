અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જંગનું ચિત્ર સ્પષ્ટ, 48 વોર્ડની 192 બેઠકો પર 1385 ઉમેદવારો મેદાને

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે, મહાનગરના 48 વોર્ડની 192 બેઠકો માટે 1553 ફોર્મ ભરાયા, ચકાસણી બાદ 1385 માન્ય રહ્યા, 141 પાછા ખેંચાયા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 16, 2026 at 8:06 AM IST

અમદાવાદ: 26 એપ્રિલ 2026ના રોજ મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે, જેને લઈને શહેરમાં રાજકીય ચહલ-પહલ તેજ થઈ ગઈ છે. ઉમેદવારી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં રાજ્ય ચૂંટણી આયોગે સત્તાવાર આંકડાઓ જાહેર કર્યા છે, જે આ વખતે ચૂંટણીમાં ભારે સ્પર્ધાનું ચિત્ર રજૂ કરે છે.

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં કુલ 48 વોર્ડ અને 192 બેઠકો માટે મતદાન યોજાવાનું છે, જેમાં દરેક બેઠક માટે ઉમેદવારો વચ્ચે કડક મુકાબલો જોવા મળશે. ઉમેદવારી પ્રક્રિયા દરમિયાન કુલ 1,553 ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયા હતા. ચકાસણી પ્રક્રિયા બાદ તેમાંમાંથી 1385 ફોર્મ માન્ય જાહેર થયા, જ્યારે 24 ફોર્મ અમાન્ય ઠરાવાયા હતા.

આ ઉપરાંત ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની પ્રક્રિયામાં કુલ 141 ઉમેદવારોએ પોતાના ફોર્મ પાછા ખેંચ્યા હતા, જેના કારણે અંતિમ યાદીમાં ઉમેદવારોની સંખ્યા ઘટી છે, છતાં સ્પર્ધા તીવ્ર જ રહી છે. ચૂંટણીના આંકડાઓ મુજબ, દરેક બેઠક પર સરેરાશ 7 થી 8 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે, જે દર્શાવે છે કે આ વખતે લગભગ દરેક વોર્ડમાં ભારે સ્પર્ધા જોવા મળશે.

મુખ્ય રાજકીય પક્ષો તરીકે ભાજપ, કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી, એનસીપી (શરદ પવાર જૂથ), AIMIM, BSP સહિતના પક્ષોએ ઉમેદવારો ઊભા રાખ્યા છે. સાથે સાથે અપક્ષ ઉમેદવારોની સંખ્યા પણ નોંધપાત્ર છે, જે અનેક બેઠકો પર પરિણામોને અસર કરી શકે છે. ઘણા વોર્ડમાં પરંપરાગત રીતે ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધી ટક્કર છે, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં AAP ત્રીજો વિકલ્પ બની રહ્યો છે.

મુસ્લિમ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં AIMIMની એન્ટ્રી પણ ચૂંટણીના સમીકરણોને બદલાવી શકે છે. ઉમેદવારોની મોટી સંખ્યાને કારણે આ વખતે અનેક વોર્ડમાં ત્રિકોણીય અને ચતુષ્કોણીય મુકાબલા જોવા મળશે, જે ચૂંટણીને વધુ રસપ્રદ બનાવે છે. હવે ઉમેદવારી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં પ્રચાર અભિયાન તેજ બનવાનું છે. દરેક પક્ષ વોર્ડ લેવલે મતદારો સુધી પહોંચવા માટે પૂરી તાકાત સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. આ સમગ્ર ચૂંટણી હવે માત્ર મતદાન નહીં, પરંતુ રાજકીય પ્રતિષ્ઠાનો જંગ બની ગઈ છે. હવે નજર રહેશે 28 એપ્રિલે મતદારોના ચુકાદા પર, જે અમદાવાદના રાજકીય ભવિષ્યને નક્કી કરશે.

