અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજીની ઐતિહાસિક 149મી રથયાત્રા, મુખ્યમંત્રીએ પહિંદવિધિ કરી રથયાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું
Published : July 16, 2026 at 6:49 AM IST|
Updated : July 16, 2026 at 8:09 AM IST
અમદાવાદ: શ્રી જગન્નાથ મંદિરથી આજે ભગવાન જગન્નાથજીની ઐતિહાસિક 149મી રથયાત્રા ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને પરંપરાના ભવ્ય માહોલ વચ્ચે પ્રસ્થાન કરી રહી છે. વહેલી સવારથી જ મંદિર પરિસર હજારોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા છે. "જય જગન્નાથ"ના ગગનભેદી નાદ સાથે સમગ્ર શહેર ભક્તિમય બની ગયું હતું. રથયાત્રાની શરૂઆત પહેલાં વહેલી સવારે ભગવાન જગન્નાથ, ભાઈ બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રાજીની પરંપરાગત મંગળા આરતી યોજાઈ હતી. કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહે ભગવાનની મંગળા આરતી ઉતારી હતી. ત્યારબાદ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે ત્રણેય દેવોને તેમના પરંપરાગત રથોમાં બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા હતા. ભગવાન જગન્નાથ નંદીઘોષ રથ, ભગવાન બલભદ્ર તાલધ્વજ રથ અને બહેન સુભદ્રાજી દર્પદલન રથમાં બિરાજમાન થયા હતા. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પરંપરાગત સોનાની સાવરણી વડે માર્ગની પ્રતીકાત્મક સ્વચ્છીકરણ કરીનેપહિંદ વિધિ કરી હતી.
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ભગવાન જગન્નાથના દર્શન માટે ઉમટ્યા ભક્તો
અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રાના દર્શન માટે જમાલપુરમાં મંદિર બહાર ભક્તોનું ભાડે ઘોડાપુર ઉમટ્યું.
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અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રાના દર્શન માટે જમાલપુરમાં મંદિર બહાર ભક્તોનું ભાડે ઘોડાપુર ઉમટ્યું. pic.twitter.com/j3GSerZ8y2— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) July 16, 2026
ભગવાનના દર્શન માટે જગન્નાથ મંદિર બહાર ભક્તો ઉમટ્યા
ભગવાન જગન્નાથજી, ભાઈ બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રાજીના રથ નિજ મંદિર પરિસરની બહાર નિકળ્યા.
હર્ષ સંઘવીએ ભંડારામાં પ્રસાય તૈયાર કર્યો
અમદાવાદમાં 149ની રથયાત્રામાં ભક્તો માટે ભંડારાનો પ્રસાદ તૈયાર કરાતા સમયે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પૂરી તળીને સેવા આપી હતી.
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#WATCH अहमदाबाद | गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा, "...अहमदाबाद की छुट्टियों पर बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक की भीड़ होती है, जो 'जय जगन्नाथ' के नारे लगाते रहते हैं और भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए प्रसाद तैयार कर रहे हैं...बच्चा हो या बुज़ुर्ग, सभी समूहों से बाहर के… pic.twitter.com/8x0C86l9O8— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 15, 2026
મુખ્યમંત્રીએ પરંપરા મુજબ પહિંદ વિધિ કરી રથયાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવ્યું
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પહિંદ વિધિ કરી ઐતિહાસિક 149મી રથયાત્રા ને પ્રસ્થાન કરાવ્યું
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#WATCH | Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi performed Pahind Vidhi for Lord Jagannath Rathyatra in Ahmedabad. pic.twitter.com/eSeEKrtSEK— ANI (@ANI) July 16, 2026
અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથની 149મી રથયાત્રા
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ જગન્નાથ મંદિર પહોંચ્યા.