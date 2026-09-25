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અંબાજી ભાદરવી પૂનમ મહામેળો: પોલીસ બની દિવ્યાંગોનો સહારો, મુખ્ય કંટ્રોલ રૂમે વિખૂટા પડેલા 2500થી વધુ લોકોનું પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું

વિશ્વ પ્રસિદ્ધ પવિત્ર યાત્રાધામ અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમના મહામેળા પ્રસંગે ભક્તિ, શક્તિ, તપ અને શ્રદ્ધાનો ઘોડાપૂર ઉમટ્યો છે.

અંબાજીમાં મુખ્ય કંટ્રોલ રૂમે વિખૂટા પડેલા 2500થી વધુ લોકોનું પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું
અંબાજીમાં મુખ્ય કંટ્રોલ રૂમે વિખૂટા પડેલા 2500થી વધુ લોકોનું પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 8:39 AM IST

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બનાસકાંઠા: વિશ્વ પ્રસિદ્ધ પવિત્ર યાત્રાધામ અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમના મહામેળા પ્રસંગે ભક્તિ, શક્તિ, તપ અને શ્રદ્ધાનો ઘોડાપૂર ઉમટ્યો છે. અંબાજીના તમામ રસ્તાઓ ઉપર ભરચક માનવપ્રવાહ ભક્તિભાવથી અંબાજી તરફ ઉત્સાહભેર આગળ વધી રહ્યો છે ત્યારે અનેક લોકો પોતાના સગા સંબંધીઓથી વિખુટા પડી જતાં હોય છે. આવા સમયે જિલ્લા કલેક્ટરના માર્ગદર્શન હેઠળ વહીવટી તંત્ર દ્વારા બનાવવામાં આવેલ મુખ્ય કંટ્રોલ રૂમ પદયાત્રીઓ માટે આશીર્વાદરૂપ બન્યો છે.

કંટ્રોલ રૂમે 2500થી વધુ લોકોનું પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું

અંબાજી ખાતે શરૂ થયેલ આ કંટ્રોલ રૂમ અનેક લોકો માટે મોટી સુવિધારૂપ સાબિત થયો છે. અંબાજી શક્તિદ્વાર નજીક મુખ્ય કંટ્રોલ રૂમ થકી સમગ્ર અંબાજી પરિસરમાં સૂચના સત્વરે મોકલી શકાય છે, જેથી મેળા દરમિયાન વિખૂટા પડેલા કે ખોવાયેલ વ્યક્તિઓ માટે મુખ્ય કંટ્રોલ રૂમ મહત્વનો સાબિત થયો છે. પદયાત્રીઓએ અંબાજી મંદિર દેવસ્થાન ટ્રસ્ટની આ સેવા બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

અંબાજીમાં મુખ્ય કંટ્રોલ રૂમે વિખૂટા પડેલા 2500થી વધુ લોકોનું પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)

આ અંગે જિલ્લા આયોજન અધિકારી એસ.એન.પટેલે જણાવ્યું કે, અંબાજી ખાતે બનાવવામાં આવેલ મુખ્ય કંટ્રોલ રૂમમાં 24 સપ્ટેમ્બરના બપોરે 3:00 વાગ્યા સુધીમાં કુલ 2625 જેટલા વિખુટા/ખોવાયેલા વ્યક્તિઓ માટે એનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવી ચૂક્યું છે. આ એનાઉન્સમેન્ટ ત્રણથી ચાર વખત કરવામાં આવે છે. તેમણે જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા સ્વદેશી અપનાવવાની અપીલ કરવામાં આવતા કંટ્રોલ રૂમ પર લોકલ ફોર વોકલ અંતર્ગત માહિતગાર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સેવા સંકલ્પ અભિયાન અંતર્ગત સરકારની વિવિધ યોજનાઓની માહિતી પણ આપવામાં આવી રહી છે.

3 શિફ્ટમાં કામ કરે છે કર્મચારીઓ

આ કંટ્રોલ રૂમમાં પદયાત્રીઓના ખોવાયેલા સામાન,બેગ, મોબાઈલ, પાનકાર્ડ, આધારકાર્ડ, લાયસન્સ જેવા ડોક્યુમેન્ટ્સ, ATM કાર્ડ વગેરે માટે પણ સતત એનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવે છે. 3 શિફ્ટ અને કુલ 40 કર્મચારીઓ સાથે રાઉન્ડ ધી કલોક કાર્યરત આ કંટ્રોલ રૂમમાં મંદિરની વ્યવસ્થાઓ વિશે લોકોને સતત માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. ભાદરવી પૂનમના મેળામાં ટેક્નોલોજી અને ચુસ્ત સુરક્ષા સાથે માઈ ભક્તોની ગુજરાત પોલીસ સેવામાં જોડાઈ હતી. વૃદ્ધ અને દિવ્યાંગ માઈભક્તોને વ્હીલચેર દ્વારા દર્શન કરાવવામાં પોલીસકર્મીઓની સરાહનીય કામગીરી જોવા મળી હતી. શક્તિપીઠ અંબાજી ખાતે ચાલી રહેલા ભાદરવી પૂનમ મહામેળા દરમિયાન લાખો માઈભક્તો મા અંબાના દર્શનાર્થે ઉમટી રહ્યા છે. આ વિશાળ ધાર્મિક મેળામાં માઈભક્તોને સુરક્ષિત અને સુવિધાયુક્ત વાતાવરણ મળી રહે તે માટે જિલ્લા પોલીસ વિભાગ દ્વારા ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. ટેક્નોલોજીના ઉપયોગ સાથે પોલીસકર્મીઓ રાઉન્ડ-ધ-ક્લોક ફરજ બજાવી રહ્યા છે અને મેળાની વ્યવસ્થાને સુચારુ રાખવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે.

પોલીસ વિભાગ દ્વારા સુરક્ષાની કામગીરીની સાથે સેવાનો પણ સુંદર સમન્વય કરવામાં આવ્યો છે. અંબાજી મંદિર પરિસરમાં પોલીસકર્મીઓ દ્વારા સ્વચ્છતા જાળવવામાં સહયોગ આપવામાં આવી રહ્યો છે. ખાસ કરીને વૃદ્ધ, દિવ્યાંગ અને જરૂરિયાતમંદ માઈભક્તોને વ્હીલચેરની મદદથી મંદિર સુધી પહોંચાડી માતાજીના દર્શન કરાવવામાં પોલીસકર્મીઓ સેવાભાવથી કામગીરી કરી રહ્યા છે. ફરજ દરમિયાન ભક્તોની મુશ્કેલીને સમજીને તેમને જરૂરી માર્ગદર્શન અને સહાય પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.

પોલીસ દિવસ-રાત ખડેપગે

મેળા દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ અંબાજી પહોંચતા હોવાથી પોલીસ વિભાગ દ્વારા વિવિધ સ્થળોએ સતત પેટ્રોલિંગ, માર્ગદર્શન અને વ્યવસ્થા જાળવવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસકર્મીઓ દિવસ-રાત ખડેપગે રહીને માઈભક્તોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાની સાથે ભીડ વ્યવસ્થાપન અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થામાં પણ મહત્વપૂર્ણ કામગીરી કરી રહ્યા છે.

પોલીસકર્મીઓની આ સેવાભાવી કામગીરીમાં ફરજ પ્રત્યેની નિષ્ઠા સાથે ભક્તિભાવ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. “જય અંબે”ના જયકારા સાથે માઈભક્તોમાં ઉત્સાહ વધારતા પોલીસકર્મીઓ સુરક્ષા કર્મચારી ઉપરાંત સેવક તરીકેની ભૂમિકા પણ નિભાવી રહ્યા છે. અંબાજી મહામેળામાં સુરક્ષા અને સેવા બંને ક્ષેત્રે પોલીસ વિભાગની આ કામગીરી માઈભક્તો માટે સહાયક અને વિશ્વાસદાયક બની રહી છે.

ભાદરવી પૂનમ મહામેળા દરમિયાન વહીવટી તંત્રના વિવિધ વિભાગો સાથે સંકલન સાધીને પોલીસ વિભાગ દ્વારા સતત કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. ટેક્નોલોજી આધારિત વ્યવસ્થા, ચુસ્ત સુરક્ષા અને સેવાભાવના સમન્વયથી માઈભક્તોને સલામત અને સુખદ દર્શનનો અનુભવ મળી રહે તે માટે પોલીસ વિભાગ પ્રતિબદ્ધતાપૂર્વક ફરજ બજાવી રહ્યો છે.

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AMBAJI BHADARVI POONAM FAIR
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અંબાજી ભાદરવી પૂનમ
AMBAJI BHADARVI POONAM FAIR

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