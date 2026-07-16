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અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજીની ઐતિહાસિક 149મી રથયાત્રા, મુખ્યમંત્રીએ પહિંદવિધિ કરી રથયાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું

ભગવાન જગન્નાથજીની ઐતિહાસિક 149મી રથયાત્રા
ભગવાન જગન્નાથજીની ઐતિહાસિક 149મી રથયાત્રા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 16, 2026 at 6:49 AM IST

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Updated : July 16, 2026 at 8:09 AM IST

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અમદાવાદ: શ્રી જગન્નાથ મંદિરથી આજે ભગવાન જગન્નાથજીની ઐતિહાસિક 149મી રથયાત્રા ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને પરંપરાના ભવ્ય માહોલ વચ્ચે પ્રસ્થાન કરી રહી છે. વહેલી સવારથી જ મંદિર પરિસર હજારોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા છે. "જય જગન્નાથ"ના ગગનભેદી નાદ સાથે સમગ્ર શહેર ભક્તિમય બની ગયું હતું. રથયાત્રાની શરૂઆત પહેલાં વહેલી સવારે ભગવાન જગન્નાથ, ભાઈ બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રાજીની પરંપરાગત મંગળા આરતી યોજાઈ હતી. કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહે ભગવાનની મંગળા આરતી ઉતારી હતી. ત્યારબાદ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે ત્રણેય દેવોને તેમના પરંપરાગત રથોમાં બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા હતા. ભગવાન જગન્નાથ નંદીઘોષ રથ, ભગવાન બલભદ્ર તાલધ્વજ રથ અને બહેન સુભદ્રાજી દર્પદલન રથમાં બિરાજમાન થયા હતા. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પરંપરાગત સોનાની સાવરણી વડે માર્ગની પ્રતીકાત્મક સ્વચ્છીકરણ કરીનેપહિંદ વિધિ કરી હતી.

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8:08 AM, 16 Jul 2026 (IST)

ભગવાન જગન્નાથના દર્શન માટે ઉમટ્યા ભક્તો

અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રાના દર્શન માટે જમાલપુરમાં મંદિર બહાર ભક્તોનું ભાડે ઘોડાપુર ઉમટ્યું.

7:09 AM, 16 Jul 2026 (IST)

ભગવાનના દર્શન માટે જગન્નાથ મંદિર બહાર ભક્તો ઉમટ્યા

ભગવાન જગન્નાથજી, ભાઈ બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રાજીના રથ નિજ મંદિર પરિસરની બહાર નિકળ્યા.

7:08 AM, 16 Jul 2026 (IST)

હર્ષ સંઘવીએ ભંડારામાં પ્રસાય તૈયાર કર્યો

અમદાવાદમાં 149ની રથયાત્રામાં ભક્તો માટે ભંડારાનો પ્રસાદ તૈયાર કરાતા સમયે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પૂરી તળીને સેવા આપી હતી.

7:07 AM, 16 Jul 2026 (IST)

મુખ્યમંત્રીએ પરંપરા મુજબ પહિંદ વિધિ કરી રથયાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવ્યું

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પહિંદ વિધિ કરી ઐતિહાસિક 149મી રથયાત્રા ને પ્રસ્થાન કરાવ્યું

6:59 AM, 16 Jul 2026 (IST)

અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથની 149મી રથયાત્રા

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ જગન્નાથ મંદિર પહોંચ્યા.

Last Updated : July 16, 2026 at 8:09 AM IST

TAGGED:

JAGANNATH RATHYATRA 2026
AHMEDABAD RATHYATRA 2026
149TH JAGANNATHJI RATHYATRA
જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા
RATHYATRA 2026

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