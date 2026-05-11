પીએમ મોદી આજે સોમનાથમાં, અમૃત મહોત્સવમાં લેશે ભાગ, સોમનાથ દાદાના કરશે દર્શન

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 11, 2026 at 7:04 AM IST

Updated : May 11, 2026 at 7:20 AM IST

ગીરસોમનાથ: પીએમ મોદી આજે સોમનાથના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે, તેઓ સોમનાથ અમૃત મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત રહેશે. સોમનાથમાં પ્રધાનમંત્રી મોદી એક રોડ શો પણ યોજશે.ત્યારબાદ તેઓ સોમનાથ દાદાના દર્શન કરશે અને મહાદેલની પૂજા કરશે. આજે સાંજે પ્રધાનમંત્રી મોદી વડોદરા પહોંચશે જ્યાં તેઓ સરદાર ધામના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજર રહેશે. ઉદ્ઘાટન સમારોહ બાદ,પીએમ મોદી વડોદરામાં એક રોડ શો યોજશે જે દરમિયાન શહેરવાસીઓ પ્રધાનમંત્રીનું સ્વાગત કરશે.

LIVE FEED

7:18 AM, 11 May 2026 (IST)

પીએમ મોદીની સોમનાથ મુલાકાતને લઈને લોકમાં આતુરતા

પીએમ મોદીના સોમનાથ આગમન પહેલા, એક યુવતીએ કહ્યું, "અમે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છીએ કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અમને મળવા આવી રહ્યા છે. અમે તેમનું સ્વાગત કરવા જઈ રહ્યા છીએ..."

7:01 AM, 11 May 2026 (IST)

પીએમ મોદીની સોમનાથ મુલાકાતને લઈને પોલીસનો લોખંડી બંદોબસ્ત, ડીઆઈજી રાજેન્દ્ર સિંહ ચુડાસમાએ કહ્યું પુરતી સુરક્ષા વ્યવસ્થા

પીએમ મોદીના સોમનાથ આગમન પહેલા, ડીઆઈજી રાજેન્દ્ર સિંહ ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે, "પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અમૃત પર્વ માટે સોમનાથની મુલાકાત લેશે. અમારી પાસે 11 એસપી સ્તરના અધિકારીઓ, ડેપ્યુટી એસપી, સબ-ઇન્સ્પેક્ટર, ઇન્સ્પેક્ટર અને વન વિભાગના કર્મચારીઓ હાજર છે..."

