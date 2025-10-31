નર્મદાના કેવડિયા સ્થિત સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પર સરદાર પટેલની 150 જન્મજંયતીની ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે પીએમે સરદાર પટેલને નમન કર્યા હતાં. આ તકે પીએમ મોદીએ ઉપસ્થિત લોકોને રાષ્ટ્રીય એકતાના શપથ લેવડાવ્યા હતાં.
નર્મદાના કેવડિયામાં સરદાર પટેલની 150 જન્મજંયતીની ઉજવણી, પીએમ મોદીએ સરદાર પટેલને આપી પુષ્પાંજલિ
Published : October 31, 2025 at 7:45 AM IST|
Updated : October 31, 2025 at 8:49 AM IST
પીએમ મોદીએ સરદાર પટેલને કર્યા નમન, દેશવાસીઓને લેવડાવ્યા રાષ્ટ્રીય એકતાના શપથ
ષ્ટ્રની અખંડિતતા અને એકતામાં સરદાર પટેલનું યોગદાન સદીઓ સુધી યાદ રહેશે: કોંગ્રેસ
કોંગ્રેસે પણ સરદાર પટેલની જન્મજંયતીએ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી છે, કોંગ્રેસના આધિકારીક એક્સ હેન્ડલ પર કરાયેલી એક પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "લોખંડી પુરુષ" ભારત રત્ન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને તેમની જન્મજયંતિ પર હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ. રાષ્ટ્રની અખંડિતતા અને એકતામાં સરદાર પટેલનું યોગદાન સદીઓ સુધી યાદ રહેશે.
આજે ઈંદિરા ગાંધીની પૂણ્યતિથિ, મલ્લિકાર્જૂન ખડગે સહિત સોનિયા ગાંધીએ આપી પુષ્પાંજલિ
આજે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજંયતી છે, તો બીજી તરફ આજે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીની પણ પુણ્યતિથિ છે. આ તકે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જૂન ખડગેએ દિલ્હી સ્થિતિ ઈંદિરા ગાંધીના સમાધિ સ્થળ શક્તિ સ્થળ પર તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. તેમની સાથે સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી, કેસી વેણુગોપાલ સહિત કોંગ્રેસના ઘણા નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.
देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge ने शक्ति स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित की।— Congress (@INCIndia) October 31, 2025
देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वालीं इंदिरा गांधी जी को शत्-शत् नमन 🙏🏼
📍 दिल्ली pic.twitter.com/lLEBKM6SnC
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ પર પુષ્પાંજલિ આપી
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને તેમની જન્મજયંતિ પર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી
લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતી પર કોટિ-કોટિ વંદન: ગુજરાત ભાજપ
ગુજરાત ભાજપે પણ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ પર સરદાર પટેલનું સંસ્મરણ કર્યુ છે અને તેમને સન્માન ટ્વિટ દ્વારા એક સંદેશ લખ્યો છે. ગુજરાત ભાજપે લખ્યું છે કે, મહાન સ્વતંત્રતા સેનાની, ભારતની એકતા અને અખંડિતતાના શિલ્પી, લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતી પર કોટિ-કોટિ વંદન
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનું સંબોધન, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને આપી પુષ્પાંજલિ
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ પર નવી દિલ્હીમાં આયોજિત "રન ફોર યુનિટી''ના પ્રસંગે સંબોધન કરતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સરદાર પટેલ પ્રત્યે નમન વ્યક્ત કરતા તેમણે દેશ માટે કરેલા કાર્યોનું સંસ્મરણ કર્યુ હતું અને કહ્યું હતું કે, સમગ્ર દેશ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણી ખૂબ જ ઉત્સાહથી કરી રહ્યો છે.