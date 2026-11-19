પ્રકાશમાં જીવંત વારસો: 12 વર્ષ બાદ ઐતિહાસિક ભદ્ર પ્રાંગણમાં 'ભદ્ર ફેસ્ટિવલ'નો ભવ્ય પ્રારંભ
અમદાવાદ વર્લ્ડ હેરિટેજ વીક-2026ના પ્રથમ દિવસે કલા, લોકપરંપરા, સંગીત અને આધુનિક લાઇટ પ્રોજેક્શનનો અનોખો સંગમ યોજાયો હતો.
Published : November 19, 2026 at 10:58 PM IST
અમદાવાદ: ભારતના પ્રથમ યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી અમદાવાદમાં 19થી 25 નવેમ્બર દરમિયાન 'વર્લ્ડ હેરિટેજ વીક-2026'ની ઉજવણી શરૂ થઈ છે. જેના પ્રથમ દિવસે 'ક્રાફ્ટ ઓફ આર્ટ' (Crafts of Art) અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના સંયુક્ત ઉપક્રમે ઐતિહાસિક ભદ્ર પરિસર ખાતે 12 વર્ષ બાદ ફરી એકવાર 'ભદ્ર ફેસ્ટિવલ'નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
ઐતિહાસિક ભદ્ર પરિસરમાં આગળ વધતી વિશાળ કઠપૂતળીઓ, શક્તિશાળી લય પર ઝૂમતા સિદી ધમાલના નૃત્યકારો અને અદભુત સંતુલન તથા ચપળતા બતાવતા મલખમના કલાકારોએ એક રંગબેરંગી દ્રશ્ય રચ્યું, કારણ કે 'ક્રાફ્ટ ઓફ આર્ટ'નો 'ભદ્ર ફેસ્ટિવલ' 12 વર્ષ બાદ પાછો ફર્યો છે. સાંજે 4થી 6 વાગ્યા દરમિયાન ભવ્ય ભદ્ર કિલ્લો અને આસપાસનો ચોક ઉદ્ઘાટન ઉજવણી માટે એક પ્રભાવશાળી સ્થાપત્ય પૃષ્ઠભૂમિ બન્યા હતા.
આ બપોરે ભારતની પ્રદર્શન પરંપરાઓના ભિન્ન-ભિન્ન સ્વરૂપોને એકસાથે લાવ્યા. નગારાના ગુંજતા તાલથી આસપાસનો માહોલ ભરાઈ ગયો, જ્યારે વિશાળ કઠપૂતળીઓની શોભાયાત્રાએ ઉત્સવમાં નાટ્યાત્મક પાસું ઉમેર્યું. મલખમના કલાકારોએ જટિલ રચનાઓ અને કસરતી હલનચલનથી 'ક્રાફ્ટ ઓફ આર્ટ'ના 'ભદ્ર ફેસ્ટિવલ'ના મુલાકાતીઓને મંત્રમુગ્ધ કર્યા, જ્યારે ગુજરાતી રંગભૂમિ અને પરંપરાગત કથાકથને પ્રદેશના લાંબા સમયથી ચાલતા કલાત્મક વારસાને પ્રતિબિંબિત કર્યો.
ઉસ્તાદ સુજાત ખાને કર્યા મંત્રમુગ્ધ
ભદ્ર ફેસ્ટિવલ 2026માં પ્રખ્યાત સિતારવાદક ઉસ્તાદ સુજાત ખાને ઐતિહાસિક ત્રણ દરવાજા ખાતે મુખ્ય સમાપન પ્રસ્તુતિ આપી હતી. ઇમદાદખાની ઘરાનાની પોતાની આગવી 'ગાયકી અંગ' શૈલીમાં તેમણે સિતારના મધુર સૂરો રેલાવીને સમગ્ર વાતાવરણને સંગીતમય બનાવી દીધું હતું. આ અદભુત શાસ્ત્રીય રજૂઆતમાં તબલા પર અમિત ચૌબે અને સપન અંજારિયાએ તેમને શાનદાર સંગત આપી હતી, જેનાથી ઐતિહાસિક વારસાના સાંનિધ્યમાં હાજર રહેલા હજારો સંગીતપ્રેમીઓ મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા હતા.
ZEN-Gને સુજાત ખાનનો સંદેશ
યુવા પેઢીને સંદેશ આપતા સુજાત ખાને જણાવ્યું કે, એવા જ શબ્દોનો ઉપયોગ કરો જે પરિવાર સાથે બેસીને સાંભળી શકો, એવા શબ્દોનો ઉપયોગ ક્યારેય ન કરવો જોઈએ, જેનાથી પાછળથી શરમ અનુભવવી પડે.તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, જે દિવસે તમારું ઝમીર વેચાઈ જશે તે તમે પણ ખતમ થઈ જશો.
ફેસ્ટિવલના મુખ્ય આકર્ષણો:
લોકકલા અને કઠપૂતળી પરેડ: સાંજે 4 વાગ્યાથી ભદ્ર પ્લાઝા ખાતે નાથુલાલ સોલંકીની ટીમના નગારા નાદના ગુંજતા તાલ સાથે ઉત્સવની શરૂઆત થઈ. ઇશારા કઠપૂતળી નાટ્યમંડળના દાદી પડુમજી દ્વારા રજૂ કરાયેલી વિશાળ કઠપૂતળીઓની શોભાયાત્રાએ સમગ્ર પરિસરમાં નાટ્યાત્મક અને રંગબેરંગી માહોલ સર્જ્યો હતો.
સાહસિક અને પરંપરાગત નૃત્યો: સિદી ગોમા નૃત્યમંડળ દ્વારા શક્તિશાળી લય પર 'સિદી ધમાલ' નૃત્ય અને 'ઇનક્રેડિબલ મલ્લખંભ'ના કલાકારોએ અદભુત સંતુલન તથા કસરતી દાવપેચ રજૂ કરીને મુલાકાતીઓને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા. આ ઉપરાંત, વિજલાન તુરી અને ટીમ દ્વારા પરંપરાગત 'રાવણહથ્થા'ની સંગીતમય પ્રસ્તુતિ થઈ હતી.
રંગભૂમિ અને વાર્તાકથન: ગુજરાતના સમૃદ્ધ વારસાને ઉજાગર કરતાં યુટોપિયા દ્વારા 'દાસ્તાન-એ-દરવાજા' અને ગુજરાતી વાર્તાકથન 'ભદ્રાખ્યાન' રજૂ કરાયા હતા. જ્યારે નિસર્ગ ત્રિવેદી અને કલાકારોએ ગુજરાતી રંગભૂમિના સુવર્ણ યુગને યાદ અપાવતું 'નાટ્ય સંગીત' પ્રસ્તુત કર્યું હતું.
શાસ્ત્રીય સંગીતની મહેફિલ: ફેસ્ટિવલના મુખ્ય આકર્ષણરૂપે ત્રણ દરવાજા ખાતે જાણીતા સંગીતકારો ઉસ્તાદ ફઝલ કુરેશી અને ઉસ્તાદ સુજાત ખાનની વિશેષ સંગીત પ્રસ્તુતિ યોજાઈ હતી, જેણે સમગ્ર વાતાવરણને સંગીતમય બનાવી દીધું હતું.
સદીઓ જૂની ઇમારતો વચ્ચે લોકકલાકારોના પ્રદર્શન સાથે, 'ક્રાફ્ટ ઓફ આર્ટ'ના 'ભદ્ર ફેસ્ટિવલ'ના ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમે એક વિશિષ્ટ વારસાગત અનુભવ આપ્યો, જેનાથી મુલાકાતીઓએ પરંપરાગત કલા સ્વરૂપોને એ જ જાહેર સ્થળોએ માણ્યા જેમણે પેઢીઓથી અમદાવાદની સાંસ્કૃતિક ઓળખ ઘડી છે. ભદ્ર કિલ્લા, પ્રેમાભાઈ હોલ, ભદ્ર ચોક અને ત્રણ દરવાજાની ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ વચ્ચે યોજાયેલા આ મહોત્સવને માણવા 5000થી વધુ દર્શકો, યુવાનો અને પ્રવાસીઓ ઉમટી પડ્યા હતા.
આ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં અમદાવાદના મેયર હિતેશભાઈ બારોટ, સાંસદ દિનેશભાઈ મકવાણા, ધારાસભ્ય અમિતભાઈ શાહ, મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાની, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન કમલેશભાઈ પટેલ, શાસક પક્ષના નેતા જશુભાઈ ઠાકોર સહિત અન્ય પદાધિકારીઓ અને અધિકારીશ્રીઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
આ પણ વાંચોઃ