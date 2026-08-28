આજે રક્ષાબંધન, ભાઇ-બહેનના પવિત્ર તહેવારની રાજ્યભરમાં ઉજવણી
Published : August 28, 2026 at 7:07 AM IST|
Updated : August 28, 2026 at 8:02 AM IST
આજે રક્ષાબંધન છે. રક્ષાબંધનનો તહેવાર દર વર્ષે શ્રાવણ મહિનાની પૂર્ણિમાના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. રાજ્યમાં રક્ષાબંધનના દિવસે અનેક જગ્યાએ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ભાઇ અને બહેનના પવિત્ર પ્રેમ,સ્નેહ અને અતૂટ વિશ્વાસ સાથે આ તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે.
બહેન પોતાના ભાઇને કુમકુમનું તિલક કરે છે અને ચોખા લગાવે છે ત્યારબાદ તે ભાઇની આરતી ઉતારી તેના લાંબા આયુષ્ય અને સુખ-સમૃદ્ધિની કામના કરે છે. બહેન બાઇના જમણા હાથના કાંડા પર પ્રેમનું પ્રતીક એવી રેશમી દોરાની રાખડી બાંધે છે. રાખડી બાંધ્યા પછી બહેન ભાઇને મીઠાઇ ખવડાવીને મોં મીઠું કરાવે છે. ભાઇ તેના બહેનને હંમેશા મુશ્કેલીમાં સાથ આપવાનું અને તેની રક્ષા કરવાનું વચન આપે છે. સાથે જ તે બહેનને શુકન તરીકે ભેટ આપે છે.
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વડોદરા: MSUમાં Gen-Z દ્વારા રક્ષાબંધનની અનોખી ઉજવણી, PM મોદીને રાખડી મોકલી
વડોદરાની એમ.એસ.યુનિવર્સિટીની કોમર્સ ફેકલ્ટીમાં રક્ષાબંધનની અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ઓલ ગુજરાત સ્ટુડન્ટ યુનિયન એટલે કે AGSU દ્વારા આયોજિત કાર્યક્રમમાં Gen-Zના વિદ્યાર્થીઓએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને રાખડી મોકલી ખાસ 'સુરક્ષા કવચ'નો સંદેશ પાઠવ્યો હતો.
કચ્છ સરહદે રક્ષાબંધનની ભાવાત્મક ઉજવણી, ગીતા રબારીએ BSF જવાનોના કાંડે બાંધી રાખડી
પવિત્ર શ્રાવણ માસનો સૌથી પવિત્ર અને લાગણીસભર તહેવાર એટલે રક્ષાબંધન. આ દિવસે બહેન પોતાના ભાઈના લાંબા આયુષ્ય અને સુખ-સમૃદ્ધિ માટે તેના કાંડે રક્ષાકવચ સમાન રાખડી બાંધે છે. સામાન્ય રીતે આ તહેવાર પરિવારો વચ્ચે ઘરમાં ઉજવાતો હોય છે, પરંતુ આપણા દેશની સરહદો પર કડકડતી ઠંડી, ધગધગતા તાપ અને વિષમ પરિસ્થિતિઓમાં રાત-દિવસ જાગીને દેશવાસીઓની સુરક્ષા કરતા સીમા સુરક્ષા બળ (BSF)ના જવાનો પોતાના પરિવારથી હજારો કિલોમીટર દૂર હોય છે. આ વીર જવાનોને પરિવારની ઉણપ ન વર્તાય તે માટે ગુજરાતની જાણીતી લોકગાયિકા ગીતા રબારીએ કચ્છની સરહદે પહોંચીને એક સુંદર અને પ્રેરણાદાયી પહેલ કરી હતી
લોકગાયિકા ગીતા રબારી ખાસ કચ્છ બોર્ડર પર ફરજ બજાવતા BSFના જવાનો વચ્ચે પહોંચ્યા હતા. તેમણે કડક બંદોબસ્ત અને તકેદારી વચ્ચે દેશની રક્ષા કરતા સૈનિકોના કાંડે પ્રેમ અને આદરપૂર્વક રાખડી બાંધી હતી. પોતાના પરિવારથી દૂર રહીને દેશસેવામાં સમર્પિત આ જવાનો માટે આ ક્ષણ અત્યંત ભાવુક અને સ્મરણીય બની રહી હતી.
ગીતા રબારીએ જણાવ્યું હતું કે, "આપણા સૈનિકો પોતાનું ઘર-પરિવાર છોડીને સીમા પર અડીખમ ઊભા છે, તેથી જ આપણે આપણા ઘરોમાં શાંતિથી તહેવારો ઉજવી શકીએ છીએ. આજે આ વીર ભાઈઓના કાંડે રાખડી બાંધીને મને જે આત્મસંતોષ અને ગર્વ અનુભવાયો છે તે શબ્દોમાં વર્ણવી શકાય તેમ નથી."
સુરતમાં રક્ષાબંધનની અનોખી ઉજવણી: વૃક્ષોને રક્ષાસૂત્ર બાંધી વિદ્યાર્થિનીઓએ આપ્યો પર્યાવરણનો સંદેશ
સુરતમાં રક્ષાબંધન પર્વ નિમિત્તે પર્યાવરણ જાગૃતિનો અનોખો અને પ્રેરણાદાયી કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. ગ્લોબલ વોર્મિંગ સામે જાગૃતિ લાવવાના ઉદ્દેશ્યથી સુરતની વી.એન.ગોધાણી ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલની વિદ્યાર્થિનીઓ દ્વારા ધોળકિયા ગાર્ડનમાં વૃક્ષોને રાખડી બાંધીને અનોખી રીતે રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
સામાન્ય રીતે ભાઈ-બહેનના પવિત્ર સંબંધના પ્રતીક સમાન રક્ષાબંધનના તહેવારને આ વિદ્યાર્થીનીઓએ પ્રકૃતિ સાથે જોડી દીધો છે. ધોળકિયા ગાર્ડનમાં આવેલ અંદાજે 140 જેટલા વૃક્ષોને કંકુ-તિલક લગાવી, આરતી ઉતારીને રક્ષાસૂત્ર (રાખડી) બાંધવામાં આવી હતી. વિદ્યાર્થીનીઓએ ભારે ઉત્સાહ સાથે વૃક્ષોની પૂજા-અર્ચના કરી હતી અને પર્યાવરણની રક્ષા કરવાનો દ્રઢ સંકલ્પ લીધો હતો.
આ કાર્ય વિશે વાત કરતા વી. એન. ગોધાણી સ્કૂલની વિદ્યાર્થીની ચાહત શાહે જણાવ્યું હતું કે, "અમારી શાળાના વિદ્યાર્થીનીઓ ધોળકિયા ગાર્ડનમાં વૃક્ષાસંધન (વૃક્ષ બંધન) સેલિબ્રેટ કરવા આવ્યા હતા. અહીં અમે તમામ વૃક્ષોને રાખડી બાંધીને તેમની આરતી ઉતારી છે. શાળા તરફથી અમને આ અનોખી પહેલ માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા છે. જેમ આપણે આપણા ભાઈને સાચવીએ છીએ અને તે આપણને પ્રોટેક્ટ કરે છે, તેવી જ રીતે વૃક્ષો પણ આપણું જીવન રક્ષણ કરે છે. ગાર્ડનમાં રહેલા તમામ વૃક્ષોને અમારી સ્કૂલની બધી જ બાલિકાઓએ મળીને રાખડી બાંધી છે."