આદિવાસી સંસ્કૃતિનું જીવંત નૃત્ય પ્રદર્શન : તાપીની એકલવ્ય શાળા ગુજરાત તરફથી નેશનલ સ્પર્ધામાં પસંદગી પામી

આ કૃતિને આંધ્રપ્રદેશ ખાતે આગામી દિવસો દરમ્યાન થનાર નેશનલ કક્ષાની સ્પર્ધામાં ગુજરાત તરફથી પ્રદર્શિત કરાશે.

આદિવાસી સંસ્કૃતિનું જીવંત નૃત્ય પ્રદર્શન : તાપીની એકલવ્ય શાળા ગુજરાત તરફથી નેશનલ સ્પર્ધામાં પસંદગી પામી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 19, 2025 at 10:12 PM IST

તાપી: આદિવાસી પરંપરા અને દિનચર્યાને બખૂબી આદિવાસી નૃત્ય દ્વારા પ્રદર્શિત કરીને તાપી જિલ્લાની એકલવ્ય શાળાના બાળકો ગુજરાત કક્ષાએ પ્રથમ પસંદગી પામી છે. હવે આ નૃત્ય નેશનલ કક્ષાએ આંધ્ર પ્રદેશ ખાતે પ્રદર્શિત કરશે.

તાપી જિલ્લાના વ્યારાના ઇન્દુ ગામ ખાતે આવેલ એકલવ્ય શાળાના બાળકોએ આદિવાસી નૃત્યમાં રાજ્ય કક્ષાએ નામના મેળવ્યા બાદ હવે આ કૃતિને આંધ્રપ્રદેશ ખાતે આગામી દિવસો દરમ્યાન થનાર નેશનલ કક્ષાની સ્પર્ધામાં ગુજરાત તરફથી પ્રદર્શિત કરાશે. આ સ્પર્ધામાં અન્ય રાજ્યો પણ ભાગ લેશે.

ઉલ્લેખનીય છેકે, ગત વર્ષે પણ ઇન્દુ ગામની એકલવ્ય શાળાએ આ સ્પર્ધામાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. આ વર્ષે પણ આજ શાળાને ફરી ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક મળી છે અને જેમાં ભાગ લેનાર વિધાર્થીઓ અને તેના ગુરુજનોને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આ વર્ષે ગુજરાત અને તાપી જિલ્લાનું નામ સ્પર્ધામાં જીત હાંસલ કરીને દેશભરમાં રોશન કરશે.

સ્કૂલના બાળકો ધ્વારા આદિવાસી સમાજ ધ્વારા ખેતી કાર્યમાં વાપરતી વસ્તુઓ પણ તૈયાર કરવામાં આવી છે. જેમ કે બળદ ગાડું, સૂપડા વગેરે જેવી વસ્તુઓ નૃત્યમાં રજૂ થશે તેવી વસ્તુઓને બાળકો ધ્વારા બનાવવામાં આવી છે.

આ નૃત્ય પ્રસ્તુતિ માત્ર એક કલા નથી પરંતુ આદિવાસી સમાજની સંસ્કૃતિ, જીવનપદ્ધતિ, પ્રકૃતિપ્રેમ અને પરંપરાગત જીવનમૂલ્યોનું જીવંત પ્રતિબિંબ છે. બાળકોના વેશભૂષાથી લઈને સંગીતના તાલ સુધી, સર્વત્ર તેમની સંસ્કૃતિની સુગંધ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. આ રચનાની પાછળ બાળકોનો મહેનતભર્યો અભ્યાસ અને ગુરુજનોનું માર્ગદર્શન છે. દરેક વિદ્યાર્થીએ નૃત્યની તાલીમ માટે લાંબા સમય સુધી સતત મહેનત કરી છે. આ તાલીમ દરમિયાન બાળકોમાં આત્મવિશ્વાસનો ભરપૂર વિકાસ થયો છે અને તેમની સંસ્કૃતિ પ્રત્યે ગાઢ ગૌરવભાવ ઊભો થયો છે.

આગામી દિવસોમાં આંધ્ર પ્રદેશમાં યોજાનારી નેશનલ સ્પર્ધામાં દેશભરના વિવિધ રાજ્યોએ ભાગ લેવાનો છે. ગુજરાત તરફથી ભાગ લેતી એકલવ્ય શાળાની આ ટીમને આત્મવિશ્વાસ છે કે આ વર્ષે તેઓ વધુ ઊંચું સ્થાન હાંસલ કરીને તાપી જિલ્લામાં તેમજ રાજ્યમાં ગૌરવનો ક્ષણ ઉમેરશે.

સંસ્કૃતિનું સાચું મૂલ્ય ત્યારે જ પ્રગટ થાય જ્યારે નવી પેઢી તેને હૃદયથી સ્વીકારીને વિશ્વ મંચ સુધી લઈ જાય. ઇન્દુ ગામની એકલવ્ય શાળાના આ વિદ્યાર્થી ખરેખર સંસ્કૃતિના સાચા દૂત છે. નેશનલ લેવલના મંચ પર તેઓ તાપી અને ગુજરાતનું નામ રોશન કરશે.

