ETV Bharat / state

સુરતમાં વ્યાજખોર ચિરાગ ગોટીનો આતંક, બિલ્ડર પાસે 3 લાખના બદલે 18 લાખ માંગી જાનથી મારવાની ધમકી

ચોકબજાર પોલીસ મથકે રજની વાવડીયા નામના બિલ્ડરે ચિરાગ ગોટી વિરુદ્ધ ખંડણી અને ધાક-ધમકીની ગંભીર ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે.

સુરતમાં વ્યાજખોર ચિરાગ ગોટીનો આતંક, બિલ્ડર પાસે 3 લાખના બદલે 18 લાખ માંગી જાનથી મારવાની ધમકી
સુરતમાં વ્યાજખોર ચિરાગ ગોટીનો આતંક, બિલ્ડર પાસે 3 લાખના બદલે 18 લાખ માંગી જાનથી મારવાની ધમકી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 14, 2026 at 10:49 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરત શહેરમાં કુખ્યાત વ્યાજખોર ચિરાગ ગોટીના કાળા કારનામાઓનો એક પછી એક પર્દાફાશ થઈ રહ્યો છે. ડ્રગ્સ કેસમાં શરણાગતિ સ્વીકાર્યા બાદ હવે ચિરાગ વિરુદ્ધ પીડિતો હિંમત કરીને સામે આવી રહ્યા છે. તાજેતરમાં શહેરના ચોકબજાર પોલીસ મથકે રજની વાવડીયા નામના બિલ્ડરે ચિરાગ ગોટી વિરુદ્ધ ખંડણી અને ધાક-ધમકીની ગંભીર ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે.

ફરિયાદ મુજબ, બિલ્ડર રજની વાવડીયાએ જરૂરિયાત પડતા ચિરાગ પાસેથી રૂ. 3 લાખ વ્યાજે લીધા હતા. જેની ઉઘરાણી માટે ચિરાગ પઠાણી ઉઘરાણી પર ઉતરી આવ્યો હતો. બિલ્ડર ફોન ન ઉપાડી શકતા, ચિરાગ ગોટી અંદાજે 40 જેટલા માણસોનું ટોળું લઈને બિલ્ડરના ઘરે ધસી ગયો હતો. પરિવારની હાજરીમાં જ બીભત્સ ગાળો આપી, ઘાતક હથિયાર બતાવી 3 લાખના બદલે તાત્કાલિક 18 લાખ રૂપિયા ચૂકવી દેવા જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી.

સુરતમાં વ્યાજખોર ચિરાગ ગોટીનો આતંક, બિલ્ડર પાસે 3 લાખના બદલે 18 લાખ માંગી જાનથી મારવાની ધમકી (ETV Bharat Gujarat)

SOGના ડીસીપી રાજદીપસિંહ નકુમે જણાવ્યું હતું કે, ચિરાગ ગોટી વિરુદ્ધ અત્યાર સુધીમાં અલગ-અલગ પોલીસ સ્ટેશનોમાં 10 જેટલી ફરિયાદો નોંધાઈ ચુકી છે. ચિરાગ પોતાની ધાક જમાવવા માટે નિર્દોષ લોકોને ઢોર માર મારતો અને હવામાં ફાયરિંગ કરતો હતો, જેના વીડિયો તે પોતે જ વાયરલ કરતો હતો. એક કિસ્સામાં તેણે જમીન દલાલ પાસેથી 23 કરોડ પડાવ્યા હોવાનો પણ આક્ષેપ છે.

પોલીસે માત્ર ચિરાગ જ નહીં પરંતુ તેના ગુનાહિત કૃત્યોમાં સાથ આપનારા તેના પિતા ઘનશ્યામ ગોટી અને ભાઈ નિરાંત ગોટી સામે પણ કડક કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. ચોકબજાર પોલીસે ખંડણીના ગુનામાં ચિરાગના પિતા ઘનશ્યામ ગોટીની ધરપકડ કરી લીધી છે.

સુરત પોલીસ કમિશનર અને SOG દ્વારા જાહેર જનતાને અપીલ કરવામાં આવી છે કે જો કોઈ પણ વ્યક્તિ ચિરાગ ગોટીનો શિકાર બની હોય તો ડર્યા વગર પોલીસનો સંપર્ક કરે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ચિરાગના વધતા ગુનાહિત ઇતિહાસને જોતા તેની સામે 'ગુજસીટોક' જેવા કડક કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી કરવાની તૈયારીઓ પણ ચાલી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

CHIRAG GOTI TERRORIZES
SURAT
DEMANDS 18 LAKH RUPEES
THREATENS TO KILL HIM
LOAN SHARK CHIRAG GOTI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.