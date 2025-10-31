ETV Bharat / state

નર્મદાના કેવડિયામાં સરદાર પટેલની 150 જન્મજંયતીની ઉજવણી, પીએમ મોદીએ સરદાર પટેલને આપી પુષ્પાંજલિ

સરદાર પટેલની આજે 150મી જન્મજયંતી
સરદાર પટેલની આજે 150મી જન્મજયંતી (Getty)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 31, 2025 at 7:45 AM IST

|

Updated : October 31, 2025 at 8:49 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
હૈદરાબાદ: અખંડ ભારતના શિલ્પી સરદાર પટેલની આજે 150મી જન્મજયંતી, આજે દેશના લોખંડી પુરૂષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજંયતીની ઉજવણી થઈ રહી છે. જેને લઈને નર્મદાના કેવડીયા ખાતે ભવ્ય ઉજવણી ચાલી રહી છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, ભારત સરકાર દ્વારા 31 ઓક્ટોબરના રોજ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજંયતી રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે ઉજવવાની શરૂઆત વર્ષ 2014થી કરી હતી. ત્યારથી દર વર્ષે 31 ઓક્ટોબરના રોજ ઉજવાતો રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ, વર્તમાન રાષ્ટ્રીય પડકારો વચ્ચે ભારતને એક કરવા અને વિવિધતામાં એકતાને પ્રોત્સાહન આપવાના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના વારસાનું સન્માન કરે છે. વડાપ્રધાન મોદી કેવડિયાના એકતા નગર ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીમાં ભાગ લઈ રહ્યાં છે. આ દિવસે યોજાતા યુનિટી રન અને યુનિટી માર્ચ જેવા કાર્યક્રમો નાગરિકો, ખાસ કરીને યુવાનોને દેશભક્તિ અને સામાજિક સંવાદિતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રેરણા આપે છે.

LIVE FEED

8:44 AM, 31 Oct 2025 (IST)

પીએમ મોદીએ સરદાર પટેલને કર્યા નમન, દેશવાસીઓને લેવડાવ્યા રાષ્ટ્રીય એકતાના શપથ

નર્મદાના કેવડિયા સ્થિત સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પર સરદાર પટેલની 150 જન્મજંયતીની ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે પીએમે સરદાર પટેલને નમન કર્યા હતાં. આ તકે પીએમ મોદીએ ઉપસ્થિત લોકોને રાષ્ટ્રીય એકતાના શપથ લેવડાવ્યા હતાં.

8:01 AM, 31 Oct 2025 (IST)

ષ્ટ્રની અખંડિતતા અને એકતામાં સરદાર પટેલનું યોગદાન સદીઓ સુધી યાદ રહેશે: કોંગ્રેસ

કોંગ્રેસે પણ સરદાર પટેલની જન્મજંયતીએ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી છે, કોંગ્રેસના આધિકારીક એક્સ હેન્ડલ પર કરાયેલી એક પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "લોખંડી પુરુષ" ભારત રત્ન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને તેમની જન્મજયંતિ પર હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ. રાષ્ટ્રની અખંડિતતા અને એકતામાં સરદાર પટેલનું યોગદાન સદીઓ સુધી યાદ રહેશે.

7:55 AM, 31 Oct 2025 (IST)

આજે ઈંદિરા ગાંધીની પૂણ્યતિથિ, મલ્લિકાર્જૂન ખડગે સહિત સોનિયા ગાંધીએ આપી પુષ્પાંજલિ

આજે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજંયતી છે, તો બીજી તરફ આજે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીની પણ પુણ્યતિથિ છે. આ તકે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જૂન ખડગેએ દિલ્હી સ્થિતિ ઈંદિરા ગાંધીના સમાધિ સ્થળ શક્તિ સ્થળ પર તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. તેમની સાથે સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી, કેસી વેણુગોપાલ સહિત કોંગ્રેસના ઘણા નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.

7:51 AM, 31 Oct 2025 (IST)

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ પર પુષ્પાંજલિ આપી

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને તેમની જન્મજયંતિ પર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી

7:47 AM, 31 Oct 2025 (IST)

લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતી પર કોટિ-કોટિ વંદન: ગુજરાત ભાજપ

ગુજરાત ભાજપે પણ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ પર સરદાર પટેલનું સંસ્મરણ કર્યુ છે અને તેમને સન્માન ટ્વિટ દ્વારા એક સંદેશ લખ્યો છે. ગુજરાત ભાજપે લખ્યું છે કે, મહાન સ્વતંત્રતા સેનાની, ભારતની એકતા અને અખંડિતતાના શિલ્પી, લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતી પર કોટિ-કોટિ વંદન

7:40 AM, 31 Oct 2025 (IST)

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનું સંબોધન, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને આપી પુષ્પાંજલિ

નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ પર નવી દિલ્હીમાં આયોજિત "રન ફોર યુનિટી''ના પ્રસંગે સંબોધન કરતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સરદાર પટેલ પ્રત્યે નમન વ્યક્ત કરતા તેમણે દેશ માટે કરેલા કાર્યોનું સંસ્મરણ કર્યુ હતું અને કહ્યું હતું કે, સમગ્ર દેશ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણી ખૂબ જ ઉત્સાહથી કરી રહ્યો છે.

Last Updated : October 31, 2025 at 8:49 AM IST

TAGGED:

SARDAR PATEL BIRTH ANNIVERSARY
NATIONAL UNITY DAY CELEBRATION
SARDAR VALLABHBHAI PATEL
50TH BIRTH ANNIVERSARY
NATIONAL UNITY DAY 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.