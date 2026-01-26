રાજ્યભરમાં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી, વાવ–થરાદ જિલ્લામાં રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી, ઠેર ઠેર ધ્વજવંદનના કાર્યક્રમો
Published : January 26, 2026 at 8:03 AM IST|
Updated : January 26, 2026 at 8:17 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત સહિત દેશભરમાં 77મા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. ત્યારે આજે તા.26 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ 77મા પ્રજાસત્તાક પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી નવા બનેલા વાવ–થરાદ જિલ્લામાં થઈ રહી છે. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત તથા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં યોજાનારી આ ઉજવણી જિલ્લાવાસીઓ માટે ગૌરવની ક્ષણ બની રહેશે. આ ઉપરાંત રાજ્યભરમાં ઠેર ઠેર ધ્વજવંદનના કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
ભાજપના પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ્' ખાતે ધ્વજવંદન સમારોહ
77મા પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિત્તે ગાંધીનગરના કોબા સ્થિત ભાજપના પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ્' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માની અધ્યક્ષતામાં ધ્વજવંદન સમારોહ યોજાશે.