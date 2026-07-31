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સુરતથી વંદે ભારતમાં 'લાઇવ હાર્ટ' અમદાવાદ લવાયું: RPF, પોલીસ અને તબીબી ટીમે સમયસર હાર્ટ હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યું

શુક્રવારે સુરતમાંથી મેળવવામાં આવેલ જીવંત હૃદયને ટ્રેન નંબર 20901 મુંબઈ સેન્ટ્રલ–ગાંધીનગર કેપિટલ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ મારફતે અમદાવાદ લાવવામાં આવ્યું હતું.

સુરતથી વંદે ભારતમાં 'લાઇવ હાર્ટ' અમદાવાદ લવાયું
સુરતથી વંદે ભારતમાં 'લાઇવ હાર્ટ' અમદાવાદ લવાયું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 31, 2026 at 6:21 PM IST

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Updated : July 31, 2026 at 6:33 PM IST

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અમદાવાદ: ભારતીય રેલવેએ આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રમાં એક નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે. પ્રથમ વખત વંદે ભારત એક્સપ્રેસ મારફતે લાઇવ હાર્ટનું સફળતાપૂર્વક ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરીને ભારતીય રેલવેએ સાબિત કર્યું છે કે હવે ટ્રેન માત્ર મુસાફરોને જ નહીં, પરંતુ જીવન બચાવવાના અભિયાનમાં પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે. સુરતથી અમદાવાદ સુધીનું આ સમય સામેનું અભિયાન સફળ બનતાં એક દર્દીને નવજીવન મળવાની આશા વધુ મજબૂત બની છે.

શુક્રવારે સુરતમાંથી મેળવવામાં આવેલ જીવંત હૃદયને ટ્રેન નંબર 20901 મુંબઈ સેન્ટ્રલ–ગાંધીનગર કેપિટલ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ મારફતે અમદાવાદ લાવવામાં આવ્યું હતું. અંગ પ્રત્યારોપણમાં દરેક મિનિટનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. આવી સ્થિતિમાં સમયસર અને સુરક્ષિત પરિવહન સૌથી મોટો પડકાર હોય છે. આ પડકારને ભારતીય રેલવે, રેલવે સુરક્ષા દળ (RPF), ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ અને તબીબી ટીમોએ ઉત્તમ સંકલન દ્વારા સફળતાપૂર્વક પાર પાડ્યો.

અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર ટ્રેન પહોંચતા જ પ્લેટફોર્મ નંબર-1થી યુ.એન. મહેતા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ કાર્ડિયોલોજી એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર સુધી વિશેષ ગ્રીન કોરિડોર તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. RPF અને ગુજરાત પોલીસે સમગ્ર રૂટને ટ્રાફિકમુક્ત બનાવી એમ્બ્યુલન્સને કોઈપણ પ્રકારના વિલંબ વિના હોસ્પિટલ સુધી પહોંચવાની વ્યવસ્થા કરી હતી. પરિણામે જીવંત હૃદય નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં હોસ્પિટલ પહોંચ્યું અને પ્રત્યારોપણની પ્રક્રિયા સમયસર શરૂ થઈ શકી.

આ સમગ્ર અભિયાન માત્ર ઝડપી પરિવહનનું નહીં પરંતુ અનેક એજન્સીઓ વચ્ચેના અસરકારક સંકલનનું જીવંત ઉદાહરણ બની રહ્યું છે. તબીબો, અંગ પ્રત્યારોપણ સંકલનકર્તાઓ, રેલવે અધિકારીઓ, RPFના જવાનો અને ગુજરાત પોલીસના કર્મચારીઓએ એક જ લક્ષ્ય સાથે કાર્ય કર્યું—એક દર્દીનું જીવન બચાવવું.

સુરતથી વંદે ભારતમાં 'લાઇવ હાર્ટ' અમદાવાદ લવાયું
સુરતથી વંદે ભારતમાં 'લાઇવ હાર્ટ' અમદાવાદ લવાયું (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદ વિભાગના મંડળ રેલ પ્રબંધક વેદ પ્રકાશે જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય રેલવે માટે આ ગૌરવની ક્ષણ છે. તેમણે કહ્યું કે, જીવનરક્ષક મિશનમાં સમયની દરેક ક્ષણ અત્યંત કિંમતી હોય છે અને વંદે ભારત એક્સપ્રેસની ઝડપ, સમયપાલન તથા વિશ્વસનીયતાને કારણે આ મિશન સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયું છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, માનવજીવનની રક્ષા માટે ભારતીય રેલવે પોતાની જવાબદારીને સેવા અને માનવતાના ઉચ્ચતમ ધોરણ સાથે નિભાવી રહી છે.

વંદે ભારત એક્સપ્રેસે ફરી એકવાર પોતાની કાર્યક્ષમતા અને વિશ્વસનીયતા સાબિત કરી છે. અત્યાર સુધી આ ટ્રેનને ઝડપી મુસાફરી અને આધુનિક સુવિધાઓ માટે ઓળખવામાં આવતી હતી, પરંતુ હવે જીવન બચાવવાના મિશનમાં પણ તેની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા સામે આવી છે. ભવિષ્યમાં દેશના વિવિધ ભાગોમાં અંગ પ્રત્યારોપણ માટે રેલવેનો ઉપયોગ વધુ અસરકારક રીતે થઈ શકે તેવી આશા પણ આ ઘટનાએ જગાવી છે.

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Last Updated : July 31, 2026 at 6:33 PM IST

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