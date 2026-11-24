ભાવનગરઃ ટ્રેન ડ્રાઈવરની સમયસૂચકતાથી બચ્યા 3 સિંહના જીવ; 3 વર્ષમાં 400થી વધુ વખત સિંહોને બચાવ્યા
ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન નીચે આવતા ગીર અને બૃહદ ગીર વિસ્તારમાં રેલવે લાઇન પર સિંહોની અવરજવર રહેતી હોય છે.
Published : November 24, 2026 at 6:29 PM IST
ભાવનગરઃ એશિયાટિક સિંહોનો વસવાટ એકમાત્ર ગુજરાતમાં છે, સિંહો જ્યાં વસે છે, તે વિસ્તારમાં રેલ્વે ટ્રેન પણ દોડી રહી છે. ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન નીચે આવતા વિસ્તારમાં ટ્રેનની સાથે અકસ્માતની સિંહોની ઘટનામાં મૃત્યુના બનાવો પણ બનેલા છે, તો બીજી તરફ રેલવેના ટ્રેન ડ્રાઈવરો દ્વારા પણ સતર્કતા રાખીને સિહોને બચાવવામાં પણ આવ્યા છે. તાજેતરમાં જ એક ઘટનામાં ટ્રેન ડ્રાઈવર દ્વારા સિંહોનો બચાવ કરાયો છે.
20 નવેમ્બરે સાવરકુંડલા નજીક બની ઘટના
ભાવનગર રેલવે ડિવિઝનના જણાવ્યા અનુસાર, 20 નવેમ્બરના રોજ પીપાવાવ-સાવરકુંડલા અને લીલીયા મોટા રેલ્વે લાઈન ઉપર ટ્રેન નંબર 19256ના ડ્રાઇવર રાકેશભાઈ મારુ અને પ્રકાશચંદ મિણાએ ત્રણ સિંહોને ટ્રેક ઓળંગતા જોતા તાત્કાલિક ઇમરજન્સી બ્રેક લગાવી ટ્રેન મેનેજરને જાણ કરી હતી. આમ રેલવે દ્વારા 20 નવેમ્બરના રોજ સિંહોને બચાવી લેવાયા છે. જો કે ત્રણ જેટલા સિંહ રેલવે ટ્રેક ઓળંગતા હોય જેથી વન વિભાગના ટ્રેકરને બોલાવીને સિંહને સુરક્ષિત સ્થળ ઉપર ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં રેલવેની બચાવ કામગીરી
અમરેલી, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વિસ્તારોમાં સિંહોનો વસવાટ હોય, ત્યારે ટ્રેન સાથે અકસ્માતની ઘટનાઓ બનતી હોય છે. જેને પગલે ડ્રાઇવરોને પણ તેના વિશે પ્રશિક્ષિત કરવામાં આવેલા છે. ભાવનગર રેલવે ડિવિઝનના DCM અતુલકુમાર ત્રિપાઠીએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, સિંહને બચાવવાના આંકડા જોઈએ તો વર્ષ 2024-25માં 159, વર્ષ 2025-26માં 129 અને ચાલુ વર્ષ 2026-27માં 114 જેટલા સિંહને બચાવવામાં આવ્યા છે. જો કે ટ્રેન નીચેના અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા સિંહનો કોઈ આંકડો રાખવામાં નથી આવતો.
છેલ્લા 12 વર્ષમાં 30 સિંહના ટ્રેન અકસ્માતથી મોત
ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન નીચે ચાલતી ટ્રેનોમાં સિંહોના અકસ્માતે મોત થવાને લઈને કોઈ ચોક્કસ આંકડો રાખવામાં આવતો નથી. પરંતુ મળેલા કેટલાક રિપોર્ટના આંકડા મુજબ, વર્ષ 2014થી 2024 સુધીમાં 19 જેટલા સિંહના મૃત્યુ થયા છે, જ્યારે વર્ષ 2021થી 26 સુધીમાં 10થી 12 જેટલા સિંહના અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયા હોવાનું જાણવા મળે છે. એક રિપોર્ટ પ્રમાણે 350 જેટલા સિંહોને બચાવ્યા છે, તો અંદાજે 10 વર્ષમાં 6 હજાર કરતા વધુ બનાવમાં સિંહોને રેલવે ટ્રેકથી ખસેડવામાં પણ આવ્યા છે.
આ પણ વાંચોઃ